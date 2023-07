Tini Stoessel y Rodrigo de Paul rumores de separación y cuernos

Los rumores de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron a hacerse eco en los últimos días de algo que no estaba previsto a simple vista, ya que el futbolista estuvo acompañando a la cantante durante su gira por España en medio de un duro momento personal que ella estaba atravesando.

Tras un año de relación, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parecen haber puesto punto final a la relación. Los rumores comenzaron este martes, luego de que la cantante hiciera un posteo mostrando su nuevo cambio de look, publicación en la que no recibió ninguna interacción por parte del futbolista.

La ola de rumores sobre la ruptura de la pareja favorita de muchos se expandió en las redes sociales con gran rapidez. Frente a esta situación, el periodista Gustavo Mendez contó: “Hablé con dos personas que desmienten que Tini y De Paul estén separados. Me dijeron ‘no todo pasa por los likes y los comentarios en redes’”.

Luego de este tranquilizador comunicado, explicó que De Paul viene con una exigente temporada en Segovia y que ya se encuentra en Madrid, donde Tini estuvo realizando sus shows. “Tanto en el Club como en los medios de España ni hablan de una posible separación”, agregó.

Para calmar las alarmas, advirtió que la pareja pasará varios días separada por distintos compromisos: “Él viajará con su equipo a Corea del Sur a disputar dos encuentros, el 27 y el 30 de julio, y otros dos en el continente americano, el 3 de agosto en México y el 6 en Estados Unidos. Tini podría viajar a Miami en una primera instancia y después venir a la Argentina para estar con su familia”, explicó.

El lado B de la separación

Por otra parte, Paula Varela remarcó que tiene otra información. “Último momento: Tini y De Paul separados”, escribió en su perfil de Twitter. Además, la periodista informó: “Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Sino que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”.

“Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó… Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”, señaló.