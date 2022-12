Quilombo: Camila Homs, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Camila Homs, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Camila Homs publicó un video y una selfie que sorprendió a sus seguidores de Instagram. La modelo compartió una imagen con cara de enojo y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Luego, posteó un video en el que tiró un beso a la cámara y realizó un gesto de fuck you.

El machismo de las mujeres matando a Camila Homs por defender a sus hijos me enferma fuerte. Imaginate q sean de 1 pelotudo que bancaste más de 10 años siendo NADIE y que llega al país siendo CAMPEÓN y va a ver a su novia de hace 2 días en vez de a sus hijos que festejan con UNA COPA FALSA.

Asi festejaba Camila Homs cuando Rodrigo de Paul salió campeón de la copa américa 2021, las diferencias son obvias. Puedo entender las historias que publicó Cami y no es nada contra tini. El boludo es él, lo niños a esa edad necesitan de mucho afecto🥹 pic.twitter.com/eEnkTUu2mk — geronimoow (@geronimoow89) December 21, 2022

Aunque la influencer no le dedicó esta publicación a nadie, se especula que podría ser un mensaje encubierto para el padre de sus hijos, Rodrigo De Paul. Tras su separación, ellos tuvieron algunas peleas por la cuota alimentaria. Más tarde lograron un acuerdo económico. Sin embargo, ella prefirió no llevar a sus hijos a Qatar. Recientemente, el jugador fue noticia por su reencuentro con Tini Stoessel tras participar de la caravana de campeones con el equipo albiceleste que se consagró campeón mundial.

Camila Homs apareció para mandarle un saludito a De Paul pic.twitter.com/dVqlPrF4yC — ⭐⭐⭐ (@_leilape) December 21, 2022

Cabe recordar que el futbolista y sus compañeros llegaron a la Argentina para celebrar el triunfo. El martes De Paul pasó un día extenuante arriba del ómnibus que trasladó a todo el equipo ganador por Buenos Aires frente a 5 millones de personas. A pesar del cansancio, él no dudó en correr a ver a su novia.

La plataforma de streaming emite en vivo y en directo el show despedida del TINI Tour 2022, desde el Campo Argentino de Polo.

El 23 de diciembre llega a Star+ y Disney+ TINI Tour 2022, la tercera gira musical de Tini Stoessel en vivo, comenzó en mayo de 2022 con seis conciertos sold out en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires.

Tini Stoessel anunció que despide el año en el Campo Argentino de Polo.

La cantante quiere compartir y festejar con sus fans el éxito que logró este 2022 con sus espectáculos.

Tini Stoessel anunció que despide el año el 22 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

La idea central es compartir y celebrar con todos sus fans un 2022 donde sus shows fueron vistos por más de 500.000 personas en ciudades de Argentina, Latinoamérica y Europa.

La actriz y cantante promete un gran despliegue visual, ideal para acompañar una carrera musical donde combina momentos románticos, pop latino, reggaetón, ritmos urbanos, baladas y hasta pasadas de música electrónica.

Con esta nueva fecha en el Campo de Polo, Tini vuelve a la ciudad donde nació hace 25 años y en la que en mayo pasado brindó cinco presentaciones en el Hipódromo de Palermo.

Tini Stoessel cautivó a todos sus fanáticos con un video en TikTok bailando el challenge de «Miénteme», la colaboración con María Becerra, desde un yate con una microbikini azul, un trago en la mano y rodeada de sus amigas.

Mientras disfrutaba del verano en Europa, la artista celebró que el tema junto a Becerra, lograra posicionarse en el Top 50 global de Spotify. El video en TikTok tuvo más de 1.9 millones de «me gusta» y miles de comentarios felicitándola por su nuevo logro.

La artista es muy activa en esta red social, y acumula más de 9 millones de seguidores y alrededor de 35 millones de «likes» en el total de sus coreografías.

Las redes sociales liquidaron a De Paul

«Me causa rechazo como Tini y De Paul son normalizados como una pareja top, cuando su relación empezo por medio infidelidad, que él parece que no tiene hijos y anda viviendo vida de soltero. Él es el peor padre».

«No importa si Camí Homs estuvo 12 años, si Tini está hace dos meses. Importa que De Paul tiene 2 hijos que dice amar con su vida y no los prioriza. La culpa no es de Tini, no es de Cami. El que es un forro y un mal padre lo es sin importar cuántos años te banco tu ex o tu actual».

de Paul cuando le preguntan por los críos y tini haciéndole acordar pic.twitter.com/7CiDBCrrzu — sof neo pistola🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@delitowalls) December 21, 2022

«Con el tema de De Paul, Tini y Cami Homs solo voy a decir que a la china la cancelaron por mucho menos».

«No tengo pruebas pero tampoco dudas de que Cami Homs va a tener su era «Pampita» en el que el tiempo le va a dar la razón y ahí los quiero ver a todos los soretes que defienden a Rodrigo de Paul y a Tini».

«Si fuera fan de Tini, hasta me daría vergüenza defender lo indefendible de De Paul. De quien lo hace una vez, lo hace dos veces señores!!! Del lado de Cami Homs siempre y más cuando se trata de dos peques»