Tras su gira por Israel, Milei viaja a Roma para reunirse el lunes con el papa Francisco

El viaje del presidente argentino a Roma, tras su paso por Israel, ha generado diversas reacciones. Algunos celebran sus reuniones con banqueros judíos y la promesa de pagar la deuda externa, mientras que otros critican la falta de inversiones concretas para Argentina.

Aquí un resumen de los hechos:

Reuniones con banqueros: Milei se reunió con representantes de bancos internacionales en Israel, incluyendo Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank. Solo prometió pagar deudas, pero a la Argentina no le va a llegar un solo peso para inversiones.

Promesa de pagar la deuda: El presidente argentino reiteró su compromiso de pagar la deuda externa en su totalidad.

Festejos en Israel: La comunidad judía en Israel celebró las promesas de Milei de pagarle a los fondos judios las deudas que tiene Argentina, por eso festejaron a lo loco en el muro de los lamentos.

Falta de inversiones: Hasta el momento, no se han anunciado inversiones concretas para Argentina como resultado del viaje.

Críticas y análisis:

Falta de detalles: Se critica la falta de información precisa sobre las condiciones de pago de la deuda y las potenciales inversiones. Milei no logró que los Argentinos confíen en el, de hecho la City Argenta no confía en el dado que no logró nada aun.

Prioridades: Se cuestiona si pagar la deuda en su totalidad debería ser la principal prioridad del gobierno, considerando las necesidades sociales y económicas de Argentina.

Impacto real: Se duda que las promesas de Milei tengan un impacto significativo en la economía argentina sin medidas adicionales.

En conclusión, el viaje de Milei a Roma ha generado expectativas, pero también incertidumbre. Es necesario esperar a ver si las promesas se traducen en acciones concretas y beneficios para Argentina.

Puntos adicionales a considerar:

La postura de Milei sobre el FMI y las reestructuraciones de deuda es controversial.

Algunos sectores sociales temen que el pago de la deuda implique recortes en programas sociales.

La situación económica de Argentina es compleja y requiere soluciones multifacéticas.

Es importante seguir de cerca los próximos pasos del gobierno argentino para evaluar el impacto real del viaje de Milei a Roma.

Milei viaja a Roma a solicitar un perdón por lo que le dijo del Papa que es «el representante del maligno en la tierra»

El presidente Javier Milei viaja hoy desde Israel, donde realizó una visita de tres días, a Roma (Italia), para participar el domingo en el Vaticano de la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula, y el lunes mantener una entrevista con el papa Francisco.

Milei partió esta mañana de Israel y su arribo al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino será a las 10.30 (hora de Argentina, 14.30 hora local), según informaron fuentes oficiales.

El Presidente llegará desde Israel, acompañado por la canciller Diana Mondino, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el embajador designado ante el Estado de Israel, rabino Axel Wahnish; en tanto que en esta parte de la gira se sumarán el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el designado secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Milei viene de mantener una intensa actividad de tres días en Israel que incluyó reuniones con el presidente de ese país, Isaac Herzog, y el primer ministro Benjamín Netanyahu; y visitas al Muro de los Lamentos, el Museo del Holocausto y el kibutz Nir Oz, atacado por el grupo Hamas en octubre del año pasado.

Ayer, también mantuvo una reunión con rehenes liberados, familiares de víctimas del terrorismo y de los argentinos que aún siguen secuestrados en la Franja de Gaza.

En esta segunda etapa de la gira, Milei participará el domingo de la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula”, a la cual fue invitado especialmente por el papa Francisco.

En tanto, el lunes a las 5 (hora de Argentina, 9 hora local), Milei mantendrá una audiencia con el pontífice argentino y, posteriormente, tiene pautada una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin.

La agenda del lunes completa con reuniones con su par de la República Italiana, Sergio Mattarella y con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

En la noche del próximo lunes, el Presidente emprenderá el regreso a la Argentina, adonde llegará el martes.