Juan Darthés vz Thelma Fardin: Feminazis vs Machirulos

Un juicio en modo espectáculo

Comienza el juicio a Juan Darthés por el abuso sexual de Thelma Fardin: Actrices Argentinas pidió «un fallo contundente»

El proceso se inicia esta tarde, a casi tres años de la denuncia y se realizará de modo remoto, con la participación de once testigos, entre ellos dos actrices que también acusaron al actor. El colectivo de actrices reclamó una condena.

🎥 En la puerta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres el colectivo Actrices Argentina (@actrices_arg) convocó a apoyar a Thelma Fardin con los hasthtag #AccionContraElAbuso y #JusticiaParaThelma pic.twitter.com/HjDi3pjBzH — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 30, 2021

El colectivo Actrices Argentinas pidió esta tarde «un fallo contundente» contra el actor Juan Darthés, en el juicio al que será sometido por abuso sexual contra Thelma Fardin, y advirtió que «este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina».

«Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador», dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde a las 14 comenzó a declarar Fardin.

Destacaron que «se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil- adonde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad-), consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente».

Y remarcaron que «este caso es solo uno entre infinidad de historias. Su enorme repercusión y efecto lo demuestran: Después de la denuncia pública de Thelma, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 1.240% en solo 24 horas y se sumaron al registro de miles de casos de abuso sexual por año, de los que el 65% son menores de edad».

Además, reclamaron «mecanismos de reparación efectivos para que las personas que sufren este tipo de delitos no se sientan re victimizadas» y prometieron que seguirán «dando batallas para que ninguna persona más sea abusada».

«Es urgente que se proteja a las infancias, que el estado de mayor presupuesto para atender a las víctimas, y nos convocamos para decir basta porque el tiempo del silencio y la impunidad terminó», enfatizaron.

También criticaron el rol de los medios de comunicación que sostienen que «publican su nombre, rostro, cuerpo, costumbres» y «se buscan sus faltas pero de los violadores, nada. Silencio».

«Frente a un sistema penal patriarcal que una y otra vez intenta disciplinar a quienes denuncian y a quienes se atreven a testificar en su favor, insistimos: se hace urgente una reforma judicial con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos», reclamaron.

En el documento, cuestionaron que «aquí y en todo el mundo éste es el único delito que permita a la víctima y no al victimario: es a ella a quien se somete a innumerables pericias» y manifestaron que «en las audiencias del juicio le dieron lugar a una psicóloga de parte del acusado para que evalúe y haga un informe sobre Thelma».

«Basta de someter a la víctima a declarar seis veces lo mismo», exigieron y advirtieron que «la inmensa mayoría de las causas por violación quedan impunes; de hecho, sólo el 1% obtiene una condena».

Finalmente, manifestaron que «donde la Justicia del Estado obstaculiza, desestima, estigmatiza a las víctimas o falla en forma aberrante a favor de los victimarios, nos convocamos para decir basta. Porque el tiempo del silencio y la impunidad se terminó. Tenemos la obligación histórica, política y social de que así sea. Con la certeza de que a la injusticia se la enfrenta juntas y organizadas, nuestra unión ya es un triunfo».

El juicio

El actor Juan Darthés es juzgado desde este martes en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien sostuvo que espera el inicio del «inédito» debate «con mucha ansiedad y fuerza» a casi tres años de haberlo denunciado por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.

El colectivo Actrices Argentinas recordó que el juicio contra Darthés «es un precedente histórico mundial» en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.

«Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar» casos de abuso sexual, señaló Fardin en declaraciones.

Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu «Dignity» Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.

Fardin brinda este martes su declaración desde las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667.

«Por suerte, a causa de la situación por el Covid-19 no hizo falta que viaje a Brasil porque el juez al ser grupo de riesgo estará desde su casa», contó.

Destacó que ella será escuchada en sede judicial después de lograr «la posibilidad de que tres ministerios (públicos fiscales) de tres países (Argentina, Brasil y Nicaragua) diferentes validen mi palabra y den lugar a que lleguemos a esta instancia judicial».

La actriz sostuvo semanas atrás en las redes sociales que «tres ministerios públicos fiscales consideraron que hay prueba suficiente» en la denuncia por abuso sexual y violación que hizo contra Darthés.

«Lo fundamental es que la justicia realmente me escuche y haga algo con mi testimonio», subrayó.

Asimismo, remarcó que «afortunadamente tanto Calu como Anita son testigos dado que también son víctimas de diferentes tipos de abuso de esta persona y, además, fueron llevadas a sede judicial, una en lo penal y otra en lo civil y él las hostigó en la justicia denunciándolas por calumnias e injurias y daños y perjuicios cuando ellas fueron sus víctimas».

«Es una manera de que ellas puedan contar su historia que suma a mi caso particular pero que también suma a la causa de todas, porque es la posibilidad de poder dejar nuestra palabra en un espacio de legalidad», manifestó la actriz.

La audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo no será pública, sino limitada apenas a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación.

Martín Arias Duval explicó que Thelma va a este juicio «como víctima, no como querellante», y recordó que la acusación está impulsada por el fiscal de Brasil.

Señaló que espera que se transforme «en un caso testigo», ya que es la primera vez que se hace un juicio de estas características sobre abuso, donde la denuncia inicial está radicada en Nicaragua.

Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permitió que la justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena.

