Tegui, Ciudad de Buenos Aires

Germán Martitegui, nativo de Necochea, Buenos Aires y del año 1966, es uno de los chefs más populares, reconocidos y premiados de la Argentina. Se hizo ampliamente conocido en el 2014 por ser parte de Masterchef junto con Donato de Santis y Christophe Krywonis. En los últimos meses su imagen volvió a tomar relevancia en los medios por ser sin duda alguna el jurado más exigente de la primera edición de Masterchef Celebrity. Teniendo que lidiar con las extrañas ocurrencias de los famosos en la cocina. No obstante, su extensa trayectoria en el mundo gastronómico excede la televisión con creces.

Mente creadora de los conocidos y reconocidos Agraz, Casa Cruz y Olsen; fue de la mano de Tegui que Germán logró verdaderamente destacar en la escena culinaria internacional. Con ya diez años de trayectoria, Tegui no solo se consolidó, sino que también demostró poder pasar las pruebas del tiempo con facilidad. Inaugurado en 2009, los reconocimientos más importantes que ha recibido el restaurante se componen por coronarse en el puesto 25 de los Latin America’s 50 Best Restaurants (edición 2019) y por resultar en ser el único argentino que ingresó a los 100 Best of The World.

El restaurante

Ubicado específicamente en Costa Rica 5852, Palermo Hollywood, muchas personas y comensales también siguen de largo al pasar por la puerta de Tegui. Pues se trata de que el ingreso al restó pasa muy inadvertido, cosa que no se trata de casualidad alguna.

Fue elección de Germán Martitegui la apariencia de esa fachada tan austera y poco llamativa. Tuvo la intención de que la gente arribara al restaurante por medio del boca en boca y con amplias ganas de conocer su original, rebuscada y refinada propuesta gastronómica.

Ideas que no suenan raras si se toma en cuenta la manera en que se degustan sus platos. El menú está compuesto por 8 pasos y la propuesta de la noche se presenta en una carta única que incluye diferentes pasos a seguir. Éstos, se cambian periódicamente con relación a los productos de estación y las inclinaciones de su dueño.

Por otro lado, cabe destacar que Tegui cuenta con una decoración espléndida y equilibradamente distribuida. Cuenta con un patio jardín que rebalsa de verde y con un detalle que resulta imposible pasar de largo. Ideado para los comensales, la cocina se encuentra a la vista y evaluación de todas las mesas.

Pandemia, cuarentena, reinvención

En 2020 Martitegui tenía grandes y ambiciosos planes. Se encontraba programada la apertura de un nuevo restaurante, Marti, que junto con Tegui, terminaría de conformar su apellido. Pero a como quién no, las ocurrencias del año pasado lo obligaron a cambiar de rumbo. No solo no pudo materializar la apertura de su proyecto Marti, sino que se vio obligado a cerrar Tegui abruptamente por unas cinco semanas.

De este modo, en el día veinte de abril del 2020, Tegui volvió a operar fiel a su estilo, o sea siendo diferente al resto; con una original propuesta para el formato delivery. Se trata de un menú que incluye entrada, plato principal, postre y vino, además del pan de nuez clásico de la casa, que nunca falla para el día siguiente.

«Tegui en casa» es una caja que trae los productos envasados al vacío acompañados de una hoja de instrucciones que se complementa con un paso a paso en sus Historias Destacadas de Instagram para preparar y montar cada plato de la experiencia. Si ponemos las cartas sobre la mesa, hay que decir que el primer día en que el restó operó de este modo, el stock del menú se agotó en pocas horas.

Polémica con Tegui

Recientemente, en febrero del 2021 para ser más específicos, twitter volvió a ser el medio por el cual se desató un debate, que esta vez tuvo al restaurante como eje del mismo. Todo comenzó cuando un usuario criticó los tamaños de las porciones, crítica que no es nada novedosa para Tegui.

“Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”

Si bien muchas personas comparten visión con esta declaración, lo cierto es que muchas otras no y defienden la propuesta del reconocido chef. Del otro lado del mostrador, podemos decir que es cierto que cuando vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre; vas para llevarte una experiencia gastronómica distinta. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es uno de los mejores en el mundo, por ende es válido medir sus precios con escala internacional. Si se hace esto, salta a la vista lo contrario, Tegui es bastante accesible. Digamos, poco más de 50 dólares para dos comensales en un restó que está entre los 100 mejores del mundo, parece casi increíble.

