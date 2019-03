15º Tattoo Show Buenos Aires: Tatuajes, rock y motos

Se realizará este fin de semana en La Rural. Habrá una exposición de Harley-Davidson customizadas. El pabellón Ocre que se encuentra estratégicamente ubicado frente a la entrada principal del centro de exposiciones y frente a Plaza Italia, será el pabellón que volverá a albergar a miles de fanáticos del arte corporal los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de marzo de 2019 entre las 12 y las 22 hs. La anterior edición recibió 30.000 personas y esta edición 2019 contará con los mismos condimentos y más: concursos, bandas en vivo, subastas, clases de baile, seminarios, galerías de arte, concurso de barbas, además de la ya clásica elección de Miss Tattoo. Está todo preparado para que tanto el público como expositores vuelvan a sentirse orgullosos de ser parte de esta legendaria fiesta que llamamos: TattooShow®

Los fanáticos de los tatuajes y el arte corporal tienen una cita obligada este fin de semana con el 15º Tattoo Show Buenos Aires, que se realizará en La Rural, en el barrio porteño de Palermo, de 12 a 22.

El Tattoo Show Buenos Aires es una de las convenciones de tatuajes de mayor prestigio en el mundo. La edición 2019 contará con la vista de los mejores artistas argentinos y el mundo. Además, habrá bandas en vivo, como Cirse, Nagual y Olestar; clases de baile, seminarios, galerías de arte, concurso de barbas, organizado junto a Bearded Villains; y la ya clásica elección de Miss Tattoo, que será conducido por Lowrdez.

Jasmine Rodríguez, de Tattoo Nightmares, y Carlos Rojas, del reallity INK Master, estarán en un stand firmando autógrafos y hablando con el público.

El domingo por la tarde se llevará a cabo la subasta de bodysuits y arte realizada por reconocidos tatuadores de nuestro país y el mundo. Las mismas, como cada año, se subastarán entre el público presente. Todos los fondos recaudados serán donados a la escuela rural Nº 421 “Domingo Faustino Sarmiento” del paraje colonia Rojas (Santa Fe), la cual Tattoo Show y Mandinga Tattoo vienen ayudando desde hace años.

Los amantes de la fotografía podrán disfrutar de dos muestras: la de Roberto Wolk, con personas que llevan tatuajes de gran formato realizados por el artista Javier Obregón; y otra protagonizada por mujeres sobrevivientes al cáncer de mamas que fueron intervenidas en Mandinga restaurando sus areolas mamarias mediante un tatuaje como parte del “Club de las Tetas felices de Mandinga”.

Por otro lado, el reconocido escultor y tatuador Mateo Salinas realizará una escultura en vivo durante los tres días. Será un diablo sobre una Harley y será presentada el domingo a las 19.

Los fierreros, en tanto, tendrán la posibilidad de disfrutar de una exposición de Harley-Davidson customizadas.

Venta anticipadas de entradas a través de sistema Ticketek a $ 300. Menores de 12 años (con DNI), jubilados y discapacitados, gratis.

PROGRAMACIÓN

VIERNES

15.00: Andy Ramos

16.00: Drenaje

17.00: Mil Manos

18.00: Los Leones

19.00: Gente de Barrio

20.00: Concurso Tattoo

21.00: Cirse

SÁBADO

14.00: Últimos Primates

15.00: La banda de la Tana Rock

16.00: Mizrahi

17.00: Concurso Barba

18.00: Power of Soul

19.00: Gulp

20.00: Concurso Tattoo

21.00: Nagual

DOMINGO

13.00: Love Tattoo Rockabilly (B)

14.00: La Cover’s Deluxe Band

15.00: Concurso Barba

16.00: Still Rock

17.00: Subasta

18.00: Radagast

19.00: Miss Tattoo

20.00: Concurso Tattoo

21.00: Olestar

Otros de los referentes del mundo del Tattoo internacional que formarán parte del evento son: Carlos Rojas de Black Anchor CollectiveTattoo, California, Estados Unidos (ex participante del programa de TV Ink Master), Jasmine Rodríguez JasmineRodriguezTattoo de New York, USA (ex Tattoo Nightmares), Bryan Sanchez de Medellín, Colombia, Stefano Alcantara de Stefano AlcantareTattoo, USA y Perú, Santa GrafiaCrewTattoo: Diego Ratho, Sineedy, Fonda Santana y Angelica desde San Pablo, Brasil, Pablo “Colo” Barada de Barada’s Tattoo, Quilmes, Bs. As, Argentina, HernanCoretta: Coretta Familia Tattoo – Saavedra, Federico Ferroni, Love Hate Tattoo/Miami Ink Tattoo/Solid Ink Tattoo de Miami, USA, Ezequiel Nuñez de MagallufTattoo, Mallorca, España y Emilio y Javier Obregón de Family Art Tattoo de Barcelona, España.