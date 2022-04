Kaizen el método para mejorar y cambiar

Kaizen el método

La palabra «kaizen» proviene de dos ideogramas japoneses: Kai refiere a “cambio” y zen es “para mejorar”. Es por ello que su traducción es “mejora”.

El «kaizen» propiamente dicho tiene una base muy sencilla: se trata de la suma de pequeñas mejoras que se van introduciendo en forma sistemática e ininterrumpida.

Kaizen engloba el concepto de un método de gestión de la calidad muy conocido en el mundo de la industria. Es un proceso de mejora continua basado en acciones concretas, simples y poco onerosas, y que implica a todos los trabajadores de una empresa, desde los directivos hasta los trabajadores de base.

Como implica un cambio de actitud en el trabajador y también en la empresa, ambas definiciones apuntan a diferentes partes pero en ningún momento pierden su conexión, la una no puede existir sin la otra, algo parecido a la filosofía taoísta que establece el yin y yang.

• Selección de mejores medios o cambio del método actual para lograr un objetivo

• Acumulación de pequeños cambios

Se desarrolló como una metodología para el mejoramiento operativo, sobre todo, la producción, pero su concepto es aplicable incluso al mejoramiento de la administración de una empresa.

Hoy en día, muchas organizaciones de todo el mundo, desde manufactureras, hospitales, bancos, industrias de servicios, gobiernos, etc., están haciendo una diferencia por adoptar esta filosofía.

Implementar esta nueva metodología, conlleva un nuevo modo de pensar y hacer las cosas, permitiendo alcanzar nuevos horizontes, generando una ventaja competitiva a aquellas que lo adopten.

El Kaizen, mejoramiento continuo, se vincula mucho con la “Ingeniería industrial”, por lo que, las dos comparten una variedad de conceptos comunes, sobre todo, la importancia de identificar la situación y los problemas actuales para tomar las medidas necesarias.

Si una empresa desea mejorar la productividad a través de Kaizen, los requisitos son:



I. compromiso de la alta gerencia (empresario);

II. asegurar beneficios para cada colaborador, empleado y/o obrero como resultado del mejoramiento de la productividad;

III. aceptar la participación de los colaboradores, empleados y obreros en la solución de los problemas administrativos y operativos.

En la fase (P) de planificación se establece el plan de acciones para desarrollar la mejora. Las actividades que normalmente integran esta etapa son:



A_ Definir la situación actual del problema, en términos cuantitativos

B_ Definir el objetivo de mejora a alcanzar

C_ Recolectar los datos relevantes

D_ Realizar un diagnóstico de causas raíz

E_ Definir un plan de acciones de consecuencia

En la fase (D) de implementación se lleva a la práctica el plan desarrollado

En la fase (C) de control se determina si los resultados alcanzados satisfacen o no el objetivo planteado en la fase (P).



En la fase (A) de estandarización se procede a tomar todas aquellas acciones necesarias para mantener las mejoras logradas a lo largo del tiempo.

La mejora continua propone un ataque sistemático de los problemas (u oportunidades de mejora) que, debidamente priorizados, permitirán utilizar la potencialidad de los métodos de análisis, para mejorar los resultados organizacionales. En definitiva, y como puede apreciarse, la mejora continua es un proceso que tiene principio pero no final.





En la implementación de mejoras se pueden distinguir dos niveles de trabajo:



1_ Proyectos de Kaizen

2_ Kaizen diario.

Los denominados “Proyectos de Kaizen” buscan grandes mejoras en la eficiencia de los procesos e involucran a la dirección de la empresa en su coordinación y a los mandos medios como ejecutores. En el caso del “Kaizen diario” los ejecutores y propulsores de las mejoras son los trabajadores de línea, y los supervisores y mandos medios actúan como coordinadores y evaluadores de las mismas. El objetivo de este tipo de mejoras debe ser bien comprendido, se apunta a mantener alta la motivación y acumular muchas pequeñas mejoras. Por ello se debe prestar especial atención en estimular, evaluar y dar reconocimiento a este trabajo que luego dará sustento a la mejora lograda por la empresa.

Los puntos más resaltantes en este concepto incluyen:



El Kaizen se fundamenta en 4 principios: (a) eliminación, (b) unificación, (c) reajuste y (d) simplificación.

Es posible aplicar estos 4 principios de la siguiente manera:

• Mejoramiento sin interrupción.

• Optimización y racionalización de los procesos de trabajo.

• Identificación de la relación causa-efecto en los asuntos

defectuosos y problemáticos.

• “Haga ahora lo que piensa”.

• Participación de todos los integrantes de la organización.

• Motivación. Principalmente a los responsables de ejecutar las

operaciones.

• Incremento del aprendizaje organizacional.

La filosofía de Kaizen incluye diversas metodologías como, 5S (organización, orden, limpieza en el puesto de trabajo, mantenimiento y autodisciplina), TQM (Calidad Total), TPM (Mantenimiento Productivo Total), JIT (Justo a Tiempo), SMED (Single Minute Exchange to Die), eliminación del desperdicio (siete pérdidas de la producción), etc.. Se considera que la implementación de la herramienta 5S es la base o el punto de partida hacia el camino de la mejora continua.







En Japón durante los años 1952

En Japón durante los años 1952, la ocupación de las fuerzas militares estadounidenses trajo consigo expertos en métodos estadísticos de control de calidad de procesos que estaban familiarizados con los programas de entrenamiento denominados TWI (Training Within Industry), cuyo propósito era proveer servicios de consultoría a las industrias relacionadas con la Guerra.



Los programas TWI durante la posguerra se convirtieron en instrucción a la industria civil japonesa, en lo referente a métodos de trabajo (control estadístico de procesos).

Estos conocimientos metodológicos los impartieron William Edwards Deming y Joseph Juran; y fueron muy fácilmente asimilados por los japoneses. Es así como se encontraron la inteligencia emocional de los orientales (la milenaria filosofía de superación), y la inteligencia racional de los occidentales y dieron lugar a lo que ahora se conoce como la estrategia de mejora de la calidad kaizen.

La aplicación de esta estrategia a su industria llevó al país a estar entre las principales economías del mundo.



Kaoru Ishikawa retomó este concepto para definir como la mejora continua o kaizen, se puede aplicar a los procesos, siempre y cuando se conozcan todas las variables del proceso.

