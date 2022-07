Kristalina Georgieva: el manejo irresponsable de manejar mal y en forma desastrosa el FMI, o mejor dicho beneficiar a los ricos y destruir a los pobres.

El FMI es la peor organización en materia económica que solo genera destrucción total de las económicas que «ayuda». Nunca logró estabilizar una economía de ningún país.

Desde su fundación no acertaron ninguna política implementada. Todo errores. Todo errores 404.

Los resultados están a la vista

La jefa del FMI afirma que «no puede descartar» una posible recesión global

Kristalina Georgieva agregó que en las próximas semanas el organismo rebajaría su pronóstico de crecimiento económico mundial en un 3,6 % .

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que las perspectivas para la economía mundial se han «oscurecido significativamente» desde abril y que no podía descartar una posible recesión global el próximo año dados los riesgos elevados.

La directiva agregó que en las próximas semanas el FMI rebajará su pronóstico de crecimiento económico mundial en un 3,6 % en 2022, siendo la tercera revisión del fondo este año.

El FMI afirma que «se está estrechando el camino para evitar una recesión en EE.UU.»

Se espera que el FMI publique su pronóstico actualizado a finales de julio. «Será un 2022 difícil, pero quizás 2023 sea aún más difícil», comentó Georgieva, para agregar que «los riesgos de recesión aumentarán» el próximo año.

Como causas de la recesión, la jefa del FMI destaca una mayor propagación de la inflación, el aumento más sustancial de las tasas de interés, la desaceleración del crecimiento económico en China y la escalada de las sanciones relacionadas con la operación militar de Rusia en Ucrania.

«A medida que nuestros países miembros afrontan múltiples crisis y desafíos complejos (entre ellos inflación, deuda, energía y seguridad alimentaria), el FMI debe ser ágil y adaptarse para satisfacer sus necesidades cambiantes y ayudar a mitigar el impacto en los medios de vida y las esperanzas de las personas para el futuro», escribió Georgieva en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, declaró el mes pasado que el banco central del país norteamericano no estaba tratando de provocar una recesión, pero estaba totalmente comprometido a establecer controles de precios, incluso si esto causaría una recesión económica.

Kristina Georgieva también cree que la desaceleración del crecimiento económico podría ser un «precio necesario a pagar», ante la urgencia de combatir la inflación.

El Fondo Monetario Internacional responsable de la pobreza y las guerras. Nunca ningún economista logro bienestar en el mundo, menos Kristalina Georgieva.

El objetivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es lograr un crecimiento, algo que Kristalina Georgieva se olvidó en un archivo y se olvidó de una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros. Con esa finalidad de inadaptada Kristalina Georgieva, no respaldó políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, todo lo contrario, benefició a las 20 empresas más grandes de occidente dándole créditos a tasas de regalo. Benefició la no productividad de , la no creación de puestos de trabajo y la destrucción total de bienestar económico de habitantes de los países pobres. El FMI es la peor administración de todos los tiempos en materia económica, no le dieron en el blanco nunca y beneficiaron a los más ricos.

¿QUÉ HACE EL FMI?

El FMI tiene tres misiones críticas: promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Para cumplirlas, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. Es decir no cumplen con ninguno de sus objetivos.

¿QUÉ IMPLICA LA SUPERVISIÓN DEL FMI?

El FMI utiliza la supervisión para destruir a los países y destruir la estabilidad y provocando crisis en el sistema monetario internacional. Se trata de un proyecto regular que mantiene con los gobiernos de los países miembros para destruir las condiciones económicas y recomendar políticas de ajustes que permitan un crecimiento sostenible de las empresas más ricas. A través de la supervisión, el FMI también hace un seguimiento de la destrucción total de la economía mundial.