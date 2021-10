Víctimas de Delitos: Guía de Orientación y Asistencia.

Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos

Madres del Dolor presentaron la primera “Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos” La Guía se puede descargar desde la página oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

La Asociación Civil Madres del Dolor presentó la primera “Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos”.

La presentación se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño y contó con la asistencia de la representante de la Asociación Civil Madres del Dolor, Viviam Perrone, y de los familiares de víctimas del delito como Silvia Fredes, Isable Yaconis, Mónica Puebla, Enrique Schott y Nelvi Volders.

“Esta es una iniciativa de Viviam Perrone, en representación de Madres del Dolor y los familiares de víctimas. Trabajamos en conjunto, la fuimos rediseñando y hoy estamos sacando esta Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos”, afirmó el ministro.

D’Alessandro agregó: “Muchas veces, la víctima no es representada y por eso nosotros, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, tenemos el Observatorio de Víctimas, el Patrocinio Jurídico Gratuito, y hoy estamos presentando esta Guía para darles las herramientas necesarias a las víctimas a fin de que las ayuden a enfrentar una situación tan terrible como puede ser la pérdida de un familiar”.

Por último, el ministro aseguró que “cuando vienen a aportar algo bien encaminado y traen ideas como esta Guía es imposible decir que no. Al contrario, hay que sacarlo, promocionarlo y en ese sentido cuentan con nosotros al 100 por ciento”.

D’Alessandro les propuso a los familiares de víctimas presentes que dieran charlas sobre sus experiencias en el Instituto Superior de Seguridad Pública a los cadetes y policías en actividad.

Por su parte, Perrone explicó: “Me invitaron de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas a un congreso internacional. En ese congreso, familiares me contaron que tenían guías para víctimas y que eran muy importantes. Cuando volví a la Argentina busqué para ver si había algo así acá y no había nada. Entonces con otras madres nos juntamos y la hicimos. Un día tuvimos una reunión con el ministro D’Alessandro y le mostré lo que teníamos para que lo utilice como quiera, pero que le sirva a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Se pusieron a verla y salió. Estoy muy agradecida. Cuando te pasa un hecho así, la muerte de un ser querido, un hijo o un esposo, es como que te cae una bomba en el medio de tu casa y no te deja pensar ni sentir, ni nada. Son esos momentos en los que tenés que tener claridad para que no se pierda ninguna prueba, que se presenten los testigos, que no vengan abogados a hacernos firmar cualquier cosa. Y eso es lo que queremos difundir, porque siempre en la familia hay alguien con la mente mejor y puede ver la Guía para seguir las etapas y ver lo que falta. Esta Guía ayuda a tener claridad después de tanto dolor”.

La Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos, que fue acercada por la Asociación Civil Madres del Dolor y adaptada a la Ciudad por el Ministerio de Justicia y Seguridad, describe los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los derechos y garantías con los que cuenta y las etapas emocionales que podría atravesar.

Contiene el detalle de los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los números de emergencia y contactos de asesoramiento, y hace hincapié en que la víctima esté acompañada por una persona allegada en cada uno de los pasos que le toque transitar.

Este documento tiene contactos de relevancia de Emergencias y Asesoramiento, de Centros de Tomas de Denuncias, de las Unidades de Orientación de Denuncias de las Áreas de Violencia de Género y Protección Familiar y de los Hospitales que abordan la temática de Violencia de Género.

