Verificación Técnica Vehicular, VTV.

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Solicitá tu turno para la Verificación Técnica Vehicular

Tarifa vehículo: $1.144,50

Tarifa motovehículo: $430

Están eximidos de abonar el trámite los titulares de vehículo:

Jubilados o pensionados que cobren el haber mínimo jubilatorio. Deberás presentar el último talón de haberes que lo certifique (original y copia), siempre y cuando el vehículo no pague patentes.

Con certificado de discapacidad (debe coincidir la información de la cédula verde con la del certificado de discapacidad).

Está destinada a aquellos vehículos particulares radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de 3 años de antigüedad o más de 60 mil km, de hasta 3.500 kilos, y motovehículos particulares con 1 año de antigüedad.

Los vehículos Escolares, Taxis, Remises, Comercial de Carga, de Transporte de personas, o de gran porte deben realizar la VTV únicamente en SACTA (Av. Roca 4590).

Para el resto de los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, la única VTV válida es la realizada en cualquiera de las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad.

Requisitos

Presentante en la planta, en la fecha y horario elegido con lo siguiente:

Cédula verde y/o azul del vehículo

DNI vigente

Licencia de conducir vigente

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago de la boleta

Pasos para realizar el trámite

Tené en cuenta como se solicita turno:

Sacá un turno en el Portal de Turnos Web del Gobierno de la Ciudad y aboná la boleta. Deberás presentarte en la planta de verificación, en la fecha y horario que hayas elegido.

Tené en cuenta que, para obtener un turno, deberás contar Sí o Sí con una casilla de correo electrónico

Luego de que hayas reservado una fecha y hora, te llegarán dos mails: uno con un código de reserva y otro con el link para pagar, al que podrás acceder con tu código de reserva

Podrás elegir la opción de pagar online, o en las entidades de pago habilitadas

El turno se confirma con el pago del trámite.

Plantas de Verificación:

Av. Vélez Sarsfield 566 – Barracas

Santa María del Buen Aire 1001 – Barracas

9 de julio sur – Herrera 1995 – Barracas

Tronador 115/151 – Paternal

Av. Osvaldo Cruz 1711 – Barracas

Av. 27 de Febrero 5483 – Pompeya

Donado 973- Villa Ortúzar

Horarios de atención: de lunes a viernes de 8 a 18 hs, y los sábados de 8 a 13 hs.

El trámite dura aproximadamente 20 minutos y no es necesario bajarse del auto.

Recordá que la disponibilidad de turnos en las diferentes plantas varía según la demanda.

Una vez seleccionada la planta de verificación, no podrás cambiarla.

2

¿Quiénes deben realizarlo?

Todos los vehículos y motovehiculos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de 3 años de antigüedad o más de 60 mil km, de hasta 3500 kilos.

En el caso de motovehiculos particulares será a partir del primer (1º) año de antigüedad.

3

¿Cuándo debe realizarse?

Para lograr una distribución equitativa de vehículos a lo largo del año, el número final de la patente indica el mes designado para cada vehículo. Para mantener ordenado este sistema, te pedimos por favor que respetes el cronograma.

El número final de la patente indica el mes en el que el vehículo debe hacer la VTV:

Último dígito de patente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mes de verificación Octubre Noviembre Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Mes para sacar turno Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto4

Finalización del trámite

Una vez realizada y aprobada la verificación se le otorgará un Certificado, donde constará el informe detallado de la verificación realizada, y se emitirá una Oblea, la cual será adherida por personal técnico en el vidrio parabrisas del vehículo; en el caso de las motos en mismo certificado.

Más información

TelePASE: con el turno de la VTV podés pedir el dispositivo y te lo enviamos a tu casa.

TelePASE es un sistema que permite pasar por los peajes sin detenerse y sin utilizar efectivo, abonando mensualmente tus consumos. Si querés adherirte a TelePASE y solicitar tu dispositivo, ingresá al Portal Web de AUSA y te lo enviamos a domicilio sin cargo.

El sistema de revisiones técnicas vehiculares tendrá dos modalidades:

Verificación Técnica Obligatoria (VTO): Debe ser realizada una vez por año. número final de la patente indica el mes designado para cada vehículo

Quedan exceptuados los vehículos cero kilómetro, que deberán comenzar a realizarla a partir de los 3 años de antigüedad, o a los 60 mil km, con una tolerancia de 4 mil km (lo que ocurra primero)

Los motovehículos deben realizar la verificación al año de antigüedad sin excepciones

Controles aleatorios: son revisiones técnicas rápidas y aleatorias a cargo de unidades móviles equipadas a los fines de verificar vehículos y motovehículos que estén circulando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En caso de extravío del certificado, rotura del parabrisas o daño o pérdida de la oblea, deberá presentarse en la planta donde realizó la verificación con el comprobante que acredite dicha circunstancia, y en el momento se le repondrá la documentación de manera gratuita.

Resultados posibles luego de la verificación:

Apto: Vehículo que no cuenta con desperfectos graves ni leves (a lo sumo observaciones), por lo que obtendrá la oblea correspondiente que le indicará el mes y año del próximo vencimiento; además, recibirá el certificado de verificación y un informe técnico.

Condicional: Significa que se ha detectado en el vehículo uno o más defectos leves (DL). Esos defectos se detallan en el informe de inspección y contarás con un plazo de 60 días hábiles para resolver el inconveniente y volver a verificar sin cargo. En esta condición, durante el plazo del certificado el vehículo puede circular.

Rechazado: Significa que se ha detectado en el vehículo uno o más defectos graves (DG). Esos defectos se detallan en el informe de inspección; el vehículo no está en condiciones de circular, por lo tanto debe solucionar el inconveniente, y la reverificación será sin cargo dentro de los 60 días hábiles de verificado.

En caso de que el resultado de la VTV sea condicional o rechazado, deberás sacar turno sin cargo para realizar la reverificación (a no ser que se reverifique el mismo día). En todos los casos, la reverificación se realizará en la misma planta.

Cronograma de turnos:

Diciembre y enero no tienen asignado ningún numero especifico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando podrá ser pasible de sanciones.

La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente. En caso de realizar la verificación vencida la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en 9 y la realizo en enero 2018, la vigencia será hasta septiembre del mismo año.

Si un vehículo no aprueba la verificación técnica, cuenta con un plazo de 60 días hábiles para reverificar de manera gratuita.

Organismo Responsable

Gerencia Operativa de Taxis, Remises, Escolares y Transporte de Fantasía

Dirección: Av. Roca 4590

Horarios de Atención: lunes a viernes de 8:30 a 13 hs.

Por dudas y consultas, podés comunicarte con nosotros:

Llamando al 147

Escribiendo a: vtv@buenosaires.gob.ar

Para solicitar la exención de pago deben enviar, según corresponda, la siguiente documentación, por mail a exentosvtv@buenosaires.gob.ar:

Copia del DNI (ambas caras)

Copia de la Cédula Verde (ambas caras)

Copia del Certificado de Discapacidad ó

Comprobante de Haber Mínimo

Estas bonificaciones son aplicables siempre que la verificación técnica sea efectuada dentro del plazo establecido en la ley, según el cronograma.