Macri y Milei: Una pelea por los cargos

La tensión interna en Juntos por el Cambio se profundiza a medida que se acerca el balotaje presidencial.

¿Se rompe la LLA?: 8 de 13 legisladores electos rechazaron el pacto con Mauricio Macri

Con el título «Una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre», ocho legisladores electos por la provincia de Buenos Aires señalaron su disidencia con el «Pacto de Acassuso» y acusaron al ex presidente de querer «colonizar» un futuro gobierno del libertario.

Los legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabián Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández difundieron un documento en el que también advirtieron que tras las elecciones fueron «corridos» de la campaña.

A la avanzada de Mauricio Macri sobre Javier Milei en el área de salud, justicia y transporte, ahora se suman gestiones reservadas para sumar a un sector del radicalismo a un eventual gobierno del macrismo y La Libertad Avanza.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y uno de los armadores del «Grupo Malbec» que apoyó a Patricia Bullrich en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta, estaría interesado en lograr posiciones en un eventual gabinete de Javier Milei. Valdés mantiene contacto con Mauricio Macri y está enfrentado a Arturo Colombi, el ex gobernador radical de Corrientes cercano a Sergio Massa.

A pesar de que Milei asegura que el respaldo de Macri y Patricia Bullrich es «incondicional», luego del pacto de Acassuso, Santiago Caputo, uno de los principales estrategas de La Libertad Avanza debió interceder para blindar a Milei y frenar el pliego de condiciones que pretendía imponer el jefe del PRO. Sin embargo, y vía Patricia Bullrich, el radicalismo correntino alineado con Valdés estaría apuntando a Yacyretá y a la subsecretaría de vías navegables.

La versión, difundida desde el radicalismo de Corrientes, fue rechazada por Valdés a pesar de que el mandatario provincial ya emitió los primeros gestos de apoyo a La Libertad Avanza para diferenciarse de colegas como el jujeño Gerardo Morales que están fuertemente enfrentados a la conducción del eje Milei-Macri. El ex presidente ya acercó a Germán Garavano para el área de Justicia, a Guillermo Dietrich para Transporte y tiene a su amigo personal José Torello, junto a Paula Bertol, a cargo del operativo de fiscalización de LLA.

El jefe del PRO también rodeó a Eduardo Filgueira Lima, el referente del candidato libertario en salud, y ya comienza a acercar nombres para el armado de un ministerio o, al menos una secretaría en el caso de que LLA elimine el Ministerio de Salud tal cual ocurrió en la gestión de Cambiemos. Quien podría manejar las compras del Ministerio/Secretaría de Salud, incluidos insumos del PAMI así como las compras de las obras sociales centralizando los medicamentos de alto costo sería Germán de la Llave, director de Acceso y Asuntos Corporativos en la Argentina y Uruguay para AstraZeneca durante la pandemia, uno de los encargados de negociar con Alberto Fernández la llegada de vacunas durante la cuarentena por el Covid-19

Las diferencias internas de lo que queda de JxC tienen su epicentro en el radicalismo. su capítulo radical. El histórico dirigente de la UCR Federico Storani afirmó que frente al balotaje presidencial no se pueden tener «medias tintas» y adelantó que, por ese motivo, impulsa junto a otros referentes partidarios la firma de un documento en apoyo a la candidatura de Massa para enfrentar a Milei, a quien calificó de «antidemocrático».

«Nos parece que no hay medias tintas. El balotaje ha sido creado para eso. Hay que pronunciarse por una de las dos alternativas y nosotros optamos. Conforme a la libertad de acción que nos dio el Comité Nacional de nuestro partido, voy a votar a Sergio Massa», dijo Storani en declaraciones formuladas a Radio Provincia. El exministro de Interior durante la presidencia de Fernando de la Rúa confirmó que en las próximas horas se difundirá un comunicado de respaldo a Massa firmado por cientos de dirigentes del radicalismo.

Patricia Bullrich expresó que no es partidaria de hablar del «fin» de la coalición aunque sí consideró que, «de lo que hay que hablar, es la manera, sobre qué bases se reconstruye Juntos por el Cambio». La titular del PRO defendió su alianza con Milei «sin condicionamientos» y volvió a cargar contra los otros dos partidos socios de la alianza: la UCR y la Coalición Cívica (CC). «Tomamos una decisión solos, pero media hora después la UCR iba a tomar la suya. Ellos también la tomaron solos y no en el marco de Juntos por el Cambio y un día antes ya lo había hecho la Coalición Cívica. Nos jugamos a una idea, y siempre me juego», aseveró.