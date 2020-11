Compartí :-) .









El Arbolado Público Urbano es un componente crucial del ecosistema urbano. En está nota presentamos los naranjos amargos del Pasaje Voltaire.























Presta servicios ambientales imprescindibles, como la producción de oxígeno, la absorción de dióxido de carbono (gas que aporta al efecto invernadero), intercepción de contaminantes, retención de particulados, retención de agua de lluvia y morigeración de temperaturas extremas, entre otros.

En este marco el naranjo amargo es un árbol que no está incuido en El Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires. La ley 363 artículo 6 excluye a este hermoso frutal.

LEY N° 3.263 ESPECIES A PLANTAR

Artículo 5º.- Prioridad: En la plantación y/o reposición del arbolado público urbano se le dará prioridad a las especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio de plantación.

Artículo 6º.- Características de las especies: El Plan Maestro de Arbolado Público deberá garantizar la biodiversidad. Las especies con características inadecuadas para su empleo en el arbolado de alineación tales como la presencia de espinas o aguijones punzantes, de frutos voluminosos, pesados, suculentos, u órganos que presenten sustancias tóxicas o que puedan generar algún riesgo para la población, así como aquellas que posean una morfología inapropiada, o características mecánico-estructurales de la madera inadecuadas, no podrán ser utilizadas, reservándose su uso para espacios verdes o sitios donde sus características no generen inconvenientes.

Artículo 7º.- Políticas de cultivo: La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas necesarias para la provisión de los ejemplares arbóreos a los que hace referencia el artículo 5°, aplicando políticas dirigidas al cultivo en los viveros existentes tanto públicos como privados.

El naranjo amargo

El naranjo amargo proviene del sur de Asia, y se extendió al Mediterráneo, Siria y Palestina por los árabes. Fueron los califas de Córdoba, durante los siglos IX y X quienes popularizaron su uso como planta ornamental, plantándolo en calles, jardines, patios y mezquitas. Es muy habitual verlo todavía en zonas de Andalucía, como el famoso Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba.

La naranja amarga se cultiva desde la antigüedad, aunque como hemos dicho se utilizaba como elemento decorativo por su follaje espeso y sus vivos colores, o para usos cosméticos e incluso medicinales. Posteriormente se extendió su uso como ingrediente en mermeladas y confituras, y en la elaboración de licores. Hoy en día se exporta a todo el mundo.

La mermelada de naranja amarga es quizás el uso culinario por excelencia de las naranjas amargas.

Se cree que se originó en la antigua Roma, en intento por conservar esta fruta cociéndola con miel. Los árabes mejoraron la receta y sustituyeron la miel por azúcar de caña.

Otra teoría atribuye la invención de la mermelada de naranja amarga al médico de la reina María Estuardo, que le administraba una mezcla de naranja y azúcar cocida para los mareos. Lo más probable es que se inventase para intentar aprovechar la fruta añadiéndole ingredientes dulces como la miel o el azúcar de caña, ya que por sí sola su consumo no es agradable al paladar.

Los cítricos son frutales exóticos en América, introducidos a lo largo de cinco siglos a partir del contacto entre ambos hemisferios, que han sido apropiados y resignificados por comunidades locales y pueblos originarios. Los mismos se han constituido en cultivos de gran importancia, reconociéndose asimismo poblaciones espontáneas en varios enclaves de Argentina, generalmente asociados a ambientes boscosos o selváticos. El objetivo general de esta tesis es diseñar los procesos locales de selección cultural en poblaciones de cítricos introducidas en el área de las Misiones Jesuíticas y aportar al concepto de domesticación. Para ello se parte de las siguientes premisas: Ase considera la domesticación en un sentido amplio, no sólo como modificaciones morfofisiológicas que adaptan la planta a un determinado ambiente sino también como proceso, una extensión de la unidad doméstica hacia el paisaje, resultando en la domesticación del mismo; B- la noción de paisaje como ambiente interpretado, sobre el cual se llevan a cabo prácticas inherentes a diferentes aspectos culturales de quienes lo habitan; prácticas cuyo efecto no necesariamente es negativo o destructivo

Citrus aurantium, el naranjo amargo, es un árbol cítrico de la familia de las Rutáceas. Es un híbrido entre Citrus maxima y Citrus reticulata. Muchas variedades de naranja amarga se usan por su aceite esencial para perfumes, saborizantes y como medicina. La fruta es conocida también por los nombres de naranja agria, naranja bigarade, naranja andaluza, naranja de Sevilla, naranja cajera, naranja cachorreña y en Paraguay apepú. Se lo utiliza como portainjerto de otras especies cítricas.

Es un árbol perennifolio que alcanza una altura de 7-8 m, espinas axilares y agudas. Hojas de 50-115 x 30-55 mm, elípticas, color verde oscuro brillante y olorosas, con pecíolo alado, alas obovadas. Flores bisexuales, en cimas axilares, blancas y muy fragantes (azahar).3 Pétalos carnosos y glandulares. Estambres 20-24. Fruto globoso, de 7 x 7,5 cm, aplanados en la base y el ápice; Cáscara cuando está madura, glandular y áspera. Eje hueco. Pulpa amargo-ácida.

Variedades El naranjo amargo

Citrus aurantium subsp. amara es un árbol perenne espinoso del sudeste de Vietnam, ampliamente cultivado. Es muy usado como portainjerto de otras especies de Citrus. Su fruto se usa para la elaboración de mermeladas, licores Triple sec y Curaçao. De estas naranjas, también se obtiene por extracción aceite esencial, para aceite neroli. De sus flores y por destilación se obtiene agua de azahar un hidrosol.

