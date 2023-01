La cantante española Rosalía, en el desfile de Louis Vuitton.  

La cantante Rosalía se convirtió este jueves en el centro de atención de la Semana de la Moda Hombre, que tiene lugar en París hasta el domingo, al ser la invitada estrella del desfile de Louis Vuitton, donde la firma lanzó una oda a la creatividad y a los sueños de infancia.

Rosalía cerrando el desfile de Louis Vuitton en Paris del cuál participaron, entre otros, Michel Gondry y Olivier Gondry en la puesta en escena y el corto que se proyecto antes.

Artistic dialogues. Designed by the #LouisVuitton Men’s Studio and embedded with concepts of designer Colm Dillane, #LVMenFW23 is founded on the idea that connectivity is the catalyst for creativity. Watch the show on Twitter or https://t.co/cRy1LLrVnO pic.twitter.com/wHFh31VYZY — Louis Vuitton (@LouisVuitton) January 20, 2023

Con un cartel de la cantante desnuda y cubriéndose el pecho con guantes de motorista, la firma anunció la participación de la española en su desfile, creando una expectación sin precedentes para presentar una colección que tuvo más de espectáculo que de pasarela.

Rosalía fue la responsable de poner música a todo el «show», en una actuación donde mostró su poderío con éxitos como «Candy», «Saoko», una versión techno de «Despechá» y otros temas como «Bulerías de la perla», de Camarón de la Isla, y «A I O», del dominicano Ángel Dior.

La curiosidad y el afán por ver a la ganadora de ocho premios Latin Grammy mantuvo a buena parte del público con el teléfono levantado todo el desfile quitando parte del protagonismo a los diseños, que en esta ocasión se centraron en la sastrería, con abrigos largos y modernísimos trajes de chaqueta.

.@rosalia cerrando el desfile de Louis Vuitton en Paris pic.twitter.com/CZy2sBnRks — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴/ Fan Page (@ROSALIAC0LOMBIA) January 19, 2023

El gris, blanco y burdeos colorearon la sastrería, aunque las prendas urbanas, tipo uniforme de trabajo, tuvieron una gran presencia, con pantalones tipo saco, bolsas de congelados reconvertidas en mochilas y deportivas con plataforma.

La pasarela era una continuación de habitaciones que representaban el paso de la infancia a la edad adulta, un decorado ideado por los cineastas franceses Michel y Olivier Gondry, que dirigieron además el corto «Growing up» (Creciendo), proyectado al inicio del desfile.

#jhope for #LVMenFW23. The star attended the latest #LouisVuitton Men’s Fashion Show. Watch the full show on Twitter or at https://t.co/aVEWD0jdKI pic.twitter.com/zJbkjcc3oP — Louis Vuitton (@LouisVuitton) January 19, 2023

Un guiño al niño que todos llevamos dentro, que para el diseñador Virgil Abloh era una de las bases de su proceso creativo.

Abloh, director creativo de la línea masculina de Vuitton entre 2018 y 2021, falleció en noviembre de ese año tras sufrir un cáncer fulminante, sobre el que no había hablado públicamente.

La cantante española Rosalía, en el desfile de Louis Vuitton.

.@rosalia for #LVMenFW23. The singer will be performing live from Paris for the #LouisVuitton Men’s Fall-Winter 2023 Fashion Show on Thursday, January pic.twitter.com/bwNWa40hqy — Louis Vuitton (@LouisVuitton) January 18, 2023

#LVMenFW23

Optical illusions. Reimagining the historic bag, a new Cotteville 40 from the next #LouisVuitton Men’s Collection showcases holographic multicolor faces. Watch the fashion show live on Thursday, January 19th at 2:30 pm (CET) on Twitter or https://t.co/GLYC9ctr0H pic.twitter.com/PtERAfAeoy — Louis Vuitton (@LouisVuitton) January 18, 2023

El equipo de diseño de la firma quedó huérfano pero, hasta ahora, la firma ha preferido no reemplazarlo.

Tanto es así que, al cierre del desfile, una treintena de creativos anónimos salieron al escenario, acompañados por el diseñador estadounidense Colm Dillane, que ha aportado algunos conceptos a la colección, así como otros colaboradores de la marca como el estilista sierraleonés Ibrahim Kamara y la ucraniana Lina Kutsovskaya.

La colección otoño-invierno 2023/2024 tuvo puntos surrealistas, con elementos del decorado incluidos en las prendas, como cartas y páginas de periódico, y estampados con ilustraciones.

A los anoraks invernales, muy estructurados y con llamativos estampados con motivos tecnológicos e ilustraciones de ojos, se sumaron accesorios originales, como pasamontañas elásticos, gorros de piloto, gorras con exageradas viseras…

La visión parecía la de un hombre vestido por un niño, libre de tabús y complejos, y dispuesto a divertirse y experimentar.

Entre los invitados se encontraban el actor Álex González, el cantante J-Hope o el actor Lucien Laviscount, vestido con un estilismo de Vuitton con un vestido plisado sobre pantalones y deportivas.

Un «look» arriesgado pero que muestra cómo la moda masculina está por fin superando los códigos tradicionales de vestimenta y animándose, como un niño pequeño, a jugar y divertirse con la ropa.

Y si no que se lo digan a Rosalía, cuya conquista internacional tiene mucho que ver con ese estilo entre trapero, flamenco y latino, tan ecléctico como su música, que ha hecho de ella uno de los iconos más reconocibles del pop actual.