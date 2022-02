The Ramones: Marky Ramone Huésped de Honor por decreto de la Ciudad de Buenos Aires. Comete esta galletita TITA.

CONSIDERANDO: Que por el actuado citado en el visto tramita la Declaración de Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a favor del señor Marc Steven Bell, alias Marky Ramone, músico estadounidense, nacido el 15 de julio de 1952, en Nueva York, Estados Unidos, y conocido principalmente por su participación como baterista en el grupo “The Ramones”, una de las bandas icónicas del punk rock, con motivo de su visita a nuestra Ciudad entre los días 8 y 12 de marzo del corriente año;

Que la personalidad mencionada participó como baterista de una de las bandas precursoras de la movida punk conocida como Richard Hell and The Voidoids Que con posterioridad, en el año 1978, se incorporó a la mítica banda “The Ramones”, siendo integrante durante quince años y hasta su despedida; Que el grupo estadounidense “The Ramones” es considerado fundador e ícono indiscutido del movimiento punk rock que marcó generaciones;

Que por su impronta característica “” fue una de las bandas centrales del punk, convirtiéndose muchas de sus canciones en himnos de un movimiento cuyas dimensiones abarcan no solo lo musical, sino también lo estético e ideológico; Que en su extensa carrera como integrante de “The Ramones”, el galardonado obtuvo múltiples reconocimientos, entre los que se destacan la inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2002, el Premio a la Trayectoria de MTV, la certificación como Disco de Oro por la RIAA (Recording Industry Association of America), y el premio Grammy Lifetime Achievement Award; Que en reconocimiento a su amplia y destacada trayectoria en el ámbito de la cultura y la música, resulta pertinente distinguirlo como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 578 .

Ramones fue una banda de punk formada en Forest Hills, en el distrito de Queens (Nueva York, Estados Unidos) en 1974, y disuelta veintidós años más tarde, en 1996.

Ramones lideró la primera ola del punk en Nueva York, compartiendo el escenario del mítico club CBGB con otras bandas de punk como Johnny Thunders and the Heartbreakers, Richard Hell & The Voidoids entre otros, de protopunk como Patti Smith y Television y de new wave como Blondie y Talking Heads entre otros, y sirviendo de inspiración para la gran mayoría de las bandas de punk surgidas en la década de 1970 tanto de EE. UU. como en el Reino Unido.

Siendo una de las bandas más importantes de la historia del rock, su influencia se percibe en casi todas las formaciones de punk posteriores.

La imagen de los Ramones en escena complementaba la temática de sus temas y sus conciertos. Todos los miembros de la banda salían a los conciertos con chaquetas de cuero, pantalones vaqueros rasgados, deportivas, camisetas y pelo largo, en honor a las estrellas de rock de los 50, y poniendo de manifiesto que no era necesario vestir de manera extravagante y lujosa para tocar música rock.

