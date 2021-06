Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires

Lemon Pie Latino

Mi tarta de limón preferida es totalmente casera, con merengue con la base tradicional de mousse de limón ultra suave con sabor a menta. Ahora estoy escribiendo en un bar enigmático de Palermo, sobre Arévalo casi Honduras. Aquí mi humilde opinión sobre el Lemon Pie de Versalles en Buenos Aires. Mientras escribo en mi iPad Apple Pro 4ª Generación fuera del negocio porque hay un DNU que hoy puedo sentarme en la vereda con fresco. Igual escribo feliz.

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 11

Lemon Pie de Buenos Aires

En la Francia del siglo XIX, la tarta de limón era tan venerada que se la servía al rey como símbolo de riqueza y bondad. Ampliaremos.

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires

Es relativamente simple de hacer y, por lo tanto, vale la pena por el sabor picante del limón y la crema pastelera, una deliciosa experiencia agridulce que no dejará de deleitar a todos tus invitados.

Ahora imaginemos que estamos en 1667 donde Luis estaba en la plenitud de la vida con 29 años y las fiestas en Versalles eran totales

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 12



1638 -1715

Los Jardines de Versalles son una evidencia más sobre el ADN del Lemon Pie, considerado uno de los más grandes y magníficos jardines del mundo. Construidos por orden de Luis XIV en 1661 y diseñados por el famoso paisajista André Le Nôtre, los jardines fueron considerados tan importantes como el palacio y tardaron más de 40 años en completarse. Luis XIV convirtió su propia vida cotidiana en un espectáculo permanente que su corte presenciaba día tras día desde el ‘Petit Lever’ (ceremonia del despertar) hasta el ‘Coucher’ (ceremonia del anochecer). El desayuno de Luis era… Lemon Pie.

Limoneros de Luis XIV de Francia llamado «el Rey Sol» (le Roi Soleil) o Luis el Grande

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 13

En Versalles en el lado izquierdo del Palacio, un gran estanque, llamado de ‘los Suizos’ debido a que la guardia suiza se encargó de su construcción.se encuentra el estanque ‘l’Orangerie’, donde los naranjos, limoneros y granados tienen su espacio en un edificio de 150 metros de largo rodeado de un parterre de tres hectáreas. Hacia el centro del palacio Apolo protagonista y auténtico signo distintivo del jardín francés. Queremos decir con esto que Luis se comía el Lemon pie con limones de su propio palacio. Debajo de la nota, podrás encontrar la receta del Lemon Pie del rey Sol y no de Luis Miguel, a pesar de que ambos podemos decir son unos soles. Incluso en la Carta de Lectores podrás enviarnos tu comentario, tu foto para incluirla en la nota.

Receta es tradicional de las cocinas de Francia

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 14



Esta receta es tradicional de las cocinas de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, si bien se conoce en muchos otros lugares, y se consume como postre o como parte de la merienda.

Considerada una de las mejores meriendas para aliviar el estrés y la ansiedad; muchas personas lo comen también para prevenir la hinchazón estomacal, dolor de vientre y cambios anímicos.

La tarta de limón es una tarta formada por una base de masa quebrada u hojaldre que se rellena con crema de limón. Esta tarta a menudo se complementa con un merengue, lo que resulta en tarta de limón con merengue.

Estados Unidos y los Lemon pie, los gringos lo llaman diferente Key Lime Pie

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 15

Llamado Key Lime Pie, en los Estados Unidos, esta tarta popular de los estados del Sur y California. No son tan ricos dado que son muy industrializados y no tienen ese toque natural hecho a mano. Definitivamente un Lemon Pie o Key Lime Pie de EEUU no tiene la consistencia soberana, rectora, sólida y contundente y demoledora que un Lemon Pie hecho made in Argentina. Incluso un Lemon Pie del sur de Brasil tiene una contundencia goleadora. Pero si tenemos que hablar de limones Argentinos. Gana Tucumán. Tucumán es la capital mundial de la Empanada, pero es la provincia que mayor exporta al mundo limones y por consiguiente en cualquier bar un lemon pie Tucumano mata galán y pasteleros.

Definitivamente EEUU pierde en gusto sabor y precio con los latinoamericanos.

Existen varios tipos de tarta de limón en EEUU, pero se destacan tres principales:

La tarta tradicional de limón;

La tarta de limón con merengue;

La tarta de lima de los Cayos (hecha exclusivamente con limones de los Cayos de Florida).

¿Qué hacer para que se espese el merengue?

