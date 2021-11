Kundalini Meditación Activa

Kundalini emerge como una serpiente

El espiral nos recuerda la conciencia del Uno dentro del contexto del Todo.

Si el miedo, la ansiedad o el estrés lo carcomen;

está aturdido o no puede actuar con eficacia y claridad;

no puedo deshacerme de la agitación emocional

o si estás atrapado en el pasado;

si está deprimido; se siente sin rumbo, vacío

o si no puedes saborear la vida;

Si está luchando contra una enfermedad grave o

si tiene una condición física crónica

¡Estás listo para Kundalini energía enroscada. Meditación activa.!

Es hora de que le digas no al ego y descubras tu verdadera naturaleza.

Esta es una práctica terapéutica, que además de ayudarte a fortalecer tus órganos internos, crear flexibilidad y movimiento en tu cuerpo, eliminar toxinas, mejorar la circulación sanguínea, fortalecer el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema inmunológico, y expandiendo tu capacidad pulmonar.

Meditación Activa

Es una meditación en la que tu mente permanecerá en constante actividad y a la vez te permitirá un alto grado de relajación y concentración. La meditación Kundalini es meditar en movimiento. Fue creada por el hindú Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho, y su filosofía defiende que es posible relajar tu mente mientras gestionas la actividad involuntaria de tu cuerpo, de manera que decidas el nivel de actividad de cada momento. Según Osho, dejar la mente en blanco mientras permaneces inmóvil es más difícil para la cultura occidental que hacerlo si estás en movimiento. Es una práctica donde es muy importante la respiración. Empieza con respiraciones nasales, muy profundas y lentas, para llenar bien tus pulmones. Esta respiración será muy importante durante toda la meditación.

Mantra

Mantra que aparece en numerosas meditaciones de Kundalini, casi siempre relacionado con la prosperidad. Prueba a meditar con él, a repetirlo o escucharlo siempre que puedas para crear una nueva frecuencia en tu vibración. Las personas asocian el Kundalini con el yoga, pero esa asociación es bastante superficial.

Kundalini Meditación Activa

En las escuelas principales de filosofía hindú, es la causa material, eficiente, y final de todo aquello que existe. Es la bendición y verdad eterna, infinita, asexual y penetrante que no cambia, y que es, sin embargo, la causa de todo cambio. Brahman, como concepto metafísico, es la singular unidad de unidad en todo aquello que existe en el universo. El Noble Camino Óctuple es considerado, según el budismo, como la vía que lleva al cese del sufrimiento. Este cese del sufrimiento se conoce como nirvana.

Kundalini y Carl Gustav Jung

Es interesante, que a principios del siglo XX en «La psicología del yoga kundalini». Notas del seminario impartido en 1932 por Carl Gustav Jung quien fuera un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis incluyeron cuatro conferencias presentadas por el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung en el Club Psicológico de Zúrich. Forman parte de su Obra completa, sección B. Seminarios. Eso fue Del 3 al 8 de octubre de 1932, el indólogo Wilhelm Hauer presentó seis conferencias simultáneamente en inglés y alemán en el Club Psicológico de Zúrich, tituladas Der Yoga, im besondern die Bedeutung des Cakras y Yoga, especially the meaning of the cakras (Yoga, especialmente el significado de los chakras). A raíz de estas, Jung dedicó cuatro conferencias a una interpretación psicológica del Kundalini yoga. Para saber más puedes ver el siguiente video. siguiente

«Fue originalmente un proceso natural de inversión. Este tipo de introversiones desembocaban en procesos internos singulares. Con el correr de de los milenios dichas introversiones fueron siendo paulatinamente sistematizadas en un conjunto de técnicas de muy diferente naturaleza» Carl Gustav Jung

¿Cómo se hace La Kundalini?

La Kundalini y Meditación Activa Kundalini tiene 4 fases de 15 minutos de duración en total 1 hora.



Música dividida en 4 tiempos de 15 minutos. los últimos 15 minutos escucharas silencio dado que estarás acostado.

¿Cómo hacer la meditación activa?

Cualquier ejercicio que realicemos, como caminar, nadar o pintar, puede ser una forma de meditación activa. Para practicarla solamente tenemos que integrar en el ejercicio realizado, cuerpo, mente y espíritu, poniendo todos nuestros sentidos y pensamientos en ese momento concreto.

¿Qué es la meditación Kundalini?

La meditación Kundalini se refiere a menudo como la meditación en la respiración interna. Hay muchas funciones que sirve la meditación Kundalini.

¿Cómo se hace La Kundalini según Osho?

