“Con amor, solo con amor, no basta. Tiene que estar en orden”

Bert Hellinger

Amor y orden son dos variables fundamentales y complementarias en nuestra vida personal y laboral. Una precisa de la otra ya que sino podemos estar rengos en nuestra vida. El amor es el aspecto que nos conecta con la confianza, intimidad, cercanía emocional en nuestros vínculos familiares. Mientras que el orden, nos da limites y una estructura para que ese amor pueda fluir ordenada y equilibradamente. En una familia cuando falta amor y orden, sus integrantes quieren irse a otro lugar con mayor respeto y calidez (puede ser otra ciudad, país, etc.). Si en la familia hay amor pero falta orden, el amor puede manifestarse a través del caos, peleas, conflictos y falta de límites claros entre padres e hijos. En tanto que si hay orden pero falta amor, pueden ser familias en las que hay respeto y limites pero falta cercanía afectiva, por ende se generan vínculos un tanto fríos y distantes. ¿Cuál de estos dos aspectos predomina en tus vínculos más cercanos?

Esto mismo podemos observarlo en nuestro trabajo. El amor y el orden, son dos caras opuestas complementarias y muy necesarias para el crecimiento y equilibrio de una organización, sea empresa, pyme u oficina. En nuestro trabajo cuando hay energía de amor, esto se manifiesta en vínculos agradables y con cierta confianza. Esto puede darse entre colegas, jefes y sus colaboradores, etc. Sin embargo para que una empresa u organización sin importar su tamaño, pueda crecer, prosperar y ser un lugar atractivo para sus empleados, precisa un orden, estructura, reglas claras y roles bien delimitados, de lo contrario se genera desorden y eso trae síntomas.

Como psicólogo he atendido cientos de casos de personas que manifestaban alguna dificultad para relacionarse en sus familias y parejas con orden y amor. De hecho es un arte que puede llevarnos toda la vida ir desarrollando y embelleciendo. Y se puede disfrutar de una vida personal con amor y orden si nos preparamos adecuadamente. Sin esto, podemos rezar a Dios, hacer decenas de cursos de meditación y respiración y seguiremos rengos en nuestros vínculos afectivos cercanos.

En tanto que en las empresas en las que soy convocado , bajo la mirada del coaching sistémico y las constelaciones organizacionales, suelo observar que el orden es un factor indispensable y muchas veces deficiente. A veces la falta de orden en una organización se traduce en que los roles no están claros. A veces no hay un genograma claro. Otras veces hay genograma pero no está claro ni es respetado por sus lideres ni empleados. Si es una empresa familiar (como el 75% de los casos) hay entrecruzamiento de roles familiares con los profesionales que pueden causar malos entendidos, confusiones y peleas entre hermanos, hijos y padres. Por ello cuando el orden o estructura no está claro, la empresa puede manifestar diversos síntomas como altos niveles de estrés, frustración e insatisfacción en sus lideres y empleados. Y esto afecta su crecimiento financiero y el bienestar de sus empleados.

Por ello, en la empresa el orden viene primero y el amor después. Si hay una estructura clara de roles y tareas que es respetada, puede florecer el afecto y confianza entre los empleados. Y es así como una empresa, tiene una muy buena base para crecer. Orden también significa que hay espacio para intercambiar respetuosamente los diferentes puntos de vista y enriquecerse con ellos.

Nuestra tarea como consultores de empresas y familias es ayudar a co – construir con los lideres, un orden en el que las personas se sientan más cómodas, resètadas y apreciadas para trabajar y producir. Para ello, el enfoque del coaching sistémico y las constelaciones organizacionales resulta una herramienta fabulosa que trae nuevas comprensiones para los lideres.

Y en tu vida, es un ejercicio interesante comenzar a preguntarte…En tu familia o relación de pareja, ¿Hay amor y orden? ¿Qué efectos te genera?. En tu trabajo…¿Hay orden y amor? ¿Cómo influye en tu actitud ante tu trabajo? ¿Cómo hacés para promover mayor amor y orden en tu vida personal y profesional?

Te deseo una semana en la que estés en contacto con el amor y orden en tu vida.

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico & Consultor de empresas

Tel.: 154 946 9491