Una persona sin convicciones, que nunca fue a trabajar, vivió de la plata del padre y no respeta a sus aliados políticos y se pasó de bando, es una persona que carece de principios y valores. Es una persona que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiere, sin importar a quién dañe.

Esta persona probablemente tuvo una infancia en la que no le enseñaron la importancia del trabajo duro y el esfuerzo. Probablemente creció con todo lo que quería, sin tener que esforzarse por ello. Esto le llevó a desarrollar una actitud de entitlement, creyendo que todo le pertenece por derecho.

Como resultado de esta actitud, esta persona no es capaz de respetar a los demás. No respeta a sus aliados políticos, porque los ve como una herramienta para obtener lo que quiere. No respeta a sus padres, porque los ve como una fuente de dinero.

Esta persona es una amenaza para la sociedad. Es una persona que está dispuesta a romper las reglas y causar daño para conseguir lo que quiere. Es una persona que no puede ser confiada.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo esta persona podría actuar:

Podría mentir o engañar para obtener lo que quiere.

Podría usar su influencia para manipular a los demás.

Podría recurrir a la violencia o la intimidación para conseguir lo que quiere.

Es importante estar alerta a las personas sin convicciones. Estas personas pueden causar mucho daño.

EJEMPLO

Pichetto pidió a Macri que «acompañe con convicción» a Patricia Bullrich

El auditor general y candidato a diputado por Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy que el expresidente Mauricio Macri “va a estar al lado” de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, porque el líder del PRO “es un activo muy valioso en esta coalición y tiene que acompañar con convicción”, y planteó que la campaña de ese espacio opositor de cara a las elecciones generales “tiene que salir a la calle y hablarle a los sectores más populares”.

“Macri va a estar al lado de Bullrich porque él es un activo muy valioso en esta coalición y tiene que acompañar con convicción porque podemos ganar la elección”, afirmó Pichetto, en declaraciones a CNN Radio, donde además elogió al economista de JxC Carlos Melconian y también estimó que “en octubre la gente va a pensar muy bien su voto”.

Luego de referirse a la situación interna en JxC, tras los elogios cruzados entre Macri y el candidato de La Libertad Vanza (LLA) Javier Milei, que fueron repudiados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Pichetto señaló que Bullrich “está muy entera” después de los resultados obtenidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Hay que consolidar el liderazgo de Bullirch y darle todas las herramientas para que sea presidente”, remarcó quien fuera el compañero de fórmula presidencial de Macri en 2019.

Sobre quién sería el ministro de Economía en un hipotético Gobierno de Bullrich, el dirigente peronista opinó que “Carlos Melconian es un hombre muy sólido y que tiene un equipo que viene trabajando desde hace varios años en el diseño de un plan”.

“En uno de los primeros momentos, el próximo gobierno tiene que plantear la recuperación del salario junto a la estabilización de la economía”, sostuvo Pichetto.

El candidato a diputado nacional aseguró que en esta etapa de la campaña electoral “hay que hablarles a los sectores populares porque son la mayoría de la Argentina y son los que más han sufrido el Gobierno de Alberto Fernández, que es uno de los peores gobiernos de la historia del país”.

Con respecto a las PASO de agosto, señaló que “la elección ha sido muy ajustada con tres puntos del primero al tercero».

«El resultado está abierto, aunque para algunos ya lo dan a (Javier) Milei como presidente. Para mí, está abierta y a la elección hay que pelearla. Hay que ponerle épica, hay que salir a la calle y ponerle ideas al debate económico y a la discusión de la seguridad. Hay un componente de emocionalidad en la sociedad argentina que me perturba porque en las PASO hubo un voto castigo, un voto bronca, pero en octubre la gente va a pensar muy bien y eligirá a la única fuerza opositora previsible que está en condiciones de gobernar la Argentina”, estimó en relación a JxC.

Por eso, Pichetto propuso que “hay que hablar de nosotros, de nuestras virtudes, de nuestra capacidad para sostener el gobierno y la estructura parlamentaria y de los equipos técnicos que tenemos para gobernar y hacer los cambios que el país necesita”.

Al hablar sobre el accionar de algunos pueblos originarios que protestan sobre nuevos emprendimientos industriales en ciertos territorios, el auditor general planteo que si JxC es gobierno a partir del 10 de diciembre “se debería pensar en hacer las reformas necesarias para que las fuerzas armadas puedan intervenir en estos casos”.