Osho describe esta meditación en una de sus charlas la 4 donde dice: «Si tú le preguntas a un monje Zen, ‚‘¿desde dónde piensas?‘, él pondrá sus manos en el estómago. Cuando los occidentales por primera vez entraron en contacto con monjes japoneses no pudieron entenderlo: ‚‘Esto no tiene sentido! ¿Cómo puedes pensar desde el estómago?‘. Pero la respuesta Zen tiene mucho significado. La conciencia puede utilizar cualquier centro del cuerpo, y el más primario, el que está más cerca de la fuente original es el ombligo, y el más alejado es el cerebro. Entonces, si la energía vital se mueve hacia fuera, el cerebro se convertirá finalmente en el centro de conciencia . Si la energía vital se mueve hacia dentro, el ombligo se convertirá finalmente en el centro. De otra forma tú sólo verbalizaras y seguirás verbalizando, y no habrá cambio, ni transformación. Incluso si conoces las cosas adecuadamente, no serás transformado, porque no es suficiente conocer las cosas adecuadamente. Uno tiene que ir a las raíces, y tiene que cambiar y transformar las raíces. De otra manera no cambiarás.»

Kundalini energía enroscada. Meditación activa.

Así describe Osho a la Meditación Kundalini

«No hay agitador solo el agitarse» de Osho

En la primera parte

Agite

Por los primeros quince minutos deja que tu cuerpo se agite y viva. Agitar el cuerpo quiere decir dejar que la energía se derrita, donde sea que esté reprimida. Dejando que la energía fluya dónde está bloqueada.

Si dejas que tu cuerpo se agite 15 minutos, entonces toda esa energía reprimida comenzará a manifestarse y fluir.

En la segunda parte

Baile «dancing»

La segunda parte es bailar, «dancing».

Bailar quiere decir que la energía que está dispersa en todos sitios ahora se transforma en felicidad. Baila como si estuvieras celebrando. Como si algo tremendo estaría sucediendo.Como una luz desciende en tu vida. Baila con alegría porque lo más feliz que estás más alegría se moverá hacia arriba. Y amayor energía moviéndose hacia arriba más felicidad viene hacia ti.

Supongamos que estas intoxicado y estás bailando como si te hubieras tomado todo el bar. ¿Bailarás como un avaro? Esto no sucedería. Bailar como un avaro, puede significar que estás bailando como si tuvieras que hacerlo. ¿Qué puedo hacer?. Me acaban de atrapar aquí. O baila como si estuvieras observando, expectante que tal vez algo sucederá bailando. De esta manera. Esto no funcionará. Este tibio esfuerzo no funcionará, necesitas una intensa pasión. Baila como un demente.

Esta meditación es la puerta a la totalidad.

Y te entrega la oportunidad de experimentar la forma que el experimentador desaparece el hacer, está sucediendo por supuesto que la agitación está ahí, el baile está sucediendo pero tu no eres el que lo hace.

Estos son los aspectos valiosos de la Kundalini.

En la tercera parte

Puede hacerlo sentado o de pie, o en una silla sentado

En la cuarta parte

Debes estar acostado, relajado, con los pies estirados, boca arriba, comodo y con los ojos cerrados

¿Qué significantes y significados tiene la meditación Kundalini?

Está en el marco del hinduismo, la kundalini kuṇḍalinī, en castellano se puede traducir como ‘la enroscada’ sobre las «chacras»

La energía se visualiza como una serpiente enroscada en espiral y dormida en el muladhara chakra. Cuando la kundalini se despierta, la consciencia del mundo emerge.

La kundalini como la energía primordial o shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse en el atma (alma) con el Brahman.

Varias doctrinas utilizan este concepto de la kundalini:

el yoga,

el tantra,

el budismo,

el taoísmo,

el sijismo y

el gnosticismo.

Se representa a la kuṇḍalinī en estado potencial

Se representa a la kuṇḍalinī en estado potencial o «aletargada» en el mūlādhāra cakra o perineo. De acuerdo con los practicantes, los ejercicios yoga, sobre todo la meditación basada en respiración prāṇāyāma y con reiteraciones de mantras y bandha, se activa y asciende a lo largo de la gran nāḍī, denominada abaduhti o sushumná, a lo largo de la raquis y hasta el vértex craneal, pasando por el ajna, abriendo o despertando y activando ascendentemente cada uno de los chakras, onduleando u oscilando armónicamente entre las otras dos importantes nāḍī, llamadas idá y pingalá hasta que, tras un tiempo adecuado de meditación, se activa el sahasrara chakra o loto de los diez mil pétalos, produciendo un samādhi.

En que nos ayuda meditar

El estado del hombre es muy primitivo aún, su apego a Kāma (placer) y a Dukkha (sufrimiento), no le permiten elevar su Kundalini para alcanzar Samadhi. Vencer los obstáculos con fuerza de espíritu es parte del camino para la unificación con la Consciencia Suprema.

