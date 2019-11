Los discos imprescindibles de Black Sabbath.

Compartí :-) .







El grupo que inventó el heavy metal ha anunciado que vuelve a la

carretera con casi todos sus miembros originales. El batería Bill

Ward, de 63 años, que en un principio confirmó su presencia, ha dicho

en una carta abierta que no lo hará a menos que le hagan “un contrato

digno”. Y aunque el grupo está dispuesto a girar con él, a esto se le

suma algo mucho más preocupante. A Tony Iommi (guitarra, de 63 años)

al que se le ha detectado un linfoma, al parecer en sus primeras

fases. Es decir que, hoy, solo Geezer Butler (bajo, de 62) y Ozzy

están disponibles. En el caso de que la gira se realizase, los

podríamos ver el próximo mes de junio en el festival Azkena Rock, de

Vitoria.

BLACK SABBATH (1970)

“Nunca se hablo oficialmente de grabar un disco”, recuerda Ozzy en su

divertidísima biografía Confieso que he bebido. “Nos pasamos por un

estudio, colocamos los micros y tocamos. Cuando acabamos pasamos un

par de horas doblando las guitarras, las voces y se acabó. Llegamos al

bar a tiempo de pedir la última”. En no más de doce horas estos cuatro

gañanes de Birminghan habían grabado uno de los grandes discos del

rock duro. Su inquietante portada con una mujer de aspecto enfermizo y

un molino de agua del siglo XV les hizo ganarse la fama de satánicos.

Lo curioso es que ellos no participaron en el diseño del disco.

PARANOID (1970)

Su título iba a ser War Pigs, pero al final se cambió Paranoid, una

canción escrita en cinco minutos casi al final de la grabación, por

consejo de los ejecutivos de su discográfica. Lo grabaron sólo cinco

meses después de su debut y fue el disco que les los llevó a alcanzar

el éxito y el dinero por primera vez.

MASTER OF REALITY (1971)

“Cada día fumaba maría, bebía, esnifaba unas rayitas de coca, probaba

speed, barbitúricos o jarabe para la tos, me metía ácido… de todo”,

recuerda Ozzy en su biografía. “De ese disco sólo recuerdo que Tony

cambió la afinación de su guitarra para que fuese más fácil tocar”.

Los críticos lo pusieron a parir (“Es como la orquesta del Titanic el

día del juicio final”, dijeron), pero fue el disco fue un éxito,

incluye canciones como Children of the grave y está dentro de los seis

grandes de los que habla Rollins.

VOL4 (1972)

Su cuarto disco, es uno de los mejores. “Grabarlo costó 65.000

dólares, pero gastamos 75.000 en cocaína”, recuerda el bajista Geezer

Butler. Extras aparte, sólo hay que escuchar el impetuoso comienzo del

disco con Wheels of Confision/The Straightener o este vídeo de

Snowblind (dedicada a la cocaína, claro) para darse cuenta de la

grandeza de este disco grabado en una mansión de Bel Air, rodeados de

doncellas, mayordomos y jardineros.

SABBATH BLOODY SABBATH (1973)

“Grabamos el disco en una casa encantada en el puto culo del mundo”,

cuenta Ozzy. “No éramos los ‘príncipes de las tinieblas’, sino los

‘príncipes del cangelo’. Esas navidades fuimos al cine a ver El

Exorcista, y luego nos metimos a ver El Golpe, para que se nos pasara

el susto. Las sesiones de espiritismo que hacíamos tampoco ayudaban

mucho Más que hacer un disco de éxito nos preocupaba más lo de dormir

solos en aquellos aposentos embrujados”. Aun así con su quinto disco

de estudio el grupo trató de convencer a los críticos de que estaban

equivocados. Lo logró.

SABOTAGE (1975)

Es el último disco bueno de la primera época, justo cuando el grupo se

fracturaba por segundos. Entre ellos casi no se hablaban y se peleaban

por cualquier tontería. Se pusieron denuncias y hasta llegaron a

apuntarse con pistolas. Este disco refleja toda la frustración del

momento. Aun así es el último de sus discos imprescindibles. Vease

este Hole in the sky

HEAVEN AND HELL (1980)

En este disco no está Ozzy, pero merece la pena. Tras su expulsión del

grupo -adivinen por qué- Iommi, Geezery, Ward buscaron nuevo cantante

y encontraron a otro grande: Ronnie James Dio, entonces ex Rainbow y

fallecido en 2010. El nuevo le dio un sonido de rock clásico que hace

de éste un disco casi imprescindible. No está Ozzy, pero mola.

¡¡Ni se te ocurra!!

BORN AGAIN (1983)

Mención especial merece este Born again, también llamado ‘el peor

disco de Black Sabbath’. Tras Ronnie James Dio, el grupo requirió los

servicios de Ian Gillan –de Deep Purple, gran cantante por otro lado-

pero todo fue un desastre. Desde el sonido del disco hasta la pequeña

réplica de Stonehenge que la banda sacó al escenario y que serviría

después como mofa en la entrañable película This is Spinal Tap. Hazte

un favor a ti mismo y aléjate de él. Es por tu bien.

—

