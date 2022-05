Valores en dólares. Los barrios más económicos

Valores en dólares de las propiedades

Los valores en dólares a los que se publican las ofertas de venta de departamentos usados de dos y tres ambientes mostraron una retracción del 1,1% durante el último trimestre, según reportó Mercado Inmobiliario.

Con relación a mayo del año pasado la cotización promedio del m2 se redujo un 9,5% y acumula una baja del 33,3% con relación a mayo de 2019. La baja llega al 34,75% si se compara el valor actual con el pico máximo dado en febrero del 2019 (u$s2240 m2).

El porcentaje de baja interanual resulta más bajo que el mostrado en el trimestre anterior el cual había sido del 12,5%. El valor metro cuadrado promedio del usado para calidad estándar sin amenities en base al relevamiento que Reporte Inmobiliario realiza en forma trimestral desde el año 2005 se ubicó en mayo del presente año en los u$s1.567/m2. La reducción de valores acumula ya un período de 13 trimestres consecutivos.

Aún a pesar de la baja de las cotizaciones el número de transacciones continúa en niveles históricamente bajos. Los datos de valores y cantidades evidencian un nuevo equilibrio en un punto mucho más bajo tanto en precio como en cantidad de operaciones, aunque los datos comienzan a evidenciar que la baja de valores se comienza a ralentizar.

Los barrios más económicos

Según el análisis, los barrios más atractivos por sus valores promedio de oferta para el usado de 2 a 3 ambientes en CABA son:

Constitución: u$s1150 valor promedio m2.

La Boca: u$s 1125/m2

Nueva Pompeya: u$s 1215/m2

Parque Patricios: u$s 1235/m2

San Cristobal: u$s 1235/m2

San Telmo: u$s 1275/m2

Mataderos: u$s 1290/m2

Liniers: u$s 1315/m2

San Nicolás: u$s 1330/m2

Once: u$s 1345/m2

Floresta: u$s 1360/m2

Parque Avellaneda: u$s 1370/m2

Monserrat: u$s 1375/m2

Villa Crespo: u$s 1395/m2.

Valor de las propiedades en Belgrano C.

Si bien la mayoría de los emprendimientos en la zona son de una escala inferior a los 5000 m², dos de ellos superan esa superficie. En general, los desarrollos son de escala reducida, por la alta densidad del barrio y la complicación de unificar parcelas. Tras caer por segundo año consecutivo, el valor promedio del metro cuadrado de las propiedades en construcción y a estrenar se ubica en US$3121.

Los precios mínimos parten de los US$2809/m² y pueden llegar hasta los US$3479/m² como cotización máxima. El valor del metro cuadrado retrocedió un 6,31% este año, manteniéndose en valores del 2016-2017 al igual que el año pasado. En tanto, el informe precisa que los precios de las cocheras están entre los US$25.000 y los US$35.000, según el emprendimiento y la particular localización de las mismas dentro de cada desarrollo.

De acuerdo a ZonaProp, en Belgrano C., actualmente hay más de 3900 casas, departamentos y PH en venta. En tanto, solo hay 266 inmuebles en alquiler. Según el index que realiza ese portal inmobiliario, el valor del metro cuadrado en todo el barrio ronda los US$2859 y alquilar un departamento de dos ambientes cuesta e promedio $64.933 por mes.