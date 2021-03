Superluna llena en libra.

Superluna en libra.

El término «superluna» fue acuñado en 1979 y a menudo se usa para describir lo que los astrónomos llamarían una luna llena de perigeo: una luna llena que ocurre en el momento en que la Luna está en su punto más cercano a la Tierra.

Superluna en libra. Símbolo de la fertilidad y la abundancia

Símbolo de la fertilidad y la abundancia, la Luna ha estado en el centro de atención de las diferentes culturas desde la antigüedad. Las lunas llenas por lo general tienden a relacionarse con situaciones de acción que permiten que las ideas se concreten, y la Superluna en especial puede llegar a representar esa semilla de un plan que está comenzando a forjarse para terminar convirtiéndose en un gran árbol de resultados.

Luna llena de gusano. Así se la denomina la superluna que podrá verse en todo su esplendor este 28 de marzo a las 15:49 hora Buenos Aires (18:49hs Tiempo Universal). Este particular fenómeno astronómico se empezará en domingo de Ramos y se extenderá hasta el 30 de marzo. El satélite no solo se verá más brillante, sino también entre un 12 y un 29 por ciento más grande que las lunas llenas habituales.



El término superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle en 1979, quien lo definió como:

«SuperLuna es una palabra que acuñé en un artículo de 1979 para la revista HOROSCOPE de Dell Publishing Company, describiendo una luna nueva o llena que ocurre con la Luna en o cerca (dentro del 90%) de su aproximación más cercana a la Tierra en una órbita determinada».

El término da preferencia a la alineación geométrica Sol-Tierra-Luna y permite la ocurrencia de perigeo en un período de tiempo más amplio que el instante exacto de perigeo (cerca de dos semanas, casi la mitad de la órbita de la Luna).

Algunos perigeos lunares están más cerca que otros. La forma de la órbita de la Luna cambia con el tiempo (gracias a la influencia gravitacional del Sol y de otros planetas). Los perigeos y apogeos extremos, o el punto más distante en la órbita, suceden de forma predecible. Algo fuera de lo común es el tener una luna llena al mismo tiempo que un perigeo extremo.

Las mareas altas y bajas serán más extremas

Las mareas altas y bajas serán más extremas con una luna llena de perigeo y más aún para una luna llena de perigeo extremo. Los extremos son mayores debido a la diferencia en la atracción gravitacional de la Luna a través del diámetro de la Tierra. Cuando la Luna está cerca, el diámetro de la Tierra es una fracción ligeramente mayor de la separación Tierra-Luna.









