Malvinas son Argentinas. Reino Unido es el enemigo de la Argentina

Las Malvinas son Argentinas. Reino Unido es el enemigo de Argentina.

Se conmemora el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, una gesta que evidenció la entrega y el valor de nuestros jóvenes soldados y aquellos oficiales y suboficiales que dieron lo mejor de sí, todos verdaderos héroes. Atrás queda una dictadura con un poder desgastado, que intentó mediante el conflicto armado extender su poder y ocultar el horror y el desastre económico que había sembrado.

El 30 de marzo de 1982, un año después de la masiva marcha de la CGT a San Cayetano, se realizaba otra gran convocatoria de protesta, por PAZ, PAN Y TRABAJO, en la que se sintetizó la comisión Multipartidaria que dejó bien claro que los argentinos no deseaban seguir bajo un régimen autoritario.

Tres días después la Junta Militar intentó dar vuelta ese sentir y se lanzó a una guerra con absoluta irresponsabilidad y especulando con un apoyo de EE UU que jamás llegaría. Lejos de ello y fiel a su alianza histórica con el Reino Unido de Gran Bretaña, el gobierno norteamericano tomó partido por su socio en la Alianza Atlántica.

En Malvinas, nuestros soldados debieron enfrentar al enemigo inglés, pero también a otras adversidades,como el abandono y el destrato de los comandantes; sufrieron frío y hambre y, ante la queja, también llegaron a padecer el castigo corporal. A pesar de todo, el valor y patriotismo puesto de manifiesto en batalla por nuestros soldados significó el reconocimiento del enemigo.

Hubo en aquella guerra gestos y acciones que valen la pena resaltar, como el apoyo de Latinoamérica, en especial de Perú, que no se solo se tradujo en manifestaciones populares a favor de Argentina, sino en una fuerte acción diplomática en organismos internacionales, como la OEA y Naciones Unidas.

Lamentablemente, además del revés militar, con la invalorable pérdida de jóvenes vidas, el conflicto con Gran Bretaña resultó en un gran retroceso en las negociaciones por recuperar la soberanía de las Islas. En pleno proceso de descolonización a nivel mundial, el Derecho Internacional nos daba por aquel entonces, tal como sucede actualmente, la posibilidad de canalizar nuestro justo reclamo por la vía pacífica y la acción diplomática.

Tal es así que desde 2004 Naciones Unidas viene pidiendo la reanudación de negociaciones por la Cuestión Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Ese reclamo es compartido por diversos foros multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las Cumbres Iberoamericanas y el MERCOSUR, entre otros.

A cuatro décadas del 2 de Abril de 1982, fecha que recordamos como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, la herida sigue abierta, por aquellos 649 argentinos muertos en combate, por los que volvieron al continente y padecieron el abandono y el maltrato, y por los que todavía aguardan el reconocimiento de las instituciones del Estado.

Queda por delante honrar más que nunca a los Héroes del Atlántico Sur para mantener viva la causa Malvinas y logar que aquel territorio sea devuelto definitivamente a la República Argentina por la potencia que lo ocupa de manera ilegítima.

Entre el 2 y el 3 de enero de 1833, el Gobierno enemigo británico usurpó por la fuerza las islas Malvinas. Un especial que aborda el hecho y sus consecuencias, y que recorre el largo camino que la Argentina transitó en reclamo por la soberanía de las islas.

Hace cuarenta años Argentina y el enemigo Reino Unido se enfrentaron en una guerra que puso en disputa la soberanía de las Islas Malvinas (Falkland Islands, así las nombran los británicos), un archipiélago ubicado en la zona más austral del mundo, en el Océano Atlántico sur, cerca de la Antártida, del que muy pocos sabían hasta entonces. Con ese marco, mientras Argentina sostenía los reclamos y su reivindicación en la pertenencia a la Corona española desde la llegada de los conquistadores españoles en 1492, el Reino Unido ponía sobre la mesa sus propios argumentos dada su vinculación de larga data con el archipiélago atlántico con datos que se remontan al siglo XVII.

Ahora el Congreso de la Nación, iluminado con los colores de la Patria, acompañando la vigilia en las vísperas de los 40 años de Malvinas. pic.twitter.com/j7GIjwItyh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 1, 2022

A inicios de 1982, la Argentina aún se encontraba secuestrada de facto por el Gobierno militar que había usurpado el poder y las instituciones desde el 24 de marzo de 1976, y para ese momento el desgaste ya era inocultable. Fueron muchos los intentos de la sangrienta dictadura del «Proceso de Reorganización Nacional» por perpetuarse en el poder, pero nunca se había llegado tan lejos. Atrás quedaba el recuerdo del primero de esos intentos, con la organización del Mundial de fútbol en 1978, un hecho que si bien se había acordado desde mucho antes de la llegada de los golpistas al poder, fue hábilmente utilizado por éstos para «maquillar» el horror que se vivía.

