Los destacados del Buenos Aires Rojo Sangre

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre llega una nueva edición del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TERROR, FANTÁSTICO Y BIZARRO

Entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre en el cine Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2238, CABA) y en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA) tendrá lugar una nueva edición del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica, que este año celebra sus primeros 24 años.

Las entradas de la sede Multiplex Belgrano serán numeradas y se podrán comprar en boletería del cine o por su web desde el sábado a un costo de $1100 cada una. En el caso del Cultural San Martín, el acceso será libre hasta agotar capacidad.

El poster de esta edición del BARS tiene una ilustración de Flavio Greco Paglia y diseño gráfico de Héctor Cañas. Para acompañar su lanzamiento, y dado que esta es la décima edición consecutiva que contará con una creación del talentoso Greco Paglia se realizará una muestra de sus 10 trabajos que será exhibida en el Centro Cultural General San Martín durante todo el festival.

Los destacados

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre en su 24º edición ofrece un amplio espectro de películas de todo el mundo. Con una potente selección de más de 60 largometrajes y cientos de cortometrajes, se configura como una de las pantallas más diversas de este año.

Entre las propuestas más destacadas de la Competencia Internacional encontramos: la extenuante La mesita del comedor, directo desde España; la segunda parte de la épica animada de Ayar Blasco, Lava 2: El nuevo show de Narciso; la extraña e hipnótica Daughter of the Sun; la mezcla de ciencia ficción y erotismo que proponen los directores Nicanor Loreti y Gabriel Grieco en Mar.IA y una rareza desde Turquía: The Funeral, una oscura fábula entre un cuidador y una mujer demoníaca que no está viva ni muerta.

En Competencia Iberoamericana: el documental sobre el cine de terror argentino desde sus inicios Otra película maldita dirigido por Alberto Fasce y Mario Varela; la cautivante animación colombiana/brasilera La otra forma; el humor negro y piñas patadas de Os reviento desde España; y la sexualmente extraña Eros Thanatos, directo desde Chile.

Nuevamente, y dada la cantidad grande de material que recibimos, tendremos una Competencia Argentina con el regreso de Pablo Parés a la comedia bizarra con Marisa y Gomoso; la querible y luminosa Lavandería Nancy Sport; Dark Tales, una propuesta coral y episódica con imágenes desconcertantes; y las coproducciones The Caregiver y Ghost Project, que vuelven a unir lazos entre Estados Unidos y nuestro país.

Entre los Documentales encontramos rarezas como Isla Alien, una crónica sobre un caso relevante de avistamiento ufológico que se termina convirtiendo en un registro documental sobre la dictadura de Pinochet; o Life After de NeverEnding Story, una carta de amor sobre ese clásico llamado La historia sin fin con la participación de todos sus responsables.

Entre las Novedades, varios platos fuertes: como el pre-estreno en Argentina de Viernes Negro, la nueva película de Eli Roth que se proyectará en el marco de una función especial el viernes 1 de diciembre; la tercera parte de la saga de Don Lee, The Roundup: No Way Out, una gema cargada de acción directo desde Corea; la épica de fantasía con monstruos milenarios y poderosos semidioses, venida de China Creation of The Gods I: Kingdom of Storms; o la delirante Samurai Ninja Onimanji de Yoshihiro Nishimura, el artífice de Tokyo Gore Police. También podemos destacar The Primevals, una película que se desarrolló por sesenta años y pudo ser finalizada gracias al crowfounding de sus fanáticos; y Un siniestro cuento de navidad (The mean one) con una versión bizarra y asesina del Grinch interpretada por David Howard Thornton, el mismísimo Art the Clown de Terrifier.

Y si a eso le agregamos las películas de Panorama Bizarro, o la selección oriental de Invasión Japón, más las gemas en fílmico de Cineclub La Cripta (Las Aventuras del Capitán América y La razón del mal), el bloque de «Reaparecidos» -con películas que fueron estrenadas este año en cines comerciales-, y las charlas y retrospectivas cómo la de Demian Rugna, posicionan a esta nueva edición del BARS como una de las mejores hasta la fecha.

Más detalles

El Centro Cultural San Martín se vuelve a teñir de rojo sangre

La última edición del festival volvió a expandirse hacia el centro porteño y, debido a los resultados más que favorables, este año el Centro Cultural San Martín (Paraná y Sarmiento) será de nuevo sede. Alojará la sección de documentales con producciones como Black metal desde el fin del mundo (Victoria Pelejero), Isla Alien (Victoria Pelejero), Life After the NeverEnding Story (Lisa Downs) y Tras los pasos de Drácula (Alexis Puig); los clásicos en fílmico -tanto 16mm cómo 35mm- del Cineclub La Cripta como Las Aventuras del Capitán América (Captain America, 1979) y La razón del mal (The Evil, 1978).

También será el espacio para las actividades especiales del festival, como una retrospectiva de los primeros trabajos de Demian Rugna, una mesa debate sobre cine de terror argentino, la presentación de la reedición del libro Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter por la Editorial Cuarto Menguante, la nueva edición de la revista Cineficción por Cinefania y un taller sobre Actuación en el Cine de Terror, dictado por María Eugenia Rigón y Desirée Salgueiro.

¡Todas las funciones en el Centro Cultural son con entrada gratuita! Y el acceso a las actividades será hasta agotar capacidad.

Viví la experiencia MUBI

Una vez más nos acompaña MUBI como partner del festival, y nos ofrece la oportunidad de tener un mes gratis para probar su plataforma. ¿Cómo? Entrando a mubi.com/bars, podrán registrarse y obtener el beneficio exclusivo para el público del BARS.

ACERCA DEL FESTIVAL

En sus casi 25 años de historia, el festival Buenos Aires Rojo Sangre acompañó y vio crecer a una generación de cineastas que, como nunca antes en la historia del cine argentino, impulsaron con fuerza una producción nacional de cine de terror, ciencia ficción y fantasía. En el festival se pudieron ver –muchas veces como estreno– obras de los referentes actuales de nuestro cine de género como Daniel de la Vega, Demian Rugna, Pablo Pares, Fabián Forte, Gabriel Grieco, Nicolás y Luciano Onetti, Gonzalo Calzada, Nicanor Loreti y muchísimos más.

Pero tampoco el festival dejó de lado la historia del fantástico nacional, recuperando films olvidados como El Inquisidor (Bernardo Arias) y Seis pasajes al infierno (Fernando Siro), estrenando en Buenos Aires films históricos como El hombre bestia (Camilo Zacaría Soprani), haciendo proyecciones en fílmico de clásicos como Lo que vendrá (Gustavo Mosquera R.), Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio) o La venganza del sexo (Emilio Vieyra) y hasta reestrenando clásicas obras de la TV argentina como Mañana puede ser verdad, de Narciso Ibáñez Menta.

Además de ser un espacio para difusión del cine local, también es un espacio para conocer el cine de género de todo el mundo y a sus realizadores, trayendo figuras como Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t breathe), Mick Garris (Masters of Horror, Sleepwalkers) o Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust, The House on the Edge of the Park).