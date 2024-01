Parques de los museos porteños se llenan con los sonetos de Shakespeare

Bajo el marco del Festival de Verano, el ciclo de Sonetos de William Shakespeare se inauguró el pasado domingo 28 en el Museo José Hernández, marcando el inicio de una serie de presentaciones en los museos Larreta y Fernández Blanco. Programadas para los días jueves 1°, viernes 2, domingo 4, viernes 9, sábado 10, sábado 17 y domingo 18 de febrero, a las 16 h, estas funciones al aire libre ofrecen una experiencia teatral única.

William Shakespeare, el ilustre dramaturgo, actor y poeta inglés del Renacimiento, es el protagonista de esta cautivadora propuesta. Sus sonetos, conocidos por su profundidad y expresión lírica, son llevados a escena por un talentoso elenco compuesto por Milagros Almeida, Natalia Cociuffo, Alejandro Viola, Fito Yanelli y Nacho Pérez, bajo la dirección de Helena Tritek. A través de esta obra, el público se sumerge en un mundo onírico repleto de enigmas y reflexiones sobre la esencia humana y sus pasiones, explorando la riqueza del legado literario de Shakespeare.

Las funciones restantes tendrán lugar en el Museo de Arte Popular José Hernández los días domingo 4, sábado 17 y domingo 18 de febrero a las 16 horas; en el Museo de Arte Español Enrique Larreta los días jueves 1° y viernes 2 de febrero a las 16 horas; y en el Museo Fernández Blanco los días viernes 9 y sábado 10 de febrero a las 16 horas. La entrada es gratuita y se otorga por orden de llegada, con la advertencia de suspenderse en caso de lluvia. Este evento cultural es parte integral de la vibrante escena teatral de la Ciudad de Buenos Aires, respaldado por el Ministerio de Cultura.

William Shakespeare, uno de los genios literarios más destacados del Renacimiento inglés, cuya influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, es el célebre dramaturgo, actor y poeta que se erige como protagonista en el fascinante ciclo de Sonetos que ha abierto sus puertas en el Festival de Verano. Nacido en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, Shakespeare se convirtió en un referente indiscutible de la literatura universal y el teatro.

Su extenso legado literario incluye aproximadamente 39 obras teatrales, entre las que destacan «Romeo y Julieta», «Hamlet», «Otelo» y «Macbeth», por nombrar solo algunas. Su habilidad para explorar la complejidad de la condición humana, sus tragedias inmortales y sus ingeniosas comedias han dejado una huella indeleble en la cultura global. La riqueza de su escritura se manifiesta no solo en la profundidad de sus tramas, sino también en la maestría de sus sonetos, formas poéticas que exploran el amor, el tiempo, la belleza y la inmortalidad.

A lo largo de su vida, Shakespeare no solo se destacó como un prolífico escritor, sino también como un hábil actor en la compañía teatral Lord Chamberlain’s Men, que más tarde se transformó en The King’s Men. Su genio creativo abarcó no solo el teatro, sino también la poesía, contribuyendo a la formación del idioma inglés moderno y dejando un legado que ha inspirado a generaciones de escritores, actores y amantes de la literatura.

En el contexto del Festival de Verano en Buenos Aires, el ciclo de Sonetos de William Shakespeare, dirigido por Helena Tritek y protagonizado por un talentoso elenco, rinde homenaje a este coloso literario. Milagros Almeida, Natalia Cociuffo, Alejandro Viola, Fito Yanelli y Nacho Pérez dan vida a las palabras inmortales de Shakespeare, sumergiendo al público en un viaje onírico lleno de enigmas y reflexiones sobre la esencia misma de la humanidad y sus pasiones.

Las funciones restantes, programadas en el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo de Arte Español Enrique Larreta y el Museo Fernández Blanco, ofrecen la oportunidad de explorar y disfrutar la profundidad y diversidad del legado literario de Shakespeare, haciendo de este evento cultural una experiencia imperdible respaldada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Un tributo a la inmortalidad de las palabras y la eternidad de un autor que continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para el mundo.