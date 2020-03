Compartí :-) .







«No tengan miedo, el problema no es el coronavirus sino Putin. Quieren quebrar a Europa», escribió la referente de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter y de este modo responsabilizó al mandatario de Rusia por el brote.

(Le aclaramos a Vladímir Putin que Lilita es inimputable)

Putin pretende modificar la constitución y quedarse en el poder hasta 2036. Se viene Hitler? Ojalá nos demos cuenta a tiempo. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 12, 2020

Trump es un aprendiz de payaso frente a Putin, como lo fue el ex primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain. Lo digo como ciudadana de sentido común. Lilita nadie. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 13, 2020

y una acá siendo lilita carrió https://t.co/EmVdkft3Y2 — clara (@clarisic) March 5, 2020

La exlegisladora no sólo apuntó contra el mandatario ruso sino que hizo lo mismo con Donald Trump al señalar: «Es un aprendiz de payaso frente a Putin, como lo fue el ex primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain».

Carrió aseguró: «El mundo debe ser visto desde la geopolítica, mirando todo el globo terráqueo. Y para los espirituales, desde Dios. Espero que alguien sepa realmente geopolítica y de la relación de agentes de inteligencia rusa en la querida Cuba».

Para finalizar su serie de mensajes hizo referencia a la canciller alemana al señalar: «La única que se da cuenta de todo esto es (Angela) Merkel».

MADE IN PITONIZA

Las apariciones mediáticas de Carrió siempre dejan frases memorables: “Vengo de estar en terapia intensiva, pero fue como un spa. Pedí mortadela con pistacho, por si me moría”; “Yo soy una atracción turística, que es mucho más importante que ser candidato en Argentina, porque me ama todo el mundo”, “Recen por mí para que no me lastimen tanto… No soy culpable de que la gente me quiera. No lo puedo evitar”, “No puedo ceder el carisma”.

La creadora de acusaciones ridículas como “Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner… Hay armas… ‘¿Armas hay Lilita?’ Si, si, si, si, si…” y “No estoy atacando a un Jefe de Gabinete, estoy diciendo solamente que estaba pasado de droga en el parlamento nacional”, “A Scioli lo van a matar para que el presidente sea Zannini”; “Scioli es igual a Cristina sólo que le falta un brazo”, “No voy al Congreso porque me pueden matar”, “Aníbal Fernández, la SIDE y Milani me escuchan en mi casa. Yo les hablo a ellos, es muy divertido”.

Sus enunciados delirantes, sus predicciones insólitas y sus denuncias ya se convirtieron en germen para la creación de cualquier tipo de humorada.