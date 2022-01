Ropa masculina. Fashioning Masculinities

El maniquí

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Primera gran exposición de V&A para celebrar el atuendo masculino: looks icónicos de diseñadores legendarios y estrellas en ascenso junto con tesoros históricos y obras de arte aclamadas.

A inaugurarse en marzo de 2022, Fashioning Masculinities: The Art of Menswear será la primera gran exposición de V&A para celebrar el poder, el arte y la diversidad de la vestimenta y la apariencia masculinas. La muestra rastreará cómo se ha diseñado y remodelado la ropa masculina a lo largo de los siglos, y cómo los diseñadores, sastres y artistas, y sus clientes y modelos, han construido e interpretado la masculinidad, y la han quitado las costuras.

Fashioning Masculinities presentará alrededor de 100 estilos y 100 obras de arte, exhibidas temáticamente en tres galerías. Se mostrarán looks contemporáneos de diseñadores legendarios y estrellas en ascenso junto con tesoros históricos de las colecciones y préstamos emblemáticos de V&A: esculturas clásicas, pinturas renacentistas, fotografías icónicas y películas y representaciones poderosas. Desde looks de Harris Reed, Gucci, Grace Wales Bonner y Raf Simons, hasta pinturas de Sofonisba Anguissola y Joshua Reynolds, obras de arte contemporáneas de Robert Longo y Omar Victor Diop, hasta un extracto de una actuación de danza exclusivamente masculina de New Adventures de Matthew Bourne, la exposición mostrará la variedad de masculinidades posibles a lo largo de los siglos, desde el Renacimiento hasta el contemporáneo global. Los atuendos usados ​​por rostros familiares se intercalarán en todas partes, desde Harry Styles, Billy Porter y Sam Smith, hasta David Bowie y Marlene Dietrich. Creaciones innovadoras y representaciones diversas destacarán y celebrarán las multiplicidades de la autoexpresión del vestuario masculino, vistiéndose más allá de lo binario.

Claire Wilcox y Rosalind McKever, co-curadoras de Fashioning Masculinities: The Art of Menswear, dijeron: “La moda masculina está disfrutando de un período de creatividad sin precedentes. Durante mucho tiempo ha sido un mecanismo poderoso para fomentar la conformidad o expresar la individualidad. Más que una historia lineal o definitiva, este es un viaje a través del tiempo y el género. La exposición reunirá miradas históricas y contemporáneas con el arte que revela cómo se ha realizado la masculinidad. Esta será una celebración del vestuario masculino, y todos están invitados a unirse ”.

Fashioning Masculinities abrirá con un conjunto Craig Green SS2021 de un traje deconstruido, aludiendo a la construcción y deconstrucción tanto del cuerpo masculino como de las convenciones de la masculinidad, un tema que será central durante todo el desfile. Le seguirán las tres galerías principales, Desnuda, Sobrevestida y Reparada, con el diseño de la exposición de JA Projects. Undressed explorará el cuerpo y la ropa interior masculinos en un paisaje de ensueño utópico, mientras que Overdressed llevará a los visitantes al vestuario masculino de élite en un espacio suntuoso e inmersivo con una grandeza cortesana, con siluetas de gran tamaño, colores abundantes y materiales lujosos. La tercera sección, Redressed, explorará la construcción y disolución del traje, con el diseño de la exposición transmitiendo la idea de un despertar urbano.

Undressed explorará el cuerpo y la ropa interior masculinos, observando cómo los ideales europeos clásicos de masculinidad se han perpetuado y desafiado a lo largo de los siglos. Los moldes de yeso del Apollo Belvedere y el Farnese Hermes, que resaltan la tradición de representar cuerpos masculinos idealizados envueltos en textiles que revelan más de lo que ocultan, se yuxtaponen con representaciones modernas y contemporáneas del cuerpo, a partir de grabados y fotografías de David Hockney, Lionel Wendt, Zanele Muholi e Isaac Julien, a un anuncio de Calvin Klein.

