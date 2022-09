Kate Moss presenta Cosmoss su línea de cosméticos

La ex modelo Kate Moss del descontrol a la vida sana

Kate Moss ha presentado su muy esperada marca de belleza y bienestar Cosmoss by Kate Moss, que se ha inspirado en el nuevo enfoque de la supermodelo e ícono de estilo en el cuidado personal y su arraigado sentido de espiritualidad.

La ex top model británica Kate Moss lanzó una página web de cosméticos y accesorios bautizada Cosmoss, intentando reinventarse como musa del bienestar y la belleza, sumándose a una serie de celebridades que han creado imperios de comercio electrónico.

En su web, vende sueros de belleza con CBD y colágeno por 105 libras (unos 122 dólares), infusiones (23 dólares) y fragancias «sagradas» (140 dólares) que prometen «equilibrar el cuerpo y el alma con el entorno natural y los ciclos circadianos».

Kate Moss se dedicó fuera de las pasarelas y los estudios fotográficos a colaborar con la marca de moda de bajo costo TopShop, que víctima de la pandemia, fue comprada por el grupo Asos.

Además, en 2016 lanzó su propia agencia artística, Kate Moss Agency (KMA), una de cuyas principales contrataciones es su hija Lila Moss, que también se ha convertido en modelo, junto a otros hijos de estrellas como Ella Richards (nieta de Keith) o artistas como la música Rita Ora.

Katherine Ann Moss (Londres, 16 de enero de 1974), más conocida como Kate Moss, es una supermodelo británica. Se dio a conocer como supermodelo en 1992 cuando Calvin Klein la seleccionó como modelo para su línea de perfumes.

En 2012 ocupó el segundo puesto de la lista Forbes de las supermodelos más cotizadas tras haber facturado 9,2 millones de dólares, de mayo de 2011 a mayo de 2012, de clientes como Longchamp, Mango, Rimmel, Vogue Eyewear y TopShop.

En 2007, la revista Time la nombró una de las 100 personas con más influencia del mundo.

Asimismo, en 2008 se realizó una estatua en tamaño natural de ella en oro de 18 quilates, valorada en 1,5 millones de libras esterlinas (2,8 millones de dólares), para una exhibición en el British Museum.

Durante la década de 1990 y principios de 2000, fue uno de los estandartes de la tendencia de cuerpos muy delgados en la moda conocida como «heroin chic». Ex Pareja de Johnny Depp y después de años de excesos, Moss acaba de presentar una línea de belleza y cuidado corporal, como queriendo demostrar que el pasado, pasó.

Kate, con uno de los productos de su línea de cosméticos.

Hacia 1994, en una campaña de Calvin Klein; ella era su musa.

Aunque sigue fumando, Kate asegura en las entrevistas que ya no bebe y que sus travesuras juveniles han quedado atrás. «Ya no me gusta no tener el control de mí misma», dijo al programa Desert Island Discs de la BBC.

Con Johnny Depp, cuando Kate tenía 20 años.En opinión de Eric Briones, autor del libro «Luxe & Digital», «la belleza y el bienestar serán los nuevos vectores de crecimiento del lujo», de ahí la multiplicación de líneas o webs de comercio electrónico promocionados por estrellas.

La exmodelo británica fue, durante la década de 1990 y principios de 2000, una de las personificaciones de una tendencia de cuerpos muy delgados en la moda conocida como «heroin chic».

Moss cerró el capítulo de esculturales supermodelos como Cindy Crawford y Naomi Campbell, antes de la aparición de cánones de belleza con más curvas como la estrella de la mediática Kim Kardashian. Esta última, al igual que su hermana Kylie, se le ha adelantado en el lanzamiento de marcas que generan cientos de millones de dólares.

Siempre bella, Kate Moss durante una gala en Nueva York, en mayo pasado.



La fortuna de Kim Kardashian está estimada por Forbes en 1.000 millones de dólares, la de Kylie Jenner en unos 600 millones.

Otras estrellas del mundo de la música (Selena Gomez, Rihanna, Lady Gaga) o del cine (Jessica Alba, Gwyneth Paltrow) también han creado imperios de comercio electrónico o de cosméticos.

Escándalos

El 14 de junio de 2008, la controvertida modelo británica asistió a la discoteca Watergate de Berlín, en estado de embriaguez, y tras abandonar el lugar, perdió las extensiones de cabello que lucía.

En 2010 fue fotografiada en un estado muy alto de embriaguez.

Soulful, sensual, self-aware.

COSMOSS draws on my life experiences and my journey of discovery and transformation. COSMOSS is a celebration of every day exactly as it is, with all its imperfections.

Each product has been meticulously crafted with wellbeing in mind, using potent, natural substances. Each ritual opens the door to balance, restoration, and love; each fragrance and infusion recentres and completes.

I hope you will enjoy the magic of COSMOSS as much as I have enjoyed creating it.

Love, Kate

