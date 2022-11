Polo de primera en Palermo

Llega al Campo Argentino de Polo en Palermo el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC.

Tras las dos primeras jornadas disputada en Pilar, el sábado 5/11 llega al Campo Argentino de Polo en Palermo el torneo más importante del mundo: el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC, en el que participan 10 equipos de entre 28 y 39 goles de handicap agrupados en dos zonas que se enfrentan a la americana; conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 9 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

En primer turno, a partir de las 14.00 en la cancha 2, se enfrentarán por la Zona A los equipos de La Ensenada RS Murus Sanctus vs. La Hache Perpool, por la Copa Casablanca. A continuación, a partir de las 16.30 lo harán en la 1, las formaciones de La Natividad, campeón defensor que debuta en el certamen, vs. La Irenita Gsquared, encuentro en el que estará en juego la Copa Omint.

En tanto, el domingo 6, por la Zona B lo harán a las 14.00 en cancha 2, Cría La Dolfina vs. La Esquina -segundo equipo clasificado- , por la Copa Termas de Río Hondo.

Cerrarán la jornada, a partir de las 16.30, en la 1, las formaciones de Ellerstina Turismo Felgueres, que hará su debut en el certamen, vs. La Irenita Clinova, partido en el que estará en juego la Copa Centralab.

Conseguí tus entradas en ticketek.

Los equipos para el sábado 5/11 – Zona A:

14.00 – Cancha 2 – Copa Casablanca

La Ensenada RS Murus Sanctus: Facundo Sola 8, Alfredo Bigatti 9, Guillermo Caset (h) 9 y Jerónimo del Carril 8. Total: 34.

La Hache Perpool: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Carlos M. Ulloa 6, Santiago Cernadas 7 y Joaquín Pittaluga 7. Total: 28.

Jueces: Martín Pascual y Matías Baibiene. Árbitro: José I. Araya.

16.30 – Cancha 1 – Copa Omint

La Natividad: Camilo Castagnola 10, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 10 e Ignatius du Plessis 9. Total: 39.

La Irenita Gsquared: Santiago Loza 8, Segundo Bocchino 7, Martín Podestá (h) 7 y Felipe Dabas 7. Total: 29.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Aguerre.

Todos los partidos se transmiten en vivo por Star+ (Argentina y Latinoamérica) y vía streaming por https://live.aapolo.com/ ¡Suscribite!

El Abierto de Polo de Palermo es la cita máxima de este deporte a nivel mundial y el mejor momento del año para disfrutar de un evento único en un lugar icónico en el medio de la ciudad de Buenos Aires, donde el entretenimiento está dentro y fuera de la cancha. Este año contamos una amplia e inmejorable propuesta gastronómica tanto en el paseo central como en el sector Dorrego. Momento ideal para compartir con amigos y familia en cada jornada, con una oferta que va mucho más allá de lo deportivo.

AFTER POLO

El sábado 5, a partir de las 18.00, comienzan las fiestas del polo. Además de la mejor gastronomía, podrán disfrutar de los sets de DJ Barto y Fer Palacio; y un recital de Lo´ Pibitos. ¡No te lo pierdas!

Comprá tus entradas para el after en https://www.ticketek.com.ar/after-polo/campo-argentino-de-polo

Las formaciones del domingo 6/11 – Zona B:

14.00 – Cancha 2 – Copa Termas de Rio Hondo

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h) 9, Tomás Panelo 8, Diego Cavanagh 8 y Alejo Taranco 8. Total: 33.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8. Total: 29.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.

16.30 – Cancha 1 – Copa Centralab

Ellerstina Turismo Felgueres: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 38.

La Irenita Clinova: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente (h) 8, Bautista Bayugar 8 e Isidro Strada 8. Total: 32.

Jueces: Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Hernán Tasso.

Las formaciones que quedan libres:

ZONA A

La Irenita Grand Champions: Juan Britos (h) 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Zubía 8. Total: 36.

ZONA B

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 9 y Juan M. Nero 10. Total: 39.

Son patrocinadores del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC, HSBC como Title Sponsor; Volkswagen como Gold Sponsor; ESPN, Imperial, Motorola, Johnnie Walker, Trapiche, La Nación y Omint como Official Sponsors; La Martina, CentraLab, Case IH, Río Uruguay Seguros y U.S. Polo Assn. como Auspiciantes; y Casablanca, Termas de Río Hondo y Argentine Beef como Anunciantes; mientras que WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo.