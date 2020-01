¿Un tranvía unirá Aeroparque con Plaza Italia?.

Compartí :-) .







El ministro de Turismo Matías Lammnes anticipó este jueves que el Gobierno está evaluando la posibilidad de construir un tranvía que una el Aeroparque metropolitano porteño con Plaza Italia.

«Estamos evaluando la posibilidad de construir un tranvía que una a Plaza Italia con Aeroparque, para vincularlo más con la Ciudad», dijo el titular de la cartea de Turismo Nacional.

Al ser consultado sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, el ministro de Turismo señaló que la compañía de bandera “tiene que trabajar junto al ministerio para favorecer el turismo».

Lammens dio algunas pistas de cómo será su gestión que tendrá una fuerte impronta para promocionar los destinos nacionales. “Los argentinos conocemos poco a la Argentina, hay muchos lugares increíbles, como Talampaya que tienen que ser más conocidos», sostuvo Lammens.

Por otra parte, el expresidente de San Lorenzo señaló que su cartera tendrá como objetivo “incrementar el turismo receptivo»”.

La respuesta de los vecino no se hizo esperar y le respondieron a las ideas faraónicas con una frase demoledora «Son 20 cuadras. 3 micros con fuelle sería suficiente». ó «Arreglen la frecuencia de los 160 que va por aeroparque, que lo hace el recorrido en 15 minutos y no sale un centavo» o «Lamens . ojo no se te ocurra poner una aerosilla que los aviones vienen por el aire».