Pink Floyd lanza un documental que registra una escucha de un disco clave en medio de un eclipse

Como parte de la celebración por los 50 años del disco «The Dark Side of the Moon», Pink Floyd lanzará el próximo sábado en su canal de YouTube el documental «Eclipse», que registró la experiencia de ocho fans de la banda de escuchar el famoso álbum durante un eclipse solar total en el Parque Marino de Ningaloo, ubicado en Australia Occidental.

El fenómeno para el cual se seleccionó a un selecto grupo de seguidores del grupo ocurrió el jueves 20 de abril de 2023 y la escucha fue programada de manera tal que en el preciso momento en que ocurría estuviera sonando las líneas finales de la canción que cierra el álbum, titulada justamente «Eclipse», en el pasaje que dice «but the sun is eclipsed by the moon» («pero el sol es eclipsado por la luna»).

Para la escucha, el grupo de fans, al que se denominó «The Astronome Domine Eight» (en alusión a «Astronomy Domine», otra famosa canción de la banda), fue provisto de auriculares y ubicado junto a una pirámide construida especialmente en una zona de playa desierta.

El evento llevado a cabo en el espacio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco fue coordinado por Aubrey Powell, consultor creativo de la banda y cofundador de Hipgnosis, el colectivo artístico responsable de muchas de las portadas más famosas de discos.

El video dirigido por Benny Trickett y producido por Fiz Oliver muestra el proceso de selección de los ocho elegidos, el momento en que cada uno recibió la noticia, el viaje, el instante del eclipse en medio de la escucha y los testimonios posteriores.

La publicación del video se producirá este sábado 14 de octubre, fecha en que se anuncia otro eclipse en el continente americano, y forma parte de una campaña que impulsa a subir a redes sociales imágenes de fans escuchando el disco al momento del fenómeno.

Todo esto forma parte de las distintas celebraciones realizadas este año con motivo de los 50 años de uno de los discos más populares del grupo británico que integraron Roger Water, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason.

Entre otras cosas, días atrás, Waters, quien en noviembre actuará una vez en la Argentina, en el estadio River, lanzó una relectura propia de «Dark Side of the Moon».