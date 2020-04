“One World, Together at Home” en Vivo por Palermonline Noticias.

Compartí :-) .







Se transmitirá en todo el mundo el 18 de abril y honrará a los trabajadores de la salud.

Incluirá las actuaciones y apariciones especiales de famosas personalidades y artistas del entretenimiento, y el martes, la organización ha anunciado una nueva lista de participantes, incluyendo a Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Céline Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, The Rolling Stones, Usher, Victoria Beckham, y más.

Hoy sábado, se llevará a cabo el evento histórico «One World Together at Home». Una iniciativa global que celebra el esfuerzo de todas las personas que están en la línea de frente contra el COVID-19.

Hoy será uno de los recitales online que harán historia : es el show solidario planetario One World Together at Home desde las 21 (hora argentina). Lo auspician la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la plataforma Global Citizen, y gozará de una jugosa lista de íconos.

«One World: Together at Home», el concierto solidario contra el coronavirus.

Artistas internacionales como Lady Gaga y Paul McCartney, y los colombianos J Balvin, Juanes, Maluma y Yatra hacen parte del evento que inicia hoy a la 1:00 p.m.

El especial mundial «Un mundo: juntos en casa» se transmitirá el sábado 18 de abril de 2020 en celebración y apoyo de los trabajadores de la salud, transmitido para presentar experiencias reales de médicos, enfermeras y familias de todo el mundo.

Impulsado por compromisos de partidarios y socios corporativos en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, Broadcast especial para beneficiar también a organizaciones benéficas locales y regionales que brindan alimentos, refugio y atención médica a quienes más necesitan ayuda.

La transmisión histórica será presentada por Jimmy Fallon de ‘The Tonight Show’, Jimmy Kimmel de ‘Jimmy Kimmel Live’ y Stephen Colbert de ‘The Late Show with Stephen Colbert’, ‘Friends from Sesame Street’ también disponibles para ayudar a unificar e inspirar a la gente. que el mundo tome medidas significativas que aumenten el apoyo a la respuesta global COVID-19.

Comisariada en colaboración con Lady Gaga, transmitida para incluir a Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin , John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

SAVE THE DATE: 18 APRIL 2020 One World: #TogetherAtHome is a historic, global broadcast to support the fight against #COVID19. Watch here @WHO 👉 https://t.co/OKTI6rJRMg pic.twitter.com/TlwiOgiE5I — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 17, 2020

Horarios de transmisión en vivo

• 0-2 HOURS •

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan

Hozier & Maren Morris

Hussain Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

• 2 – 4 HOURS •

Adam Lambert

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common

Delta Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Kesha

Michael Bublé

Rita Ora

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

The Killers

Zucchero

• 4 – 6 HOURS •

Angèle

Annie Lennox

Ben Platt

Billy Ray Cyrus

Charlie Puth

Christine And The Queens

Common

Eason Chan

Ellie Goulding

Hozier

Jennifer Hudson

Jessie J

John Legend

Juanes

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

Luis Fonsi

Niall Horan

Picture This

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

SuperM