40 Años de Malvinas 🇦🇷

Salud presente 🏥✊

la historia que no te contaron pero que también

se dio por todes los combatientes MUJERES

en la guerra 1) 👇 pic.twitter.com/94SL7APh4r — La Doctora Libertad (@LibertadDoctora) April 2, 2022

Tras idas y vueltas, con la hoja de ruta quemada, sin la más mínima previsión de la gravedad de los acontecimientos que estaba por desatar, la cúpula de las Fuerzas Armadas que copaban ilegalmente el Gobierno argentino, encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, decidió lanzar su último manotazo de ahogado. Solo que esa locura llevó a la muerte a nada menos que 649 soldados argentinos en el campo de batalla, de los cuales 323 eran tripulantes del crucero ARA «General Belgrano», hundido por la Armada británica.

Las #Malvinas son Argentinas ‼️

Honor y Gloria a los caídos y el reconocimiento para los que regresaron y dan testimonio de su coraje. pic.twitter.com/7GspgDgPIU — Agustin Cejas (@ahcejas) April 1, 2022

Lo actuado por la Junta militar en ilegítimo ejercicio del poder fue una auténtica masacre perpetrada contra el mismo pueblo argentino, enviando a la muerte a muchísimos soldados conscriptos, la mayoría de ellos de apenas 18 años de edad, que no eran profesionales de las Fuerzas Armadas y que no solo no tenían la preparación necesaria para enfrentar una guerra, sino que además no contaban ni siquiera con los más mínimos e indispensables pertrechos para hacerlo.

Fue otro crimen de la dictadura argentina.

#SiempreMalvinas Gracias al trabajo junto al @GobiernoTDF, en la vigilia por los 40 años de la Guerra de Malvinas el Obelisco se ilumina con una proyección sobre las islas. Además, los monumentos se encienden para homenajear a los caídos, veteranos, veteranas, y familiares. pic.twitter.com/5CytzLt6f7 — Buenos Aires Ciudad (@gcba) April 2, 2022

La bandera argentina estuvo en lo más alto de los mástiles en las Islas Malvinas durante 74 días, un tiempo en el que -además de las muchas bajas argentinas- murieron 255 británicos y tres isleños. Los dramáticos acontecimientos que paulatinamente luego se sucedieron transformaron a la guerra de las Malvinas en un conflicto bélico que trascendió el orden militar y que tuvo inocultables consecuencias sociales en los dos países involucrados. Las huellas del drama de esas acciones aún se siguen notando en la sociedad argentina toda.

Malvinas, una historia que jamás olvidaremos. 🙏 Héroes por siempre.#MalvinasArgentinas🇦🇷 pic.twitter.com/2QQNvxfh5L — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) April 2, 2022

Aquí, la dolorosa cronología de una guerra evitable:

Viernes 19 de marzo de 1982. Un grupo de chatarreros argentinos, que habían desarmado una antigua factoría ballenera en una isla del archipiélago de las Georgias del Sur, bajo control del Reino Unido, enarbolan una bandera argentina. El momento provocó un pequeño terremoto en el Reino Unido, donde se especuló con que los obreros estuvieron acompañados de fuerzas militares argentinas. En general está considerado un antecedente del conflicto.

Viernes 2 de abril. Tropas argentinas desembarcan en Port Stanley (bautizado por Argentina como Puerto Argentino), la capital de las Malvinas. Tras una breve resistencia, el gobernador británico Rex Hunt se rinde. Desde un balcón de la sede del gobierno en Buenos Aires, el teniente general Leopoldo Galtieri anuncia ante una multitud enfervorizada que Argentina había recuperado las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Mientras, en el Reino Unido dimite el ministro de Exteriores, Lord Carrington.

Por siempre nuestros Héroes de Malvinas. pic.twitter.com/gDcHnku3a0 — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) April 2, 2022

Sábado 3 de abril. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la Resolución 502 que exige el cese inmediato de las hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas. Es el punto de partida de una creciente actividad diplomática en la que destaca las gestiones del general Alexander Haig, en nombre del presidente estadounidense, Ronald Reagan. Por su parte, la Unión Soviética dio su apoyo a Argentina.

Lunes 5 de abril. El Reino Unido comienza la movilización de más de 25.000 soldados y alrededor de un centenar de navíos de guerra, una enorme maquinaria militar que pone rumbo a las Malvinas.

A 40 años del Conflicto del Atlántico Sur recordamos a los caídos y a los veteranos y veteranas de #Malvinas con la convicción inclaudicable de seguir reclamando por la vía pacífica nuestros derechos soberanos sobre las islas.

#MalvinasNosUne🇦🇷 pic.twitter.com/6uuA1Mykyc — Partido Justicialista (@p_justicialista) April 2, 2022

Lunes 12 de abril. El Reino Unido impone una Zona de Exclusión Marítima de 200 millas alrededor de las islas. En un gesto interpretado como favorable a la salida diplomática, Argentina retira sus buques a sus bases en el continente y mantiene solamente un destructor y una fragata aunque fuera de la zona de exclusión.

