Netflix encabeza las candidaturas a los Critics’ Choice Awards.

Los 26th Critics ‘Choice Awards se entregarán el 7 de marzo de 2021, en honor a los mejores logros del cine de 2020. La ceremonia se transmitirá en The CW, junto con los premios de televisión, con Taye Diggs como anfitrión por tercera vez consecutiva.









Mank lideró las nominaciones con 12, seguido de Minari con 10. En general, Netflix recibió un total de 72 nominaciones, 46 para cine y 26 para televisión, la mayor cantidad para cualquier estudio o cadena.

.@TayeDiggs is getting ready to host the #CriticsChoice Awards for the third year in a row this Sunday, March 7. Tune in to @TheCW and watch the winners revealed LIVE from 7-10pm ET/PT! pic.twitter.com/a30YWb1xEX

