En octubre llega a Palermo el Festi Oktubre Al Dente!

El domingo 13 de octubre llega la segunda parada de Al Dente: Festi Oktubre Al Dente! en el barrio de Palermo desde las 12 a las 20hs, en las intersecciones de las calles Honduras y Ravignani.

Esta séptima edición regresa a las calles de Palermo con dos escenarios: uno de ellos será conducido por Manu Sarrabayruse, Inti rap, Under Mc, Frescolate Mc y Adrián Francolini. Habrá bandas, Djs, radio en vivo, muestras de arte, talleres de hip hop, degustaciones, gastronomía, talleres de rap para adolescentes, espacio de pintura y dibujo para los más chicos, maquillaje artístico, inflables y bandas musicales, charlas de influencers, espacios sustentables e intervenciones artísticas en la calle.

Line up

Escenario Oktubre FM:

Turf – Jóvenes Pordioseros – Ella es tan cargosa – Fianru – Benito Cerati – Rocco Posca – Lo Pibitos

Escenario Aldente:

Cata Spinetta & Flu Os – Beldi – Inti Rap – Angry Z – Simón y La Nave de Cartón – Maleboux – Bautista Santos – The Dandy Changos – Gin Tronic – Stories of Dharma – La Kimbo – Juan Pryor – Monkey Porn – Urban Groove – Triciclo – Picnic – Under Mc – El Chaski – Baridi Baridi – Livers