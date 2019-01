NVIDIA GeForce RTX 2060. Inician los Juegos de Próxima Generación

Con un precio de 349 Dólares, RTX 2060 ofrece gráficos asombrosos con Ray Tracing y IA a millones de jugadores de PC; Disponibilidad global el 15 de enero.

LAS VEGAS—CES— enero de 2019— NVIDIA ha anunciado hoy la NVIDIA® GeForce® RTX 2060, y pone la revolucionaria GPU de arquitectura Turing al alcance de millones de jugadores de PC en todo el mundo.

La GPU RTX 2060 ofrece un rendimiento excepcional en juegos modernos, con gráficos mejorados por raytracing y capacidades IA. Con un precio de 349 dólares, RTX 2060 ofrece nuevos niveles de rendimiento y características que anteriormente solo estaban disponibles en las GPU de juegos de alta gama.

La RTX 2060 es 60% más rápida en los títulos actuales que la GTX 1060 de la generación anterior, la GPU más popular de NVIDIA, y supera la jugabilidad de la GeForce GTX 1070 Ti. (1)Con RT Cores y Tensor Cores de Turing, puede ejecutar Battlefield V con raytracing a 60 cuadros por segundo.

La RTX 2060 estará disponible a nivel mundial a partir del 15 de enero con todos los OEM principales, fabricantes de sistemas y socios de tarjetas gráficas.

“Los juegos de próxima generación comienzan hoy para millones de jugadores en todas partes”, dijo el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, quien presentó la RTX 2060 al inicio de la conferencia de CES. “Los jugadores de desktop son exigentes, y el RTX 2060 establece un nuevo estándar: un precio inmejorable, un rendimiento extraordinario y un raytracing en tiempo real que desdibuja la distinción entre películas y juegos. Este es un gran momento para los jugadores y nuestra industria “.

El Poder de Turing

LA RTX 2060 presenta una actualización importante del multiprocesador de transmisión de núcleo para manejar de manera más eficiente las cargas de trabajo pesadas de cómputo en los juegos modernos. Admite la ejecución simultánea de operaciones de coma flotante y de enteros, tecnología de sombreado adaptativo y una nueva arquitectura de memoria unificada con el doble de caché de su predecesor. Los juegos modernos pueden utilizar estas funciones para lograr hasta 2 veces el rendimiento de la GPU GTX 1060.

La RTX 2060 viene equipada con 6 GB de memoria GDDR6 y 240 núcleos tensor que pueden ofrecer 52 teraflops de potencia de aprendizaje profundo, que pueden mejorar el rendimiento de los juegos a través de una función conocida como Súper Muestreo de Aprendizaje Profundo (DLSS).

DLSS aprovecha una red neuronal profunda para extraer las características multidimensionales de la escena renderizada y combina inteligentemente los detalles de múltiples marcos para construir una imagen final de alta calidad. El resultado es una imagen clara y nítida con una calidad similar a la renderización tradicional, pero con un mayor rendimiento.

Battlefield V con DLSS llegará muy pronto

Electronic Arts y DICE lanzarán en breve una actualización de Battlefield V que incorporará soporte DLSS, así como optimizaciones adicionales para el raytracing en tiempo real. El emparejamiento de DLSS con el raytracing permitirá a los jugadores obtener un rendimiento increíble y una calidad de imagen con raytracing.

Las pruebas realizadas con versiones anteriores muestran que el rendimiento de RTX con DLSS y el raytracing habilitados simultáneamente puede proporcionar velocidades de cuadro comparables a la reproducción con el raytracing desactivado.

Potentes herramientas de captura y uso compartido con GeForce Experience

La RTX 2060 viene con GeForce Experience™, una aplicación que hace que los juegos de PC sean más accesibles, ofrece características únicas y fáciles de usar en el juego, como:

· NVIDIA Highlights — captura automáticamente los mejores momentos de juego. Los juegos recientemente lanzados con soporte de Highlights incluyen: Deuterium Wars, Dirty Bomb, Dying Light: Bad Blood, Europa (Ring of Elysium), Extopia, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Justice, Knives Out PC Plus, Lost Ark, Shadow of Tomb Raider, Switchblade y X-Morph: Defense.

·

· NVIDIA Ansel — permite a los jugadores tomar impresionantes fotos en el juego. Los títulos recientemente lanzados con soporte de Ansel incluyen: Deep Rock Galactic, GRIP, Hitman 2, InsurgencySandstorm, Ride 3 and Shadow ofTombRaider. Los jugadores pueden compartir sus fotos favoritas y participar en concursos de fotos en Shot with GeForce.

·

· NVIDIA Freestyle — permite a los jugadores personalizar la apariencia de sus juegos con la tecnología de posprocesamiento. Los últimos filtros pueden convertir el juego o las fotos en una pintura al óleo o una acuarela, u ofrecer una apariencia que salga de una película o de un aspecto retro de los años 80.

Bundle con Anthem, Battlefield V

Por tiempo limitado, los jugadores que compren una GeForce RTX 2060 calificada, o una nueva desktop equipada con la RTX 2060, pueden elegir entre Anthem o Battlefield V. Esta promoción del bundle estará disponible en la mayoría de las regiones del mundo.

Disponibilidad y precios

La RTX 2060 estará disponible a partir del 15 de enero en sistemas construidos por Acer, Alienware, Dell, HP y Lenovo, así como por los principales fabricantes de sistemas en todo el mundo.

Las tarjetas personalizadas, incluyendo los modelos con reloj y overclockeado de fábrica, también estarán disponibles a partir del 15 de enero con los principales proveedores de tarjetas, incluyendo: ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY y Zotac.

Una tarjeta RTX 2060 Founders Edition de reloj sincronizado, diseñada y construida por NVIDIA, también estará disponible en esa fecha a través de www.nvidia.com.

La página de NVIDIA Flickr contiene la línea completa de fotos de productos GeForce.

Manténte Actualizado con NVIDIA

Suscríbete a NVIDIA blog, síguenos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, y ve los videos de NVIDIA en YouTube.

Acerca de NVIDIA

NVIDIA’s (NASDAQ: NVDA) La invención de la GPU en 1999 provocó el crecimiento del mercado de juegos de PC, redefinió los gráficos modernos de computadora y revolucionó la computación paralela. Más recientemente, el aprendizaje profundo de la GPU encendió la IA moderna, la próxima era de la informática, y la GPU actuó como el cerebro de las computadoras, los robots y los autos autónomos que pueden percibir y comprender el mundo. Mas información enhttp://nvidianews.nvidia.com/.