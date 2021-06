María Migliore el pelotazo en contra de Horacio Rodríguez Larreta.

María Migliore el pelotazo en contra de Horacio Larreta.

Los que conocen el plano completo del Barrio de Palermo Comuna 14 saben que Alejandro Pérez solucionó, caminó y trabajó sin parar durante más de 20 años los destinos de la Comuna 14. Lo conocen hasta las piedras. Es un tipo bonachón, buena onda que no le hace asco a las balas.

Se enfrentó a los bombazos y los problemas. Quizás al ser hincha de Atlanta desde siempre eso lo «condicionó a ser un solucionador serial de problemas de los vecinos. Desde una internación en el Hospital Fernández a un gato arriba del árbol con bomberos, desde un choque hasta problemas de un ABL vencido, en inglés sería un militante «multitasking behaviors versión PRO».

Cuando los vecinos de Palermo se enteraron que María Migliore le pidió la renuncia a Alejandro, en el barrio de Palermo sonaron las alarmas no solo del PRO y Cambiemos, incluso en La Cámpora de Palermo, la UCR de Palermo e incluso los amigos del Partido Obrero de Palermo. En casi todas las organizaciones intermedias del barrio comenzaron a sonar los teléfonos preguntando «si Larreta está loquito» o » Horacio es un pelotudo», es que Alejandro es un defensor de Horacio Larreta. La Salida quedará en los libros de historia del Barrio.

Alejandro es la cara visible de Horacio Larreta en el Barrio de Palermo. Todos respetan la trayectoria de Alejandro Pérez. Algo que María Migliore desconoce profundamente. A María «no la conoce nadie», es que «es ella una don nadie» nos comentaba una alta fuente del PRO de Palermo, «la mina no puede juntar 2 votos», Horacio Larreta al avanzar contra Alejandro «se está pegando tiros en los huevos literalmente». Otro vecino le dijo a Palermonline Noticias, «Horacio se equivocó feo con la decisión de María Migliore» y «lo va a sentir en las elecciones».

Destaquemos que María Migliore es del sector más gorila del ala nazi de la Ministra de Educación Acuña. «Son minas muy peligrosas, muy fachas», nos relataba hoy a la tarde desde un sector del Peronismo Palermitano. «María Migliore está ahí porque es amante de un funcionario», «no tiene calle», «no sabe gestionar», «es una inútil que llegó desde «arriba de un Country House Country Club«. En Palermo a María Migliore salieron a pegarle duro y parejo.

Nos fuimos caminando por calle Borges hasta Paraguay, cerca de «Participar», pensando que estas elecciones de la Ciudad serán para alquilar balcones. Si Horacio sigue cometiendo errores no forzados, le va a costar juntar votos no solo en Palermo, ya le cuesta sacar una mesa partidaria en Villa del Parque, en la Boca, en Paternal, en Flores, Mataderos… En Devoto por ejemplo en el PRO está todo mal, y en Boedo y Constitución la cosa no es distinta.

Larreta va juntando broncas barrio por barrio y si junta broncas en Palermo… es candidato a chocar la calesita.

Era Director General del Gobierno de la Ciudad. Ocupaba un cargo clave en el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat cuya titular es María Migliore. Y decidió vacunarse el 30 de mayo bajo dos argumentos: su edad, y que su mujer era una persona de riesgo, y se había anotado en una lista de estratégicos junto a los referentes de comedores populares.

Pérez, quien fue director General Economía Popular y Social y estuvo en la Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible dependiente de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, sacó turno y se inoculó.

Cuando Migliore se enteró, lo echó. Le endilgó haberse vacunado antes de tiempo. En rigor, se “salteó la fila”, como planteó el presidente Alberto Fernández, nueve días antes ya que llegó a las cinco décadas.

“Le dijeron que, por su puesto, tenía que esperar unos días a que se abriera el cupo que le iba a corresponder por edad. A pesar de esto, él decidió anotarse igual en la lista de estratégicos y vacunarse antes de tiempo. Aduciendo que su mujer era de riesgo y que quería vacunarse igual. Esa conversación fue un viernes y él se vacunó el domingo siguiente. Podría haber esperado a tener alguna conversación para que lo habiliten pero él eligió vacunarse igual rápidamente sabiendo que por su cargo todavía no le correspondía vacunarse”, contaron en el ministerio social.

Pérez, por su lado, en su defensa, dijo que pasaba todo el día «en la calle» y que por su cargo debía estar incluido con los referentes sociales que eligió la ministra para vacunar.

Ante esto, el viceministro del área, Maximiliano Corach, puso el grito en el cielo: se trata de un funcionario de su riñón. Lo llamó a Horacio Rodríguez Larreta y le contó que Pérez “se la pasa en la calle” y que, dado su trabajo, es estratégico ya que recorre lugares vulnerables. “Dejame ver qué puedo hacer”, respondió el jefe de Gobierno. En rigor, fueron nueve días que se adelantó el ahora ex funcionario porteño.

“Es un Director General. Es cabeza de equipo. Tiene mucha gente a cargo. Asumió una responsabilidad al aceptar ese cargo. Y el mensaje del Gobierno fue muy claro al respecto: de DG para arriba esperan a vacunarse hasta que le corresponda su turno como a cualquier vecino de la Ciudad”, concluyeron cerca de Migliore.

Corach se quedó masticando bronca. No es la primera vez que tiene problemas con la ministra. A él se le suma la pésima relación que tiene Migliore con Diego Fernández, el encargado del Barrio 31, y también con Sergio “chiche” Constantino, el encargado de la política con los adultos mayores. “Chiche” ya tiene ganas de irse y podría recalar como legislador este año. Por ello, Larreta prepara un rediseño del área que podría incluir sacarlo de la órbita de desarrollo social.