El Erradicador del Ego es un ejercicio muy frecuente en Kundalini Yoga que nos ayuda a manejar el estrés y soltar tensiones, nos aporta energía, claridad y capacidad de concentración. Los practicantes de Kundalini Yoga han estado usando esta meditación. Pruébala cuando desees enviar energía curativa a un ser querido o necesites curarte.

Cuando la Kundalini despierta e inicia su camino de ascenso debe pasar primero purificando, lo cual genera síntomas y dolores en el cuerpo, pero cuando llegas a esa pequeña muerte durante la danza tantrica… todo… se vuelve nada.

La liberación es un proceso interior. Las vértebras o cañones por donde asciende la energía de kundalini. Descansar sin celulares ni tecnología electrónica

La enumeración de los beneficios abarca diferentes aspectos y viene a reforzar todo lo que el Yoga simboliza y aporta en el campo del bienestar a corto, mediano y largo plazo.

1 – Promueve la calidad de vida en general: La palabra «yoga» proviene del sánscrito y significa unión. Simboliza la unión del cuerpo y la mente. La práctica de las “asanas” (posturas) promueve y genera una sensación de bienestar integral, que conecta con el momento presente y ayuda a calmar las “ondulaciones” de la mente y a transitar el día mejor.

2 – Reduce la ansiedad y el estrés: Al situarnos en el aquí y ahora, el continuo rumiar de pensamientos encuentra una pausa; la respiración se hace más lenta y se comienzan a experimentar sensaciones de calma y tranquilidad. El yoga es una herramienta recomendada para combatir el agotamiento.

3 – Mejora la concentración: La práctica cotidiana del yoga favorece notablemente la atención plena. Ayuda al hecho de estar más enfocados y nos permite direccionar la energía para hacer una cosa a la vez con mayor determinación.

4 – Aumenta la energía: El sedentarismo -que conlleva el trabajar muchas horas sentados- predispone al sobrepeso y a muchas dolencias físicas y musculares. Realizar posturas de yoga, en pausas establecidas, estimula el movimiento, el estar activos y ayuda a reducir la fatiga y la sensación de desgano.

5 – Optimiza el rendimiento: Una persona que trabaja de manera más enfocada logra alcanzar con mayor facilidad los resultados propuestos. Está comprobado que la productividad y la capacidad de atención aumentan a partir de los beneficios de la práctica.

6 – Estimula una mayor claridad mental: Lograr un estado de equilibrio favorece la toma de decisiones desde un lugar de mayor ecuanimidad, y seguridad interna. También el yoga es una disciplina recomendada para poder afrontar los desafíos que se presentan a diario con una filosofía más integral y humana.

7 – Promueve la flexibilidad: La tonicidad que va adquiriendo el cuerpo con la práctica de las distintas posturas tiene su correlato en la plasticidad que, al mismo tiempo, va desarrollando la mente. Nos ayuda a estar abiertos a nuevas ideas, a entender diferentes posturas y a contemplar diferentes perspectivas.

8 – Mejora el entorno laboral: El yoga en el ámbito del trabajo permite a las empresas brindar un beneficio que presenta un impacto positivo para todos. La misma compañía se ve beneficiada con esta propuesta que permite a todos desenvolverse en un ambiente de mayor armonía, y de mejor en relación con la tarea a realizar, con sus compañeros y supervisores.

9 – Aumenta el bienestar durante las horas de trabajo: La práctica de yoga opera a nivel físico, intelectual y emocional. El bienestar que produce es integral y se evidencia rápidamente en nuestro comportamiento. Transitar el horario laboral desde los beneficios que presenta la práctica tiene un impacto tal, que permite llegar al fin del día sin sentirnos exhaustos ni vacíos.

10 – Previene el ausentismo laboral: El yoga ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, previene dolencias físicas, reduce el nerviosismo y el insomnio, y ayuda a adoptar una postura física correcta. Generar condiciones para estar en un buen estado de salud evita faltas recurrentes y ayuda a prevenir enfermedades.

4 prácticas diarias para cambiar tu vida

1. Cada día, «Muéstrame algo hermoso hoy» y «Si el universo realmente creara mi propia vida hoy, ¿qué elegiría ahora?» Empiece por decir.

2. Siempre que suceda algo bueno o malo, «¿Cómo puede ser mejor que esto?» pedir. Cambiarás el curso de tu vida para mejor.

3. Date cuenta de que puedes tener juicio o felicidad. Si podemos detener nuestros juicios, podemos tener un mundo completamente diferente.

4. Pregunte “¿A quién pertenece esto?” Cada pensamiento, sentimiento y emoción que tenga durante 3 días. pedir. Te convertirás en una meditación que camina y habla. El 98% de los pensamientos, sentimientos y emociones en tu cabeza ni siquiera son tuyos. Esta herramienta te permite saber esto y crear más espacio en tu mundo.

