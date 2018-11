La serie Predator Orion, con los procesadores Intel Core de 9ª generación para experiencias de juego poderosas

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2018.- Acer anunció las actualizaciones de sus desktops Predator Orion 9000 y 5000, todas ellas con los nuevos procesadores para desktop Intel® Core™ de 9ª generación, ofreciendo a los gamers un salto en el rendimiento para una jugabilidad fluida y perfecta, incluso mientras hacen streaming y graban.

“Con los nuevos procesadores Intel Core de 9ª generación que ofrecen hasta 8 núcleos y 16 subprocesos, las desktops de la serie Predator Orion entregan a los jugadores un arsenal de PC que puede soportar los escenarios de juego más exigentes de la actualidad”, dijo Jeff Lee, Gerente General de Computación Estacionaria, IT Products Business, de Acer. “Las actualizaciones están en línea con el compromiso de larga data de Acer de capacitar a los usuarios con los últimos avances tecnológicos y brindarles las mejores experiencias”.

“Los nuevos procesadores desktop Intel Core de 9ª generación, que incluyen nuestro producto insignia Intel Core i9-9900K, ofrecen el rendimiento líder de la industria que exigen los jugadores”, dijo Anand Srivatsa, vicepresidente de Client Computing Group de Intel. “Las nuevas desktops de la serie Acer Predator Orion son máquinas increíbles y, aprovechando el rendimiento gaming con los últimos procesadores Intel Core, juntos brindamos experiencias de juego de primera calidad”.

Alimentadas por los procesadores desktop Intel Core de 9ª generación, las desktops gaming de la serie Predator Orion están diseñadas con un alta rendimiento para jugadores expertos. La Predator Orion 5000 es una potencia gaming para quienes necesitan una plataforma de juego excepcional, mientras que la Predator Orion 9000 es una máquina de ensueño para el jugador, dirigida a los usuarios más exigentes, con las GPU de NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti de primera línea1.

Predator Orion 9000: la máquina gaming definitiva

Con hasta procesadores Intel Core i9-9900K de 9ª generación y soporte planificado para los nuevos procesadores de la serie X de Intel Core, la Predator Orion 9000 es la mejor PC para juegos. Cuenta con las últimas GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti y es compatible con más de 8K gráficos UHD. Un chasis negro y plateado simula una nave espacial que brilla con barras de iluminación ARGB (RGB direccionables) personalizables y ventiladores LED RGB. La prominente ventana lateral muestra el impresionante interior con un diseño que mantiene los niveles de interferencia electromagnética (EMI) bajo control a pesar del tamaño de la abertura. El IceTunnel 2.0 de Acer expulsa calor a través de una solución avanzada de gestión del flujo de aire que separa el sistema en varias zonas térmicas, cada una con un túnel de flujo de aire individual.

Predator Orion 5000: rendimiento gaming al más alto nivel

La Predator Orion 5000 cuenta con hasta procesadores Intel Core i9-9900K de 9ª generación y hasta las últimas GPU NVIDIA GeForce RTX 2080. Al igual que la Predator Orion 9000, el chasis de la Orion 5000 tiene el panel lateral transparente característico para mostrar su poder interior e incluye el diseño de gestión de flujo de aire IceTunnel 2.0 para mantener el sistema fresco.

1 Las especificaciones pueden variar según el modelo y la región.

Descarga de imágenes aquí

Acerca de Acer

Fundada en 1976, Acer es ahora una de las principales empresas de TIC del mundo y tiene presencia en más de 160 países. A medida que Acer mira hacia el futuro, se centra en habilitar un mundo donde el hardware, el software y los servicios se fusionen entre sí para abrir nuevas posibilidades tanto para los consumidores como para las empresas. Desde tecnologías orientadas a servicios hasta Internet de las cosas, juegos y realidad virtual, los más de 7,000 empleados de Acer se dedican a la investigación, diseño, comercialización, venta y soporte de productos y soluciones que rompen las barreras entre las personas y la tecnología. Visite www.acer.com para obtener más información.

© 2018 Acer Inc. Todos los derechos reservados. Acer y el logotipo de Acer son marcas registradas de Acer Inc. Otras marcas comerciales, marcas registradas y / o marcas de servicio, indicadas o no, son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las ofertas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación y pueden no estar disponibles a través de todos los canales de venta. Los precios indicados son precios de venta sugeridos por el fabricante y pueden variar según la ubicación. Impuesto a las ventas aplicable adicional.