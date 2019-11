Índice de bochorno, por Carlos Penelas.

Compartí :-) .







Índice de bochorno

Quiero decirles que dan asco, que dan náuseas. No vamos a hablar hoy,

camarada lector, del calor ni de la humedad. Ni del calor excesivo y

sofocante cuando va acompañado de bajas presiones. Ni de lo que hoy se

denomina sensación térmica. Intentaremos hablar de la vergüenza que

produce sonrojo, de la desfachatez, de la mentira. No diremos que los

ministros ganan sueldos miserables. Ni siquiera sabemos lo que les

pagamos. No hablaremos de los asaltos, de los asesinatos, de las

represiones, de las marchas en contra del Poder, de la injusticia, de

la desvergüenza. Ni de la minería ni de los gobernadores ni de los

intendentes ni de Ella. Tampoco de los crumiros ni de los pesquisas a

la luz del día. Entre los funcionarios, entre los caballeros

legislativos – caballeros y damas, me dicen – tal vez podamos contar

sin arrepentirnos mucho tres o cuatro que valgan algo. Sabemos que

sirven a un sistema corrupto, son el sostén de ese sistema. Sostienen

las jubilaciones de privilegio, las cenas, las drogas, la trata de

blancas, las leyes. ¿Sólo ellos? No, claro que no. Le dejo que usted

complete la lista, camarada. Como lo son estas comparsas de cajetillas

que enumeran, hablan de cosas difíciles y aplauden. Es curioso como se

aplaude ahora. Y como se sonríe ahora. Fíjese, compañero, fíjese.

Usted que no los votó nunca, ni votó a los otros, ni a los de más

atrás, debería saberlo.

En la lista no se olvide de nadie. Ponga jueces, policías, rufianes,

deportistas, pederastas, intelectuales, hombres de principios,

aguateros, sindicalistas, empresarios, torturadores, arrepentidos,

sonámbulos, botineras, cartoneros, despachantes de aduana, camioneros,

poetas, odontólogos…. Todo cabe, todo cabe en una hoja. Hasta la

maldad y la depravación. Está bien, ponga sacerdotes, obispos y damas

de caridad. No le digo ni que sí ni que no. Es usted el que vota, es

usted el que desea ir a la guerra a defender la patria. Puede comprar

un bombo y convertirse en nacionalista, en patriota, en pasión

desatada, en barrabrava. Eso, en barrabrava de los ideales, de las

banderas, de la cerveza, de lo que se le ocurra. Todo vale,

absolutamente todo. Puede decir: “Bingo o muerte”. Puede decir cipayo,

puede hablar de las zonzeras. (Pregúntele a Luis Franco quién era ese

caballero que hablaba de zonzeras). Puede decir: “La vida por

Rodríguez o la vida por Pérez”. Y lo van a seguir como a Carlitos

cuando levanta la bandera. ¿Se acuerda?

Me dan asco. Me dan náuseas cuando los veo hablar. Mienten, mienten

sin empacho. Y la gente muere en los trenes, en los hospitales, en las

villas miserias, en las calles, en las filas de las farmacias, en las

filas de los bancos. La gente muere de ignorancia, de incapacidad, de

alcohol, de tristeza, de imbecilidad. Y hablan en una suerte de

galimatías enfermizo. Se creen seres épicos, seres cercanos al

Parnaso. Más, seres que dialogan con Dios, que lo tutean, que le

golpean la espalda.

Cuesta creer la decadencia, la impunidad. Hablan de querellas, hablan

de planes, hablan de resabios de la dictadura. Generan engaños tras

engaños, guiones tras guiones, levantan mitos colonizadores y utilizan

frases o palabras que ni el neoliberalismo se atrevería a emplear. No

hay límites. No hay límites para el engaño ni para la corrupción. No

hay límites para el espionaje en nombre de la libertad. Hay intrigas,

envidias, velos sistemáticos, favores políticos. Y sobre todo

desfachatez. Odian al imperialismo y pactan con sus empresas, odian el

capitalismo y tienen cajas en las islas del Caribe. Hablan de cambios

y son populistas sin escrúpulo. Gobierno y oposición. Se sientan sobre

la sangre, sobre las prebendas, sobre la tragedia. Dan asco, dan

náuseas. Los pobres diablos que buscan sobrevivir con migajas, los

supuestos intelectuales hegelianos que miran serios y preocupados, los

señores jueces y todos los demás. Habitan un prostíbulo y evocan a San

Francisco de Asís. Se parecen, por fin, al Estado Pontificio. De nada

vale la literatura griega ni latina, de nada vale la lucha de

Espartaco, la caída de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial ni la

Guerra Civil Española. A las cloacas, camaradas, a las cloacas. Y no

nos olvidemos de ver nuestro horóscopo y saber qué tiempo hará mañana.

Los anarquistas son de lo peor. Toda la culpa es de ellos. Y de la

sinarquía internacional, no se olvide.

Carlos Penelas

Buenos Aires, febrero de 2012