Por su parte, la abogada de Thelma en Nicaragua, Eilyn Cruz, sostuvo a esta agencia que «se van a presentar elementos de prueba con lo cual se va a demostrar la culpabilidad de Darthés. Es un caso sin precedentes en el que Thelma rompió el silencio como víctima y lo logró encaminar pese a todos los obstáculos».

Los otros casos

En tanto, Raquel Hermida Leyenda, abogada de Rivero y Co, dijo que «en la Argentina es un abuso sexual con acceso carnal en un contexto laboral o sea que es doblemente agravado, mientras que en Brasil es un ‘juicio reservado’, así se llama».

Calu Rivero declarará el 1 de diciembre a las 14 desde el consulado argentino en Roma porque se encuentra en Italia trabajando, en tanto que Anita Co brindará testimonio 14.30 en la UFEM ese mismo día, indicó la letrada.

«La expectativa es la condena y, fundamentalmente, la detención», señaló.

En 2018, el actor le inició a Rivero una causa por «daños y perjuicios» luego de que ella lo denunciara por acoso sexual.

Rivero se había referido públicamente por primera vez desde su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.

En el caso de Anita Co, la denunció penalmente y querelló por injurias porque ella 2018 había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grabaron la tira «Gasoleros», pero la actriz fue sobreseída.

JUAN



La defensa legal de Juan Darthés dijo que confía en que el actor nacido en Brasil será absuelto, consideró que la sentencia será dictada en 2022 y reveló que su principal estrategia será la de contradecir a los testigos citados por la denunciante, la actriz Thelma Fardin, quien lo acusa de haberla violado cuando ella tenía en 16 años, en 2009, durante una gira por Nicaragua.

Darthés, nacido en Brasil como Juan Pacífico Dabul, corre el riesgo de recibir una pena de entre 6 y 12 años de prisión en una cárcel del estado de Sao Paulo en caso de ser encontrado culpable del delito de «violación agravada» contra Fardin.

Su abogado, Luiz Antonio Nazareth, habló en Sao Paulo antes el inicio del juicio, el 30 de noviembre, en el cual el actor, galán y cantante que hizo toda su carrera en la Argentina se proclamará inocente.

«Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo. Él está tranquilo y confiado, claro, con la presión que conlleva tener que ir a una audiencia judicial», dijo el abogado a esta agencia.

El juez federal en lo criminal Alí Mazloum deberá decidir sobre un caso inédito en la justicia de Brasil, ya que el delito que deberá analizar, y que fue aceptado por la fiscalía brasileña, ocurrió en Nicaragua en 2009.

Desde 2019, tras la denuncia de Fardim, Darthés vive en Brasil y tiene un pedido de detención en las alertas rojas de Interpol. Como es brasileño, puede circular libre con su familia en ese país, pero si cruza una frontera corre el riesgo de ser detenido.

Es en ese marco que las audiencias, para las que están citados 11 testigos, todas las partes intervinientes, incluido el acusado, participarán de forma remota.

El actor habla en forma remota hasta con sus abogados. «No sé que en lugar se encuentra actualmente», dijo el letrado Nazareth, que le recomendó no salir de Brasil.

Según el abogado, el caso es «anómalo» porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre con cualquier caso común.

«La acusación original es en Nicaragua, país que es una dictadura, y el estuvo allá apenas esa vez, en la gira de Patito Feo. Pero en Brasil el Ministerio Público aceptó la documentación de la denuncia sin haber podido investigar nada porque en Brasil no ocurrió nada y en Nicaragua no hubo investigación», sostuvo.

El caso no es impactante en Brasil: Darthés, o Juan Pacífico Dabul, no es conocido en su país de nacimiento como sí lo es en Argentina y apenas el caso fue abordado por dos canales de televisión.

Darthés habló en mayo pasado con el canal bolsonarista TV Record, cuya propietaria es la Iglesia Universal.

Ante una pregunta, el letrado dijo que, en caso de ser condenado, Darthés deberá tener un tratamiento diferenciado del Código Penal brasileño.

Es que justamente en 2009 Brasil cambió el Código Penal de 1940 y aumentó las penas para violación de menores.

El delito por el que se lo acusa a Darthés es «estupro calificado con lesión corporal grave».

«En caso de que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes», subrayó.

Para el criminalista Nazareth, la sentencia corre riesgo de ser emitida por el juez Ali Mazloum recién en 2022, después de la feria judicial que se extiende del 17 de diciembre al 6 de enero.

Lo que es claro para la defensa del acusado de violar a una adolescente cuando el acusado tenía 45 años es que el magistrado de la sala sexta de la justicia federal penal puede requerir otros trámites, como alegatos por escrito de las partes para tomar una decisión.

De todos modos, en caso de una condena, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Sao Paulo deberá fijar el penal donde deberá cumplirla.

Dependiendo del caso, puede ser una cárcel llamada «vip» o en una prisión común, pero también hay alternativas como el régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión.

«No existe la menor chance de ser extraditado a Nicaragua, el delito ya está siendo juzgado en Brasil», aclaró Nazareth, quien agregó: «Queremos que el juez nos de plazo para presentar los alegatos por escrito, con lo cual la sentencia puede salir en 2022».

El abogado dijo que no planteará la incompetencia del juez y que «habrá un tratamiento muy respetuoso» para la actriz argentina denunciante. «No tenemos nada en contra de ella», sostuvo y vinculó la denuncia a un supuesto interés de «quizás buscar promoción» en el mundo artístico.

