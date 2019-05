1° de Mayo sin subtes, trenes ni colectivos

Compartí :-) .







El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearsons.

Ese movimiento había sido calificado como “indignante e irrespetuoso”, “delirio de lunáticos poco patriotas”, y manifestando que era “lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo”.

A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista.

Sin embargo, la fábrica Mc. Cormik de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1º de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como “el atentado de Haymarket”.

El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó que sus gremios afiliados no prestan servicio durante el feriado por el 1º de mayo, por lo que el paro de transporte afectará subtes, colectivos y trenes.

Se trata de una medida que dispuso la CATT en protesta por el pago del impuesto a las Ganancias que afecta en mayor medida a aquellos trabajadores que cumplen funciones en días feriados, como lo es este miércoles.

Por consiguiente, este 1º de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, no habrá transporte público ni actividad portuaria, en tanto se espera que los vuelos se vean especialmente afectados en horas de la mañana.

Paro de subtes – Medida de fuerza

La medida dispuesta por la CATT que preside Juan Carlos Schmid, “en defensa del poder adquisitivo” de los trabajadores del sector, se producirá inmediatamente después del paro nacional que llevaron adelante este martes gremios “duros” de la CGT y las CTA en contra de las políticas económicas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.

La paralización total del transporte público, incluyendo los subtes de la ciudad de Buenos Aires en principio, se efectúa a modo de protesta contra los descuentos salariales que sufren los trabajadores del sector por el impuesto a las Ganancias y está previsto que lo mismo ocurra en los próximos feriados.

Schmid recordó que el presidente Macri “no cumplió con lo que anunció durante su campaña, cuando dijo que en su gestión ningún trabajador pagaría Ganancias”.

“El 1º de mayo las tareas de los diversos modos del transporte se verán afectadas. Esta protesta se enmarca en un cuadro de generalizado malestar, en razón del aumento desbocado de la canasta alimentaria, los tarifazos denunciados en reiteradas oportunidades por nuestra CATT y el crecimiento de la pobreza”, dijo el sindicalista días atrás.

Al respecto, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que conduce el inglés Stephen Cotton, envió una nota al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la que expresó el apoyo a la huelga de los gremios del transporte de la CATT.