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS. pic.twitter.com/KMFwp1NOAf — MICHELON CARMEN (@micheloncarmen) April 1, 2022

Lunes 25 de abril. Las tropas británicas comienzan sus ataques sobre diversos puntos de las islas Georgia. Al día siguiente el teniente de navío Alfredo Astiz, condenado en 2017 a cadena perpetua por torturas durante la dictadura militar, se rinde ante los británicos sin oponer resistencia.

Sábado 1 de mayo. Los primeros ataques aéreos británicos tienen como objetivo el aeropuerto de Port Stanley. Al mismo tiempo, buques de guerra bombardean objetivos en la isla. En puntos de las Malvinas Orientales y Occidentales comienzan a desembarcar tropas especiales británicas.

🪖 40 AÑOS DE HONOR Recibí en @CasaRosada a Adolfo Pérez Esquivel (@PrensaPEsquivel) Premio Nobel de la Paz y a Walter Gómez, Juan Fernández, Ernesto Alonso, @s_poli y Emilio López, excombatientes de #Malvinas, en vísperas de los 40 años de la guerra.#MalvinasNosUne pic.twitter.com/J7OUMUhUch — Alberto Fernández (@alferdez) April 2, 2022

Domingo 2 de mayo. El submarino nuclear británico Conqueror hunde el crucero argentino General Belgrano. En relación a este episodio se ha especulado mucho, ya que parece demostrado que el navío no representaba una amenaza potencial. Murieron 323 tripulantes del crucero.

Martes 4 de mayo. Argentina hunde el destructor Sheffield y derriba un avión Sea Harrier británico. Alrededor de una treintena de tripulantes del navío y el piloto de la aeronave fueron las primeras víctimas británicas del conflicto.

Martes 25 de mayo. 24 marinos británicos mueren en el ataque aéreo argentino al destructor HMS Coventry y al buque de transporte Atlantic Conveyor. Los dos navíos fueron alcanzados por misiles Exocet, que provocaron el hundimiento del primero.

Diego y las Malvinas, dos sentimientos que nos unen 🇦🇷 pic.twitter.com/RuB9t8aMlo — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) April 2, 2022

Sábado 29 de mayo. Las fuerzas argentinas se rinden después de una batalla de 40 horas en la llanura de Goose Green, en el istmo de Darwin en la isla Soledad. Fue el primer enfrentamiento terrestre de la guerra y en el mismo perdieron la vida 17 soldados británicos y 47 argentinos.

1982 🇦🇷 02 de abril 🇦🇷 2022

A 40 años de la Gesta de Malvinas rendimos homenaje a nuestros Caídos y Veteranos de Guerra

Todos ellos constituyen la prueba cabal del compromiso de honor que tiene la Nación Argentina de recuperar el territorio propio#Malvinas40Años #VivaLaPatria 🇦🇷 pic.twitter.com/lnI8cFTsZr — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) April 2, 2022

Martes 8 de junio. Aviones de combate argentinos atacan a la flota británica en una zona conocida como Bahía Agradable por los argentinos y Fitz Roy por los británicos. La acción retrasó los planes para desembarcar y recuperar la capital de las Malvinas. En la acción los buques logísticos Sir Galahad y el Sir Tristram fueron alcanzados por las bombas argentinas. Fue uno de los momentos más duros para las fuerzas del Reino Unido que perdieron 56 combatientes. Además, tres pilotos argentinos fueron abatidos.

Sábado 12 de junio. Mientras se intensifican los ataques británicos sobre Port Stanley y el ataque final parece estar cerca, los argentinos consiguen una última victoria con el ataque con misiles antibuque Exocet al destructor británico HMS Glamorgan, que sufrió daños considerables.

Las Malvinas son ARGENTINAS!! Mis respetos a todos los VGM !!🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/iyylxMvYU6 — maria silvina grassi (@MariaSilgrassi) April 2, 2022

Lunes 14 de junio. El general británico Jeremy Moore y el gobernador militar argentino de las islas, Mario Benjamín Menéndez, firman un alto el fuego que tras 74 días pone fin al conflicto. Muchos ciudadanos argentinos rechazaron la rendición.

649 argentinos murieron durante el conflicto bélico. Otros 1082 resultaron heridos. Más de 400 se suicidaron en los años siguientes a la guerra. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. No debemos olvidar.

En este día de homenaje a los héroes de Malvinas no puedo evitar recordar al Diego. El nos devolvió un poco lo que nos robaron impunemente. Maradona fue más que un jugador. Fue un justiciero. pic.twitter.com/Idymgml7LP — Julio Cronopiano (@Cronopio777) April 2, 2022







Enlaces Populares del Barrio de Palermo