También se exhibirá una película de Spitfire (1988) de Matthew Bourne interpretada por bailarines de New Adventures, que tiene lugar en el mundo de la publicidad de ropa interior masculina y la fotografía de catálogos de pedidos por correo, mientras que los conjuntos contemporáneos destacarán cómo los diseñadores se están apropiando de telas transparentes para crear conjuntos. , en alusión a una nueva honestidad sobre la moda masculina. La fascinación de la moda por el cuerpo la ha visto respaldar el cambio de ideales masculinos de evocar cortinas clásicas a esculpir la carne, como se ve en las prendas de Jean-Paul Gaultier y A-COLD-WALL *, para celebrar la diversidad corporal. Esto se ejemplificará en la exposición con extractos de Arrested Movement de Anthony Patrick Manieri, una serie de retratos inclusivos y una iniciativa de sensibilización que celebra y promueve una imagen corporal positiva.

Undressed terminará con la escultura Age of Bronze de Auguste Rodin, y Tiresias, una performance de Cassils, en la que el artista derrite un torso neoclásico tallado en hielo con el calor de su cuerpo.

La segunda galería, Overdressed, explorará el vestuario masculino de élite, personificado por siluetas de gran tamaño, materiales lujosos como sedas y terciopelo en colores atrevidos y patrones simbólicos para expresar estatus, riqueza e individualidad. Dibujando sinergias a lo largo de los siglos, la sección contará con petos blindados con trajes de fumar sedosos, capas amplias con cintas y encajes, incluida la talla de madera de Grinling Gibbons que imita una corbata veneciana de encaje bordado, que se muestra junto con encaje real. La sección también incluirá la preparación, con el equipo de maquillaje y afeitado.

Históricamente, la ropa masculina estuvo llena de patrones y colores, y una sección sobre escarlata y rosa resaltará el regreso de este color masculino a la popularidad. Se exhibirán modelos aristocráticos en pinturas al óleo de Joshua Reynolds y Jean-Baptiste Perronneau junto con conjuntos rosas de Harris Reed y Grace Wales Bonner, entre otros. Cerca de allí, un conjunto personalizado de Randi Rahm, un traje y una capa bordada de cuerpo entero con un forro rosa intenso, usado por Billy Porter en los Globos de Oro en 2019, complementará la selección.

Los textiles comercializados internacionalmente, las sedas importadas y los estampados florales reflejan la relación de sus portadores con el mundo. A través del lente de la moda contemporánea, desde Kim Jones para Fendi y Alessandro Michele para Gucci hasta Rahemur Rahman, Ahluwalia y Orange Culture, Overdressed mostrará cómo las ideas históricas comienzan a cambiar, con un arco iris completo de atuendos masculinos en exhibición.

La tercera galería, Redressed, reconstruirá el moderno uniforme masculino del traje, desde Beau Brummell hasta la pasarela contemporánea. Redressed abrirá con una reflexión sobre la sastrería campestre inglesa y los orígenes del traje, con prendas históricas de la colección V&A que se mostrarán junto con reimaginaciones contemporáneas, incluida una falda escocesa de Nicholas Daley, antes de explorar cómo el atuendo militar influyó en la vestimenta civil.

En el siglo XX, una abundancia de trajes producidos en masa generó creatividad, ya que Mods, Teddy Boys y todo tipo de subculturas buscaron definir sus estilos a través de la sastrería, explorados en la exposición a través de prendas y fotografías. Una sección sobre cuero mostrará cómo diseñadores como Tom Ford para Gucci y Donatella Versace llevaron su interés por el cuero a un nuevo lugar, mientras que una serie de levitas desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad incluirán ejemplos de Prada, Alexander McQueen. y Raf Simons. Redressed también incluirá pinturas, así como una extensa fotografía que muestre estilos y actitudes cambiantes, desde Oscar Wilde, Claude Cahun y Cecil Beaton hasta The Beatles y Sam Smith.

El dibujo de 1981 de Robert Longo de la serie Men in the Cities introducirá la parte final de la sección sobre la disolución del traje. Una nueva ola de diseñadores de moda, desde Rick Owens hasta JW Anderson, Comme des Garçons y Lesiba Mabitsela, están reduciendo las convenciones, tanto para la ropa masculina como para la masculinidad.

Vinos Argentinos

Sitios interesantes de Buenos Aires Argentina

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.