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 16



Usar azúcar glass o impalpable, te vendrá de maravilla para endurecer el merengue italiano demasiado líquido. Puedes añadir un par de cucharadas al batido para corregir su firmeza.

¿Cuáles son los tipos de merengue que existen?



Hay tres tipos de merengue que se utilizan en repostería. Se conocen con el nombre de merengue italiano, merengue francés y merengue suizo. Cada uno de ellos se prepara de una forma distinta, siendo los ingredientes los mismos para cada receta, clara de huevo y azúcar.

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 17

Receta Número 1 Lemon Pie

Lemon pie. Un clásico que sigue siendo el favorito de todos! Masa sableé, relleno de crema de limón y un merengue exquisito

(Masa sableé es una galleta francesa redonda y crujiente, generalmente con bordes dentados. Se elabora con harina de trigo, mantequilla, azúcar y a veces yema de huevo. Puede ser perfumada con almendra o cáscara de limón)

Ingredientes

Para la masa:

150 gr de azúcar.

150 gr de manteca blanda.

2 temas.

75 gr de vino oporto.

250 gr de harina común.

80 gr de fécula.

Simplemente batir manteca con azúcar, agregar yemas, oporto y luego fécula y harina. Tomar la masa con las manos sin amasar y guardar en heladera 1 hora.

Cocinar en molde de tarta de 24 cm pinchar con tenedor. Dejar enfriar.

Para la crema de limón:

Jugo y ralladura de 2 limones.

100 cc de agua.

3 yemas.

150 gr de azúcar.

50 gr de fécula.

100 gr de manteca bien fría.

Implementación y operación del Lemon Pie



Colocar todo en una cacerola ( menos la manteca) y mezclar bien hasta que la preparación espese. Retirar del fuego y agregar la manteca en cubitos revolviendo hasta que se derrita por completo. Guardar en heladera tapada con film.

Para el merengue suizo:

150 gr de claras.

300 de azúcar.

Luz cámara acción: Lemon Pie

Colocar claras y azúcar en bowl y colocarlo sobre una cacerola a baño María. Revolver bien, con batidor de alambre, hasta que se diluya toda el azúcar. Prueben tomando un poquito de mezcla en los dedos y frotar para verificar que no haya granitos de azúcar. Son unos cuantos minutos. Retirar el bowl y colocar sobre la mesada. Batir con batidora eléctrica hasta obtener un merengue liso, duro y bien brillante. Que forme picos y no se caiga del bowl.

Colocar la crema de limón sobre la masa sable y decorar con el merengue con manga o directo sobre la crema.

Llevar a heladera una hora.

El lemon pie hereje estilo EEUU: Receta con masa de Galletitas, no es lo indicado pero es rápido

Si la vida te da limones…¡haz pie de limón! Con la Licuadora no lo vas a creer. Sigue la receta y disfruta al máximo. ⁣

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 18



RECETA 2 – Pie de limón⁣

¿Qué necesitas?⁣

60 galletas María⁣

3⁄4 de taza de manteca casi derretida⁣

1 lata de leche condensada⁣

1 lata de leche evaporada⁣

1 lata de crema de leche⁣

1 lata de leche entera (medida a partir de la lata de leche condensada)⁣

1 taza de jugo de limón⁣

2 cdas. de gelatina sin sabor disueltas en 6 cucharadas de agua caliente⁣

Molde para pie desmontable⁣

Procedimiento⁣

En la licuadora coloca las galletas… Vierte la mantequilla y vuelva a oprimir el botón.

Retira la mezcla y forma una masa. Forra el molde para pie con las galletas presionando desde el centro hacia los lados. Vierte en el vaso de la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, la leche entera, la crema de leche y el jugo de limón. Presiona el botón de Velocidad durante un minuto o hasta que observes que se han incorporado todas las leches. Agrega la gelatina sin sabor.

Reparte la mezcla uniformemente sobre el molde forrado con la⁣ galleta y refrigera durante media hora.

No es el mejor lemon pie pero salimos del problema de la masa que solo es para entendidos en la materia.

⁣

RECETA 3: Lemon Pie estilo Luis XIV de Francia



INGREDIENTES REQUERIDOS

Para la repostería dulce

120 g manteca sin sal, a temperatura ambiente, cortada en cubitos

75 g azúcar, tamizada, más extra para espolvorear

3 yemas de huevo

250g harina común

2 cucharadas agua

Para la crema de limón

5 huevos medianos orgánicos o de gallinas tipo desayuno 1

50 g azúcar glas

85 ml jugo de limón

2 cucharadas ralladura de limón finamente rallada

150 ml doble crema

MÉTODO DE COCINAR

PASO 1

Empiece por hacer la masa dulce.

