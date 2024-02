Un anticipo del Año Nuevo Chino: botes dragón, tradición y lucha en Puerto Madero

El Dique 1 de Puerto Madero se vistió de fiesta este fin de semana con la 5° edición del Festival de Dragon Boat, una regata que combina tradición, deporte y lucha contra el cáncer. La competencia, que se desarrolló en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, reunió a 18 equipos en 5 categorías, anticipando la celebración del Año Nuevo Chino del Dragón de Madera el próximo 10 de febrero.

Un deporte milenario con corazón argentino

Los «botes dragón», una modalidad de canotaje de origen chino con embarcaciones que emulan a la mítica criatura, han ganado popularidad en Argentina desde su introducción en 2015. Jigang Liu, presidente de la Asociación Argentina de Bote Dragón, destaca que este deporte, aunque relativamente nuevo en el país, ya cuenta con más de 5 mil practicantes en 20 ciudades.

Más que un deporte, un símbolo de unión

«El bote dragón permite la reunión de almas y corazones, promoviendo el trabajo en equipo», comentó Liu. Además de remeros, este deporte de más de 2.200 años de antigüedad requiere un capitán de equipo para marcar el ritmo con un tambor y un timonel.

Un lazo con la comunidad china y la lucha contra el cáncer

El vínculo de este deporte con la comunidad china se fortaleció en 2015 cuando los «grupos de remeras rosadas», conformados por sobrevivientes de cáncer de mama, comenzaron a practicarlo para aliviar el «linfedema». Laura García, vicecapitana del equipo Alas de Agua, explica que remar en equipo ayuda a fortalecer la autoestima y el cuerpo después de la enfermedad.

Un festival con espíritu internacional

La 5° edición del festival de Dragon Boat en Puerto Madero contó con la participación de equipos de diversos clubes náuticos, barrios cerrados e instituciones. Argentina, que se convirtió en el primer país sudamericano en participar en un mundial en 2023, se prepara para competir en la Champions League en Italia este año, anticipando el campeonato mundial de 2025.

Un encuentro de culturas y tradiciones

El evento comenzó con un acto en el Dique 1, con la presencia de invitados especiales como el embajador de China en Argentina, Wang Wei, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini, y el secretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes.

El embajador Wang Wei celebró el crecimiento de la popularidad de este deporte en Argentina, resaltando los valores de justicia, valentía y trabajo en equipo asociados al dragón en la cultura china. La ceremonia de «despertar al dragón» marcó el inicio de las competiciones, en un ambiente vibrante que combinó tradición oriental, espíritu deportivo y lucha por una causa noble.

Más allá de la competencia

El festival de Dragon Boat en Puerto Madero no solo fue un evento deportivo, sino también una celebración de la cultura china, la lucha contra el cáncer y el espíritu de unión y trabajo en equipo. Un anticipo del Año Nuevo Chino que llenó de color y energía las aguas del Dique 1, dejando un mensaje de esperanza y fuerza para el futuro.

The dragon boat is in the posture of a long dragon. It is so spectacular. pic.twitter.com/24QlcCyZjV

— DreamerFi (@dreamerfi1) January 29, 2024