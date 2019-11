Tendencias primavera-verano para cabello.

Compartí :-) .







La nueva temporada ofrece propuestas décontracté ideales para complementar las tendencias en indumentaria y accesorios que apuestan por un look urbano y más informal.









Lo que se viene

Las ondas y los rulos cobran protagonismo, como pudo verse en algunos desfiles de la reciente edición de BAFWeek.

El cabello se lleva suelto con una estética más natural, es decir sin que parezca demasiado arreglado ni rígido o estructurado.

Encontramos recogidos totales (sobre todo con el cabello hacia un costado) ideales para un look más juvenil y también parciales, en la mayoría de los casos acompañados por trenzas que se imponen en esta temporada.

Las trenzas según su estilo representan distintos gustos y afinidades, por eso se aconseja adecuarlas a nuestros gustos, por ejemplo, si somos románticas, con el cabello con algunas mechas onduladas sueltas y si somos llamativas, con un make up que atrape todas las miradas.

Los sombreros dicen presente en el verano y, a diferencia de la temporada otoño-invierno, las fedoras y los modelos que no tienen ala ancha son protagonistas.

Seguimos viendo la tendencia de optar por un dégradé en el tono de cabello, desde el castaño al rubio más cerca de las puntas.

Tips para una imagen óptima

– Elegí un tono de cabello que no desentone sino que resulte armónico en base a tu tez, color de ojos y el color natural de tu pelo. Incluso el cambio más mínimo puede hacer que se modifique la paleta de colores personal. Por ejemplo, si pasás de un castaño oscuro ceniza a un castaño chocolate, los tonos cálidos, incluyendo la gama de naranjas, serán muy sentadores.

– Optá por una tendencia que respete tu estilo. Si sos clásica, por ejemplo, no estarás muy a gusto con un peinado con demasiado volumen y aspecto décontracté.

– Considerá los cuidados que requiere el peinado o estilo que elijas: quizás el estilo te encanta y te favorece, pero si demanda demasiado mantenimiento y no tenés tiempo o ganas, otra alternativa resultará mejor.

– Tené en cuenta el tipo de rostro. En rostros como el cuadrado y el redondo, los flequillos rectos no serán lo más sentador, mientras que servirán en casos de rostros alargados.

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Master en Asesoramiento de Imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar