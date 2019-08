Compartí :-) .







¿Qué es #Chetoslovaquia y #Peronia? Explicado por sus mismos habitantes.

Entre los trolls del Macrismo que habitan las redes sociales, una de las palabras más utilizadas para describir a la Argentina cuando algo malo sucede es #Peronia.

Entre los trolls del Kirchnerismo que habitan las redes sociales, una de las palabras más utilizadas para describir a la Argentina cuando algo malo sucede es #Chetoslovaquia.

UNA POESIA SIMPLISTA

Setenta #Chetoslovaquia hay en esta casa,

setenta #Chetoslovaquia y ninguna #Peronia.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia,

¡Dan una tristeza los negros #Peronia!

¿No hay en esta casa una niña #Chetoslovaquia?

¿No hay algún poeta #Peronia de #Chetoslovaquia?

¿Ninguno desea ver tras los cristales

una diminuta copia de #Peronia?

¿En la piedra blanca trepar los #Peronia,

en los hierros #Chetoslovaquia abrirse un #Peronia?

Si no aman las #Peronia no amarán el #Chetoslovaquia,

no sabrán de #Peronia, de rimas, de #Chetoslovaquia.

Nunca se oirá un #Chetoslovaquia, jamás se oirá un #Peronia…

¡Setenta #Chetoslovaquia y ninguna #Peronia!

Antes que nada el Presidente de #Chetoslovaquia y #Peronia

Todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad a los argentinos. Cada uno desde su lugar. Como Presidente es mi única prioridad. Todas mis acciones van en esa dirección, buscando tender puentes y dialogando. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 30, 2019

#Chetoslovaquia es el mejor invento del mundo. Casi como un country cerrado. Lástima que rodeado por Hambría, Crotacia, Villerbia y Montonegro. pic.twitter.com/8W4WK7lNZH — Carmelo Cosetti (@CarmeloCosetti) August 31, 2019

Pusieron de rodillas al campo, y el campo va y apoya a los CORRUPTOS que los pusieron de rodillas. Pusieron de rodillas al Grupo Clarín, y el Grupo Clarín va y apoya a los CORRUPTOS. Pusieron de rodillas a los que saquearon, y los que fueron saqueados van y los votan.#Peronia — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) August 30, 2019

La capital de #Chetoslovaquia es Chetopolis que está siendo azotada desde hace años por la banda de facinerosos de El Guason #LarretaYaFue pic.twitter.com/1Utlziwx6a — MClama24 (@Maradel63996468) August 31, 2019

Bautizan el Salón de Actos del Normal 1 con el nombre de la terrorista Laura Carlotto. La hija de Estela Carlotto. #Peronia pic.twitter.com/Bx516sFPaj — Andy #DM 👊 💪 (@Andguel) August 23, 2019

#Peronia y #Chetoslovaquia. Qué lindo sería dividirnos en esos dos países. La diferencia es que los chetos no sobrevivirían porque precisan explotados y sometidos, en cambio nosotrxs seríamos libres y felices — Paule (@akelarria) August 31, 2019

Habría que hacer una marcha con un camión con el tema todos bailando atrás hasta la @CasaRosada #MacriEsPeorQueDeLaRua #CacerolazoAntiGolpeK #Chetoslovaquia https://t.co/Lq2YKZrxZZ — Lady Baba (@Quetepasooo) August 31, 2019

Estoy indignada,harta,agotada d los peronios sus golpes desestabilizs d merd, q incendian todoNo somos un país d buena gente,ni somos el granero del mundo ni somos la”Europa”d América, ni derechos y humanos,ni democráticosSomos simple”#Peronia y muchos estams atrapados sin salida — AmieForEver (@SoyYoAmie181) August 28, 2019

Fui a la peluquería y una chetoslovaca me confundió con la “muchacha de limpieza” Caballito , viernes 15:30 #Chetoslovaquia — Zoon Politikon (@veroinbox) August 31, 2019

En #Peronia se amamanta a los hilos de hijxs porque es gratis — Julieta Antonelli (@JuliArawana) August 31, 2019

En #Chetoslovaquia la gente va a las marchas y nadie les paga, apoyan al gobierno porque quieren una #Chetoslovaquia sin dictadura K pic.twitter.com/Pa99w0oVEo — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) August 31, 2019

En #Chetoslovaquia la marihuana va a ser legal… pic.twitter.com/GrHQZHmUXm — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) August 31, 2019

En Peronia somos siempre los mismos porque los pobres son nuestros y los mantenemos pobres para que nos voten. No somos geniales? pic.twitter.com/RtDqRKMi4z — 👑 King of Peronia 👑 (@PeroniaRepublic) October 23, 2016

Exclusivo!! El vídeo de les veganes explicando la culpa del capitalismo de que las gallinas pongan huevos. Desopilante. pic.twitter.com/WtQEu42IvV — 👑 King of Peronia 👑 (@PeroniaRepublic) August 30, 2019

46.000 palos de choreó la bestia. Y es candidata.

Only in Peronia Juicio a Cristina: la pericia oficial halló sobreprecios de 170 millones de dólares en cinco obras de Báez https://t.co/uAJHSmtMyi — 👑 King of Peronia 👑 (@PeroniaRepublic) August 31, 2019

En #Chetoslovaquia la pasan como el ogt al igual que todxs nosotrxs… Pero festejan estupideces como éstas porque los hace sentirse importantes… Los actores son malisimos también pic.twitter.com/I36nWMkZNq — ค้้้้้้้้้้้้้ ̶F̶£̶D̶£̶Ṯ̘̜̙̖̺̖̅̓ͩ̾̽̊͗ (@andyefeok) August 31, 2019

Cuando todo vuele por el aire en #Chetoslovaquia se dividirá en República Cheta y Eslovagancia https://t.co/WDeWGsbqqM — 💚Fernández-Fernández✌ (@DaveSnow17) August 30, 2019

Disculpe @juanroleri , recibí un llamado de Lilita indignada por eso de #Chetoslovaquia . Dice que para ella es la #RepúblicaCheta y que lo va a demandar pic.twitter.com/sSvDHBqds6 — ☀️ Terríkola (@unterrikola) August 30, 2019