Campbell modelo, sin sopa

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/ , Instagram @flavia.tomaello

El V&A ha publicado más detalles sobre la próxima exposición NAOMI: In Fashion, que explorará los 40 años de carrera inigualable de la modelo e ícono cultural Naomi Campbell (n. 1970).

Una pionera en el campo, su célebre habilidad para «caminar» por la pasarela, junto con la alquimia especial que crea a través de colaboraciones con las principales casas de moda, publicaciones de moda y fotógrafos de moda líderes, garantizan que después de cuatro décadas en la industria de la moda, Campbell continúa. para protagonizar desfiles, campañas publicitarias y sesiones fotográficas editoriales de moda en todo el mundo. Paralelamente, el liderazgo cultural, el activismo y la defensa de los creativos emergentes de Campbell trascienden los parámetros tradicionales del rol de modelo de moda.

Producida en colaboración con Campbell y poniendo en primer plano su voz y perspectiva, NAOMI: In Fashion será la primera exposición de este tipo. La exposición se basará en el extenso guardarropa de alta costura y conjuntos prêt-à-porter de Campbell de momentos clave de su carrera, junto con préstamos de archivos de diseñadores y objetos de las colecciones del V&A. Lo más destacado incluye un espectacular corsé inspirado en el automóvil de Thierry Mugler de 1989, el look de Campbell del último desfile de Alexander McQueen de Sarah Burton, un conjunto rosa de Valentino usado en la Met Gala 2019 y un par de zapatos de plataforma asombrosamente. altos de Vivienne Westwood usados ​​por Campbell durante su famoso desfile de 1993. caída de pasarela. La exposición incluirá alrededor de 100 looks y accesorios de lo mejor de la alta costura mundial que narrarán sus 40 años en la industria. Los visitantes encontrarán diseños de Alexander McQueen, Azzedine Alaïa, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Gianni y Donatella Versace, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Karl Lagerfeld, Kenneth Ize, Torishéju Dumi, Valentino, Virgil Abloh, Vivienne Westwood, Yves Saint . Laurent y muchos otros.

Además de prendas y accesorios de moda impresionantes, la fotografía de moda ocupa un lugar destacado. Imágenes sorprendentes de fotógrafos destacados como Campbell Addy, Nick Knight, Peter Lindbergh y Steven Meisel formarán una selección de fotografías comisariada por Edward Enninful OBE.

La exposición también reconocerá a los mentores de Campbell, incluidas figuras públicas destacadas como

Nelson Mandela, quien la inspiró a utilizar su plataforma para el cambio social. Campbell ha abogado por la equidad desde una edad temprana, uniéndose a la Black Girls Coalition en 1989 y encabezando la “cuestión negra” de Vogue Italia en 2007. Junto con Bethann Hardison e Iman, también ha hecho campaña para The Diversity Coalition desde 2013 para defensora de la diversidad en las pasarelas. La exposición también destacará su apoyo activo y continuo a los creativos emergentes, a través de eventos como Arise Fashion Week y su iniciativa global EMERGE, fundada en 2022.

Naomi Campbell dijo: «Me siento honrada de que el V&A me haya pedido que comparta mi vida en ropa con el mundo».

Sonnet Stanfill, curador senior de moda, V&A, dijo: “La extraordinaria carrera de Naomi Campbell se cruza con lo mejor de la alta costura. Es reconocida mundialmente como supermodelo, activista, filántropa y colaboradora creativa, lo que la convierte en una de las figuras más prolíficas e influyentes de la cultura contemporánea. Estamos encantados de trabajar con Naomi Campbell en este proyecto y celebrar su carrera con nuestro público”.

Acerca de la exposición:

La exposición comienza con clips de alto impacto de Campbell en la pasarela, que ilustran su legendario «paseo», preparando el escenario para los incomparables 40 años de carrera de la supermodelo. Convertirse en Naomi se remonta a la infancia de Campbell. Nacido en 1970, Campbell, del sur de Londres, aspiraba a una carrera en el escenario y actuó en videos musicales de los años 80 para artistas como Bob Marley y Culture Club. Su vida cambió cuando, a los 15 años, la agente modelo Beth Boldt se le acercó mientras estaba de compras con unos amigos del colegio; Dos años más tarde aparecería en la portada de Vogue y desfilaría para diseñadores aclamados en Londres, París, Milán y Nueva York. La base de su ascenso meteórico fue el trabajo duro, la formación y el amor por la danza. Se exhibirá un vestido de cóctel con plumas de Yves Saint Laurent para su colección Otoño/Invierno 1987; Caminar para Saint Laurent marcó su entrada a los niveles más altos del modelaje de moda. También se mostrarán ejemplos de las primeras portadas de Campbell, incluida su portada de Vogue París, Patrick Demarchelier de agosto de 1988; Fue el primer modelo negro en la portada de la revista.

