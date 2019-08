La historia del conocimiento y entender cómo somos.

Compartí :-) .







Por Diana Uribe, conductora de la primera serie de podcast de Culture Care (culturecarelatam.com).

Es importante trabajar en la difusión de la historia de la medicina porque en la medida en que todos somos humanos, compartimos la misma anatomía y pertenecemos a la misma especie, funcionamos de la misma manera. Entender como funciona nuestro cuerpo y como la historia del conocimiento nos ha llevado a entender cómo es que somos y cómo funcionamos hace parte del cuidado individual y colectivo de nosotros como especie. Por eso es importante que conozcamos la historia de la medicina.

Dada la universalidad de la salud, por el hecho de que todos somos humanos, debería interesarle a todo el mundo porque participamos de la misma anatomía. En esa medida, no hay un segmento en particular que debería tratar de entender mejor como funciona nuestro cuerpo que otro. Creo que es algo que nos atañe a todos, de verdad. Que nos atañe como especie y que también nos hace mirar las diferentes formas en que el pensamiento ha influido en las distintas prácticas y en la cultura. Entender esto es también entender la cultura, entender al otro, entender cómo y por qué funcionan las cosas. Va mucho mas allá de los datos de la historia. Y en esa medida, pues es un público muy amplio el que podría llegar a acceder al podcast porque ahí hay mucha información, no solamente de la medicina propiamente sino de los pueblos, las civilizaciones y las formas de pensar… de los lugares a los cuales nos estamos aproximando para entender como hemos desarrollado esta historia de como entender la salud. Creo que esto es para un amplio rango de público.

El programa regional Culture Care (culturecarelatam.com) a través del cual Boston Scientific (http://www.bostonscientific.com/) promueve un liderazgo experiencial, reconocible por sus innovaciones que impactan las vidas de los pacientes, su desempeño como empresa, su cultura en el lugar de trabajo y sus contribuciones a las comunidades de todo el mundo; está presentando su plataforma digital.

La calidad de vida es un principio general que atañe a Boston Scientific (http://www.bostonscientific.com/) desde todas sus áreas. El enriquecimiento cultural de sus profesionales y su red de especialistas, pacientes y comunidades de todo el planeta, es una de las políticas de mayor impacto como modo de cambiar la vida de los individuos, en paralelo al eje esencial de su core business: la transformación de la vida de las personas a partir de la investigación y desarrollo de productos innovadores tendientes a mejorar la vida de los sujetos.

Bajo su concepto se ha construido una plataforma de contenidos digitales tendiente a compartir conocimiento de manera libre y gratuita. La primera experiencia dentro de este programa se lanza en Argentina, Colombia, Puerto Rico y México. Se trata de una serie de 9 podcasts de 40 minutos que relatarán un paso a paso de la historia de la medicina.

En esta época el podcast es una revolución. Es una nueva manera de narrar. El podcast está surgiendo con una gran fuerza porque hace accesible para todos el conocimiento. La radio, que sigue siendo tan importante y tan crucial -sobre todo en el país de donde nosotros venimos (Colombia) donde la radio cumple un papel muy importante- está suscrita a las antenas, a las grandes antenas de transmisión, que hace que las personas tengan que pertenecer formalmente a las emisoras para poder emitir sus contenidos. El podcast está dando una libertad de creación y de narrativa muy grande porque -en la medida en que tu puedes ponerlo en una plataforma de internet, cumplir con los requisitos para poner una plataforma- puedes subir cualquiera de los contenidos y hay un universo de gente que se está encontrando en los podcast.

Ademas, el hecho de que sea por la red, quiere decir que mucha gente en cualquier parte del planeta puede acceder a este conocimiento, cosa que no necesariamente pasa en las radios que están suscritas a las sintonías locales. Pueden verse de un lado al otro, pero tienen restricciones… el podcast, no.

El podcast es libertad de creación, es libertad de relato, es libertad de escucha porque se puede escuchar en cualquier momento. Además hay otra cosa: el podcast, en la medida que una vez puesto sobre la plataforma, queda ahí. Entonces no tiene horario, entonces las personas pueden escucharlo a la hora que quieran mientras van en el metro, mientras hacen ejercicio, mientras cocinan. Pueden escucharlo a su ancha en el momento en que quieran con quien quieran; pueden invitar a los amigos a escucharlo, pueden crear comunidades para escucharlo y de pronto alrededor de eso comentar, pueden cocinar con eso, levantarse por la mañana y mientras se arreglan lo van oyendo. Te deja la libertad de ser tu el que escoges el momento de tu vida que le dedicas al podcast. La plataforma es el podcast. El podcast es la revolución del relato en este momento. Y estamos siendo pioneros de una gran revolución en la narrativa, que son los podcast. Esa es la importancia de tener este relato en esta plataforma.