Naranjo de Sevilla (o bigarade), de la región mediterránea. Su naranja es muy apreciada para mermelada por su alto contenido en pectina, de mejor calidad y cantidad. También en compotas para saborear el Canard à l’orange (pato en salsa de naranja).

Bergamota, C. aurantium subsp. bergamia cultivada en Italia para producir el aceite de bergamota, componente de muchas marcas de perfume y de té.

C. aurantium var. myrtifolia. Llamado naranjo moruno en España y chinotto, en Italia. Es nativo de China.

Daidai, C. aurantium var. daidai, usado en medicina tradicional china y en la celebración del Año nuevo japonés.

Citrus × aurantium es uno de los portainjertos utilizados para especies cítricas de valor comercial. Es resistente a caliza, a condiciones de asfixia radical y a heladas. También tiene una resistencia media a condiciones de salinidad en el suelo y a sequía, esto último por su sistema radical profundo y medianamente ramificado. En cuanto a las enfermedades, el naranjo amargo es tolerante a Phytophtora sp. y a Armillaria mellea, pero susceptible al nematode Tylenchulus semipenetrans. Es además tolerante a exocortis, al virus de la psoriasis de los cítricos y al viroide de la cachexia-xiloporosis de los cítricos, pero susceptible al virus de la tristeza de los cítricos.

El tamaño de la fruta de los cultivares injertados sobre naranjo amargo es algo menor que sobre limonero rugoso (Citrus × jambhiri), pero mayor que sobre mandarino Cleopatra (Citrus × reshni). Tanto los sólidos solubles como la acidez titulable del zumo de los frutos obtenidos sobre pie de naranjo amargo son elevados. Esta característica, junto con su tolerancia moderada a Phytophtora, hizo del naranjo amargo el portainjerto preferido en países tropicales donde el virus de la tristeza de los cítricos no es un factor limitante.

El extracto de naranja amarga (y su jugo) se usa en suplemento dietario, como ayuda para control de la obesidad y como un supresor del apetito, aunque sin control profesional puede ser extremadamente peligroso. La naranja amarga contiene sinefrina más conocida como fenilefrina, un fármaco similar a la efedrina, pero que actúa solo como estimulante adrenérgico (alfa) con un posible riesgo de choque isquémico e hipertensión.

También se suele utilizar con fines terapéuticos la fenilefrina en anticatarrales como vasoconstrictor para el control de las secreciones nasales.

El aceite esencial de las flores es tranquilizante, hipnótico suave, espasmolílico. El aceite esencial del pericarpio tiene efecto antiespasmódico, ligeramente sedante e hipnótico; los flavonoides le confieren propiedades como vitamínico P (aumenta el tono de las paredes venosas, reduce la permeabilidad y aumenta la resistencia capilar. Los principios amargos actúan como tónico, aperitivo, eupéptico y colagogo. La pectina es la parte blanca entre la cáscara y la fruta. Le confiere propiedades demulcentes e hipocolesterolemiantes. La corteza de naranja amarga, por su característico olor y sabor (amargo-aromático), constituye uno de los mejores correctores organolépticos, para enmascarar los olores y sabores desagradables de otras drogas.

Pericarpio: inapetencia, dispepsias hiposecretoras, espasmos gastrointestinales, disquinesias hepatobiliares, colecistitis, diarreas, síndrome del intestino irritable. Varices, flebitis, hemorroides, fragilidad capilar, edemas, diarreas, hiperlipemias.

Flores, hojas: ansiedad, insomnio, distonías neurovegetativas, tos nerviosa.

MERMELADA DE NARANJA AMARGA TUCUMANA

Necesitaremos:

naranjas amargas

azúcar (1kilo por kilo de masa)

agua.

Una vez bien lavadas las naranjas , las pelamos, partimos la cáscara en tiritas lo más finas posible.

abrimos los gajos, retiramos las pipas (semillas) que reservaremos y vamos quitando la pulpa con suma paciencia, despegándola de la piel (sólo la pulpa)

unimos la pulpa con las tiritas de cáscara

pesamos, y por cada kilo añadiremos dos vasos de agua

y un vaso de agua a las pipas (semillas).

Y dejamos hasta el día siguiente….

Al día siguiente pasamos el agua de las semillas por un colador, y la echamos a las cáscaras y pulpa

y ponemos a hervir (fuego alto) hasta que la cáscara esté tierna (una media hora)

Una vez terminado el hervor, volvemos a pesar toda la masa y por cada kilo le echamos 1 kilo de azúcar.

removemos bien para que se integre el azúcar y de nuevo dejaremos hasta el día siguiente (si se pesa y añade el azúcar por la mañana, se podría hervir de nuevo por la tarde)

en caliente embotaremos en tarros limpios y secos y si queremos los envasamos al vacío hirviendo los tarros durante 20 minutos, tapados y cubiertos de agua, dejándolos enfriar dentro del recipiente donde se hayan hervido, lo que nos garantizará su conservación, si queremos hacer para todo el año.

Dulce de naranja agria

Naranjas amargas: 2

Azúcar: 750 grs.

Agua 1/2 litro

Se raya levemente la cáscara de 2 naranjas agrias (naranjas de la calle, como se le llaman en Tucumán), se guarda lo rayado. Se trozean las naranjas y se las tritura lo más posible, con semilla incluida.

Se introduce la pasta de naranja, la ralladura, azúcar y el agua en una cacerola, y se cocina a fuego lento.

Al cabo de dos horas, aproximadamente, toma punto, cuando logre lo deseado, se guarda en frascos y se sirve frío, acompañado con queso, quesillo o bien solo.

El dulce consiste en procesar las cáscaras de naranjas amargas separadas de la pulpa en forma de rollos y cocinadas en almíbar.