A principios de la década de 1990, el término «supermodelo», o modelo convertida en celebridad internacional, se utilizaba ampliamente en referencia directa a Naomi y un pequeño grupo de sus pares. La moda se había convertido en entretenimiento de masas. Campbell, aunque todavía era una adolescente, estaba en el centro de este entusiasmo y los principales diseñadores defendieron su talento. Se hizo conocida por su superlativo «caminar» mientras su trabajo con fotógrafos destacados creaba algunas de las imágenes más memorables de la época. Al mismo tiempo, avanzó más allá del mundo de la moda, actuando en vídeos musicales, lanzando su propio perfume y convirtiéndose en una defensora de la diversidad. Lo más destacado de esta sección incluye un vestido con estampado de Andy Warhol del desfile Primavera/Verano 1991 de Gianni Versace y un espectacular corsé inspirado en un automóvil de Thierry Mugler de 1989 hecho de plástico, metal y acrílico. Campbell, sin saberlo, hizo historia en la moda en 1993 cuando, sonriendo, cayó al suelo de la pasarela mientras llevaba las asombrosamente altas plataformas azules de Westwood. El par original, con el nombre del modelo escrito en el interior, fue rápidamente adquirido por el V&A. El conjunto completo se reúne aquí por primera vez desde esta aparición, un momento de moda que elevó el perfil de Campbell y el del diseñador a alturas aún mayores.

La siguiente sección se centra en la intensa relación personal y profesional de Campbell con el difunto diseñador Azzedine Alaïa, nacido en Túnez y radicado en París, a quien ella llamaría «Papá». Alaïa abrió su residencia y estudio a la joven modelo, quien, con el permiso de su madre, vivió durante un tiempo con el diseñador, su pareja y sus perros. Alaïa es famosa por sus diseños que realzan la figura y el físico escultural de Campbell, para él «un cuerpo perfecto», inspiró gran parte de este trabajo. A su vez, Alaïa ofreció una valiosa experiencia y presentaciones a profesionales de la industria. Juntos, la pareja creó magia de pasarela y oro editorial. Se presentó un mono de punto con estampado de leopardo de la colección prêt-à-porter Otoño/Invierno 1991 de Alaïa, famosamente capturada en una fotografía de Herb Ritts en 1991 para la revista Interview.

Campbell, de 17 años, se mudó a Nueva York y se lanzó a la escena animada social y de moda de la ciudad. Forjó amistades duraderas con diseñadores y otras personas de la industria. Los looks clave incluyen un conjunto de la colección Grunge Redux de Marc Jacobs y un conjunto diseñado por Anna Sui, una vieja amiga de Campbell.

Desde principios de la década de 1990, Campbell ha sido una de las modelos más destacadas del mundo y una de las mujeres negras más reconocibles. Ella está en nuestros televisores y teléfonos, en vídeos musicales y periódicos. The Spotlight explorará un momento biográfico muy publicitado, cuando Campbell cumplió un período de servicio comunitario ordenado por el tribunal. En esta sección se exhibe el vestido de Dolce & Gabbana que Campbell usó en su último día de servicio comunitario, un look que usamos en respuesta a los paparazzi que capturaron su llegada y partida todos los días.

La siguiente sección analizará a Naomi Campbell como un ejemplo en este campo y sus primeras colaboraciones con muchas casas de moda, desde Dolce & Gabbana y Vivienne Westwood hasta Jean Paul Gautier. Formadas cuando Campbell era una mujer joven, estas conexiones evolucionaron hasta convertirse en amistades colaborativas que duraron décadas. Los diseñadores han valorado durante mucho tiempo la capacidad de Campbell para modelar, con aparente facilidad, los conjuntos más difíciles y darle glamour a todo lo que usa, desde un abrigo Fendi con mangas con pedrería hasta un cuerpo disfrutado de Dolce & Gabbana.

Fotógrafos de renombre mundial, desde Steven Meisel y Arthur Elgort hasta Patrick Demarchelier y David Bailey, hacen referencia a la Alquimia única de Campbell con la cámara. Campbell siente igualmente un profundo respeto por aquellos con quienes trabaja, reconoce su talento y visión artísticas y trabaja para lograr la imagen que tienen en mente. La selección de fotografías que se presentarán está curada por Edward Enninful OBE. Enninful ha dicho de Campbell: «Como sabe cualquiera que haya trabajado con ella, cuando Naomi llega a un rodaje, está allí para trabajar».

Con más de cuarenta años de experiencia trabajando con los nombres más importantes de la moda, Campbell es un arquetipo, cuya habilidad y reputación como modelo excepcional es indiscutible. Su presencia en la pasarela o en campañas de marketing garantiza llamar la atención. Esta sección reconoce a Campbell abogando por los amigos, los momentos que definen su carrera y los diseñadores emergentes con aspectos destacados que incluyen un conjunto de la colección final de Virgil Abloh durante el desfile de Off-White celebrado poco después de su muerte prematura, un vestido y una capa bordados a mano de Rizman Ruzaini adornados con más de 35.000 cristales y un conjunto rosa personalizado de Pierpaolo Piccioli para Valentino usado por Campbell en la Met Gala. En esta sección también se exhibirá un conjunto de lana gris de BOSS para su campaña Otoño/Invierno 2023 ‘BeYourOwnBoss’, junto a un vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen que destaca la ocasión en que Campbell recibió el Fashion Icon Award en los British Fashion. Premios de 2019.