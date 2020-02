Deux Fils

Título original: Deux FilsAño: 2019Género: Comedia dramáticaDirector: Félix MoatiOrigen: FranciaDuración: 90 min.Reparto: Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella.Distribuidora: Le PacteTráiler: http://youtu.be/0wFRE5cisNY

Joseph y sus dos hijos, Joachim e Ivan, forman una familia muy unida, pero no se dan cuenta de que cada uno está perdiendo el control de su vida. Joachim está estudiando psiquiatría, pero pasa la mayor parte del tiempo soñando despierto con su ex novia. Ivan no puede encajar en la escuela a pesar de ser muy inteligente. Joseph ha renunciado en secreto a su trabajo como médico y está tratando de convertirse en escritor. Los tres hombres no dejan de cuidarse y de buscar, con cierta torpeza, el amor.