Plácido Domingo se despega de la secta en Argentina

Plácido Domingo

El tenor español Plácido Domingo se deslinda de la secta que operó durante décadas en Argentina a través de la fachada de una escuela de yoga y que, en realidad, sometía a sus «alumnos» a la servidumbre, abuso y explotación sexual, además de que sus dirigentes se apropiaban de sus bienes y lavaban dinero.

«Han visto que está todo comprobado, que no hay nada», afirmó el artista en entrevista con el canal mexicano Televisión Azteca, en las primeras declaraciones que ofrece luego de que se difundieran audios en los que habla con una de las integrantes de la secta, supuestamente para pactar un encuentro sexual.

«Lo que siento mucho es que era un grupo de amigos que consideraba músicos y que estuvimos [juntos] en una ocasión», dijo al reconocer que la voz que se escucha en las grabaciones es suya.

Según Domingo, se limitó a invitarlos a trabajar. «Desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso», insistió.

En medio del escándalo que rodea al tenor, se confirmó la cancelación de los recitales que tenía previstos realizar en octubre en Chile. Su promotora aseguró que se debía a «problemas logísticos».

La conmoción por este caso comenzó el pasado 12 de agosto, gracias a los allanamientos realizados en la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que estaba ubicada en un barrio de clase media de esta capital, que fue fundada en los años 80 y que amplió sus operaciones a diversas ciudades estadounidenses. Hasta ahora han sido detenidos 19 de sus integrantes.

Desde ese día se especuló sobre las relaciones de los dirigentes de la secta con personajes famosos y poderosos, aunque en principio no se ofrecieron nombres concretos.

El primero que apareció gracias a una serie de escuchas telefónicas que fueron filtradas a los medios de comunicación fue el de Domingo, el cantante de 81 años que en 2019 pidió perdón luego de que se demostraran las acusaciones de acoso sexual que interpusieron varias artistas que trabajaron con él.

La fiscalía filtró parte de las grabaciones de una causa judicial que tiene ribetes internacionales.

«Ya armó la matufia para que me quede en el hotel»: los audios que vinculan al tenor Plácido Domingo con la secta descubierta en Argentina.

En la primera llamada, una mujer que todavía no ha sido identificada, pero que trabajaba en la «escuela», le avisa a Juan Percowicz, el líder de la secta, que Domingo planea un encuentro con ella:

-Mi amor, una pregunta: además de estar fascinada con este escenario que arman los dioses cada día más lindo y más divertido, entre otras cosas, tantas que dijo, Plácido dijo que podría venir a visitarnos, o sea, «visitarnos» significa venir a visitarme, porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer. ¿A vos te parece que yo le podría preguntar a Pet, si eso sucede, si lo podríamos hacer en el Museo?

-Sí.

-Bueno, me encanta.

-Mucha suerte.

-Tendré que sacrificarme una vez más…

-Ya te han dicho que estar en la escuela…

-Como se ha demostrado, tengo mucha vocación de sacrificio, ¿no es cierto? (Risas).

-Ay, cómo te quiero.

-Yo también mi Juan, muchos, muchos besos.

-¿Después me contás cómo sigue?

-Sí, claro, con detalles si quieres.

La cita

En la segunda llamada, la mujer habla presuntamente con el propio Domingo, quien le asegura que ya organizó todo para que ella pueda pasar a la habitación de su hotel.

-Es más, cuando salgamos de la cena, pues digamos, venimos separados ¿no? Y después lo hacemos así… mis agentes y todos ellos se van a subir a la habitación cuando yo suba.

-Perfecto

-O sea que así, y ya después, como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo yo estoy en el 500 y algo, déjame ver…

-No me mandes a la (habitación) de otro, por favor. (Risas).

-No, por favor, por favor espera, déjame ver… (Ambos ríen).

Finalmente, la mujer vuelve a llamar a Percowicz, el jefe de la secta que se hacía llamar ‘El Ángel’ o ‘El Maestro’ y que hoy tiene 85 años, y le cuenta que ya arregló la cita con Domingo.

-Ya me llamó y armó la matufia para que esta noche me quede yo en el hotel sin que los agentes se den cuenta, así que es muy gracioso.

-Qué degenerada que sos vos.

-Me parece que un poquito colaboraste con este producto, así que bueno. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros, Mariano y yo, brillando y volando por los cielos, justo ayer, y él hecho mierda.