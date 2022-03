Isabel Pantoja quiere vivir en Palermo Chico Argentina

Isabel Pantoja habría elegido Argentino para retirarse: «Su destino sería ‘Barrio Parque’, en Palermo».

Problemas familiares y con la justicia, además de su delicada salud mental, están afectando a Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira de la prensa del corazón. Hace unos días, la tonadillera se sentaba de nuevo en un banquillo. En esta ocasión tenía que declarar por un posible delito de insolvencia punible por el que se le piden tres años de prisión.

Isabel Pantoja con problemas

Rompió a llorar cuando el juez se interesó por cómo se encontraba. Con la cabeza hizo un gesto de negación que indicaba que estaba pasando un mal trago. En vista de eso, el magistrado solicitó a la prensa que abandonara el lugar: «Yo creo que ya es suficiente».



Fran Rivera siempre le ha echado en cara a Isabel Pantoja que no le hayan dejado disfrutar a él y a Cayetano del legado de Paquirri. Y ahora no ha dudado en opinar una vez más sobre la situación de la cantante. Aseguraba que «no me alegro del mal que le pase a nadie, pero a las personas malas es normal que les pasen cosas malas. Esta mujer, todo lo que le pase, se lo merece, desde luego», dijo el torero.

La cantante se habría fijado en Barrio Parque, en la zona de Palermo, para alejarse de España y retirarse.

Su complicada situación judicial en España: la tonadillera visitó los Juzgados de Málaga para declarar por un presunto delito de insolvencia punible, por el que podría ser condenada a hasta tres años de prisión. Durante los siguientes días, diferentes personas de su entorno se dividieron entre quienes la apoyaban, como su sobrina Anabel Pantoja o su hija Isa P, y quienes no quisieron tener piedad de ella, como Francisco Rivera o Kiko Rivera, que llegó a decir que ya no formaba parte «de esa familia».

Tras las últimas y polémicas informaciones que aseguran que Isabel Pantoja se plantea desheredar a sus hijos, averiguamos que la cantante estaría muy cerca de abandonar España para poner rumbo a su nuevo lugar de residencia el coqueto barrio de Palermo.

Argentina se perfila como el país ideal para que Isabel Pantoja se retire tras estos delicados momentos por los que atraviesa y ‘Socialité’ ha contactado con un periodista argentino que nos ha explicado el lugar que la tonadillera habría escogido para retirarse.

Se trata de ‘Barrio Parque’, en Palermo, un barrio donde vive la élite no solo de Buenos Aires, si no de todo el país: «En este exclusivo residencial las viviendas rondan los cuatro millones de euros».

«Una casa cuesta cuatro millones de euros»

Sin embargo, y tal y como nos cuenta este compañero argentino, la carrera profesional de Isabel no estaría funcionando en su nuevo país tal y como ella espera: «Aquí en Argentina va a haber un gran concierto con varios artistas españoles que ya han vendido todas la localidades, como La oreja de Van Gogh, pero ella, Isabel, aún tiene muchas entradas pendientes».

María Isabel Pantoja Martín (Sevilla, 2 de agosto de 1956) es una cantante española de copla y rancheras andaluza. Posee una discografía de treinta álbumes y ha realizado numerosas giras en España y América Latina.

Ha sido reconocida con dieciocho discos de platino y ocho discos de oro en ventas de álbumes, y dos discos de platino en ventas de DVD, según acreditan los Productores de Música de España (Promusicae).

Se la conoce habitualmente con el sobrenombre de la tonadillera española, por su estilo musical basado en el folclore español con una alta orquestación sinfónica.4 Volvió a los escenarios el 10 de noviembre de 2016 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez en Madrid tras dos años de ausencia por el caso Malaya, cuya sentencia la llevó a prisión durante dos años. Es también prima hermana de Chiquetete y Sylvia Pantoja.

Isabel Pantoja podría quedar 3 años en prisión

Palermo Chico nació “en la fracción de tierra ubicada sobre el camino a Palermo, hoy avenida del Libertador y el Río de la Plata, entre las calles Ortiz de Ocampo y Sánchez de Bustamante, hoy Mariscal Castilla, adquirida por Juan Manuel de Rosas en 1848”.