En un tazón grande, con una espátula o cuchara de madera, mezcle la mantequilla blanda y el azúcar glas hasta obtener una crema; luego agregue 2 de las yemas de huevo.

Agregue la harina y, con las yemas de los dedos, frote la mezcla de mantequilla y la harina para lograr una textura quebradiza.

Agregue el agua y presione la mezcla para formar una bola.

⁣

RECETA 4 Receta Inglesa, (recuerden todos los piratas que las Malvinas son ARGENTINAS⁣)

Lemon Pie de Versalles a Buenos Aires 19

MÉTODO DE COCINAR

Para hacer la masa, coloca la harina, la mantequilla y el azúcar glas en un procesador de alimentos. Pulse brevemente hasta que la mezcla se asemeje a pan rallado, luego agregue la yema de huevo y el agua.

Pulsa de nuevo hasta que la mezcla se pegue en grumos, luego inclínate sobre una superficie de trabajo y haz una bola con las manos. Amasar la masa solo dos o tres veces para que quede suave. Si su mantequilla estaba demasiado blanda, la masa también podría estarlo. Si es así, envuélvalo en papel pergamino y déjelo enfriar durante 15 minutos.

Engrase una lata de tarta estriada de fondo suelto de 23 cm.

Coloque un trozo de papel pergamino sobre la superficie de trabajo. Retire la base del molde para tartas y colóquela sobre el papel. Con un lápiz, dibuje un círculo en el papel 4 cm más grande que la base de hojalata.

Espolvorea la base del molde con harina. Colocar la bola de hojaldre en el centro de la base del molde y aplanar un poco. Extienda la masa, aún en la base, hasta que se encuentre con la marca del círculo. A medida que se extiende, dé la vuelta a la masa girando el papel. Doble suavemente la masa que rodea la base del molde hacia el centro.

Levante con cuidado la base de la lata de la superficie de trabajo, déjela caer en la lata, luego coloque la masa en las esquinas y los lados de la lata, presionando el saliente ligeramente sobre el borde. Si la masa se ha agrietado, simplemente presiona para sellar. Presione la masa en las flautas del molde y luego pinche ligeramente la base con un tenedor, pero no del todo. Colocar la lata de hojaldre en una bandeja de horno, cubrir sin apretar con film transparente y dejar enfriar en el frigorífico durante 30 minutos. Precaliente el horno a 200 C / 180 C Ventilador / Gas 6.

Retire la película adhesiva de la caja de pastelería y cúbrela con papel de aluminio para que apoye los lados, luego rellénela con frijoles para hornear. Hornee a ciegas durante 12-15 minutos, hasta que la masa esté firme, luego levante el papel de aluminio y los frijoles. Recorta con cuidado el exceso de masa de los lados con un cuchillo afilado, sosteniendo el cuchillo en un ángulo agudo y cortando en tiras. Retire los recortes de la hoja. Regrese la caja de pastelería vacía al horno por otros 10-12 minutos o hasta que esté dorado pálido y completamente seco. Deja enfriar mientras haces el relleno. Reduzca la temperatura del horno a 170 C / 325 F / Gas 3.

Para el relleno, rompa los huevos en un tazón grande y mezcle con un batidor de varillas. Agrega el resto de los ingredientes del relleno y vuelve a batir hasta que estén bien combinados. Vierta la mezcla de relleno en una jarra, luego en la caja de pastelería horneada enfriada. Para evitar que se derrame al entrar en el horno, vierta la mayor parte del relleno para que casi llene la tarta, coloque con cuidado la bandeja para hornear y la tarta en el estante del horno, luego rellene con el resto del relleno para llenarlo por completo. Hornee durante unos 30-35 minutos o hasta que esté listo, pero con una ligera oscilación en el centro.

Deje enfriar un poco y, cuando la masa esté lo suficientemente firme, retire la tarta del molde. La forma más sencilla de hacer esto es colocar la base de la lata sobre una lata o tarro de mermelada volteado y dejar que el anillo exterior caiga a la superficie de trabajo. Transfiera la tarta a un plato para servir y sírvela tibia o fría, espolvoreada con azúcar glas tamizada.

Consejos de recetas

para glasear la superficie, espolvorear generosamente con azúcar glas y luego, con un soplete, sostener la llama justo por encima del azúcar y moverla hasta que el azúcar se haya caramelizado, teniendo cuidado de no quemar los bordes de la masa.

Para decorar la tarta como una pastelería francesa, coloque la palabra «cidra» en chocolate negro derretido en la parte superior de la tarta fría.

