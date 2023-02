Larreta se lanzó como candidato. Macri, Vidal y Bullrich le escupieron el asado. Todo es pelea, todo es interna. Mientras tanto Larreta abandonó la Ciudad a su suerte no hay gestión en ninguna comuna. Solo hacen veredas donde hay veredas. No se sabe quien es el compañero de fórmula, no se sabe nada de las propuestas. Un tren fantasma sin ideas. Un tren lleno de plata que no para de recaudar. Se lanzó a una pileta sin agua y lleno de serpientes de su mismo partido. Que evidentemenete no lo quieren.

La jugada de Larreta de lanzar su candidatura tensiona la interna del PRO con Vidal y Bullrich

La oficialización de Horacio Rodríguez Larreta de su intención de competir por la Presidencia tensionó hoy la interna del PRO porque obligó a María Eugenia Vidal y a Patricia Bullrich, las otras dos aspirantes a esa candidatura, a pronunciarse con duras críticas contra el alcalde porteño, en una jornada en la que también tuvo protagonismo el expresidente Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno porteño eligió el formato digital para dar a conocer esta noche, a las 20:23, un breve mensaje en redes sociales que se completará mañana con un video que contendrá la confirmación explícita de su ambición por disputar la interna de PRO y con una recorrida por el municipio de Tres de Febrero.

El anuncio, en tanto, volvió a generar tensiones hacia adentro ya que desde los sectores ligados a dos de las potenciales contrincantes en una interna partidaria como son Bullrich y Vidal cuestionaron la estrategia electoral elegida por el jefe de Gobierno por «apresurado» e «inconsulto».

Por eso generó dudas que el día elegido por Larreta coincidiera con la inauguración de las oficinas en el barrio de Retiro donde Vidal establecerá su búnker de campaña para las elecciones de este año.

La actividad de Vidal contó además con la participación de Macri, quien arribó hace pocas horas a la ciudad de Buenos Aires desde la Patagonia y se apresta a partir en los próximos días a Italia.

Si bien fuentes partidarias explicaron que la concurrencia del expresidente estaba acordada con bastante tiempo de antelación debido a los pocos días que estará en la Ciudad, también admitieron que «fue un fuerte gesto» el de visitar a la exgobernadora bonaerense en lo que representó la primera actividad pública del exmandatario tras sus vacaciones.

«Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores», expresó Vidal a través de sus redes sociales.

Según indicaron las fuentes, durante la recorrida Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre «los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país» y repasaron las principales medidas en las que trabaja la legisladora y sus asesores, y que están vinculadas al «trabajo, la educación, economía y seguridad».

Estas oficinas fueron otorgadas por el legislador bonaerense Sergio Siciliano, quien fuera subsecretario de Educación de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Desde el equipo de campaña vidalista anticiparon que en los próximos días la precandidata del PRO visitará las ciudades santafesinas de Rosario, Venado Tuerto y Rufino, donde «mantendrá una agenda vinculada a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico», sumado a encuentros con los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC).

Interna PRO: todos contra todos pero cero propuestas

En tanto, Patricia Bullrich salió a diferenciarse de Rodríguez Larreta al reafirmar su condición de «halcón» dentro de la fuerza y adjudicarle el perfil de «paloma» al alcalde porteño, tras asegurar que el país «necesita a alguien que tenga mucho carácter» y que «Argentina no sale con tibios».

«Se discuten modelos y formas de salir de la crisis. Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo. Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen», afirmó Bullrich en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

La dirigente subrayó: «Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor».

Sobre las diferencias con el jefe de Gobierno porteño, Bullrich consideró que «los hechos hablan por sí mismos».

La exministra de Seguridad de Cambiemos criticó a la gestión porteña por la falta de determinación para implementar las pistolas Taser en la ciudad de Buenos Aires y le exigió a Larreta que «tome la decisión» de utilizarlas.