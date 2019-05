¿Qué es la Evasión Fiscal? La pelea de Juan Grabois vs Marcos Galperin

Compartí :-) .







¿Qué es la Evasión fiscal? La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades. Un concepto muy relacionado con el de evasión fiscal es el de elusión fiscal. A diferencia de la evasión, la elusión fiscal hace uso de estratagemas en principio legales para reducir o evitar el pago de impuestos, pero que igualmente pervierten y perjudican el propósito del sistema tributario, al aprovechar resquicios no previstos o no solucionados por este. En ocasiones el término «evasión fiscal» se emplea de manera genérica para referirse a ambas prácticas (elusión y evasión).

Insólita disputa del dirigente con una empresa. El referente de la CTEP acusó a la plataforma argentina de “contrabando, evasión y especulación financiera”, entre otras cosas. El CEO le contestó.

Grabois lanzó su bronca contra el éxito de la empresa argentina. Grabois lanzó su bronca contra el éxito de la empresa argentina.

Mercado Libre es contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal. Su “éxito” es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Macri los hizo multimillonarios a costa tuya. pic.twitter.com/hmgrSSaYeB — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de mayo de 2019

Juan Grabois, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), acusó a Mercado Libre, la empresa argentina de compras, ventas y pagos por internet, de “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, luego de que trascendiera que la empresa era una de las más valiosas de Argentina.

Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, @marcos_galperin. Sos el tipo más rico del país pero Macri te regala el 70% de las contribuciones y el 60% del impuesto a las ganancias forzando la ley 25922 — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de mayo de 2019

El dirigente social se refirió a la empresa el sábado por la tarde noche a través de su cuenta oficial de Twitter y aseguró sobre Mercado Libre que “su éxito es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Macri los hizo multimillonarios a costa tuya”. Al posteo le sumó un gráfico en el que se ve a Marcos Galperin, fundador y CEO de la empresa, junto al presidente Mauricio Macri y en el que se ve el avance económico de la compañía.

La semana pasada había trascendido que Mercado Libre es la empresa argentina más valiosa. Desde la empresa, oficialmente no realizaron ningún descargo como tampoco le respondieron directamente al dirigente social aunque Galperín, unas catorce horas después, posteó un texto que muchos interpretaron como la respuesta a las acusaciones de Grabois.

“Lástima que sea trágico, debería ser simplemente cómico”, escribió el CEO sin agregar nada más, ni mencionar al dirigente social.

Lástima q sea trágico, debería ser simplemente cómico. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 5 de mayo de 2019

LOS USUARIOS SE METIERON DE LLENO EN LA PELEA

1- TIENE TODA LA RAZON GRABOIS, Mercado Libre se transformó en una basura desde el inicio del gobierno de Macri. Hace seis años que estoy en el sitio y nunca ví el maltrato a los vendedores que hay ahora: te bajan de nivel en la puntuación como vendedor porque no cumplís con todas sus exigencias (“curros”), yo dejo en claro que no hago envíos y dos minas me compraron desde Jujuy me calificaron negativo y encima con mala onda… Mercado Libre no me permitió defenderme y mi calificación personal se fue al carajo, el tanto por ciento que te quitan por cada venta de productos nuevos es lisa y llanamente un robo, el día que vendí un reloj nuevo el tipo que lo compró dijo que llegó roto y quería su plata otra vez… bueno le dije que me enviara el producto y yo le devolvía la guita… Mercado Libre me quitó el dinero automáticamente y se lo reenvió al comprador Y NUNCA ME DEVOLVIERON EL RELOJ. Lucran con la plata de tus ventas, no te las dan en tiempo y forma… un asco!Tampoco hay manera de comunicarse con la empresa de ninguna forma. HDP avalados por este engrendro del mal de Macri

2- Y Grabois se olvidó de algo. En Mercado libre se venden miles de cosas robadas,y cuando individualizás algo que te robaron, hacés la denuncia, los vendedores desaparecen. Reciben un llamadito “amigo” y se hacen humo.

3 – y vos Grabois a quien le das trabajo ?? este tipo lo unico que hace es traccionar votos para

Cambiemos. se cree el apostol de Papa

JAJAJA que pelo.tudo