Operativo de AFIP en Palermo 70% evasores

Los controles de la AFIP detectaron irregularidades en el 70% de los trabajadores de locales gastronómicos de Palermo.

Uno de los problemas Argentinos es la guita y pagar impuestos, esta es una historia que contamos para recurrir más adelante en la historia y ver si algo cambió, esto sería periodismo para verlo en el futuro. ¿Argentina cambiará?.

Convengamos que la AFIP es la que le cobra impuestos a los Argentinos, deberían tratarnos mejor, finalmente dan un servicio deficiente a los Argentinos. En la edad media había cobradores de impuestos también.

En la Edad Media por ejemplo en Páramo Italia en el centro mundial de los mejores quesos parmesanos. Al clero se le pagaba en forma de vino. Había también el Impuesto de la talla o pecho, que era pagado por cada familia de campesinos en forma de dinero o especie; se le llamaba de tal forma porque al pagarlo se hacía una talla con cuchillo en un pedazo de madera. En la Edad Media, eran cuantiosos y diversos los impuestos que estaban obligados a pagar los vasallos al rey, a la iglesia o a su señor. Ahora se llama AFIP y son los carroñeros legales de la Economía Argentina. A los grandes la AFIP no les cae nunca y el día que caen hacen el show de prensa. Hablamos con los vecinos de Palermo.



Las preguntas y las respuestas son durisimas, «Los gastronómicos de Palermo son evasores, no te dan una factura nunca, reciben del GCBA el poder de ocupar espacios públicos a canon cero por la pandemia, y la pandemia ya terminó», le dijo a este medio Carlos un vecino que tiene un departamento y debajo un bar sobre Gorriti, son sucios y ruidosos. Por otra parte, Ricardo un encargado de Bar de Palermo Soho le dijo a este medio «Palermo es una joda todas las noches, no hay controles, estos de la AFIP vinieron a manguear», dijo el comerciante y vecino indignado por los controles. «se creen que son la NASA y vinieron a pedir guita». En el otro rincón un bachero llamado Martín de 21 años de Palermo fue fulminante con los dueños de los restos «Son unos negreros, laburas desde las 18 a las 5 y 7 de la mañana y a veces te dicen que no tienen plata para pagarte el día, hay mucha rotación, todos estamos en la mínima, el gremio si te despiden ni te atienden, son garcas por qué no te pagan nada, miserias, si comes algo algunos te lo cobran» apuntó el lava copas.

Un importante operativo de la AFIP se encargó de fiscalizar un conjunto de locales gastronómicos del barrio porteño de Palermo y otros pertenecientes a una reconocida cadena de restaurantes. El saldo fue la detección de irregularidades en los modos de contratación del 70% empleados, con la respectiva aplicación de multas por incumplir leyes laborales.

Los inspectores de AFIP detectaron irregularidades en más del 70% de los 250 trabajadores y trabajadoras relevados como parte de los procedimientos realizados durante este fin de semana.

Las faltas observadas fueron en su mayoría por carecer de registración y subdeclaración de ingresos. Dichas maniobras fueron subsanadas, ya que el 80% del personal relevado estaba dentro de este tipo de irregularidades.

A su vez, los controles realizados sobre 9 locales pertenecientes a una reconocida cadena gastronómica permitieron detectar irregularidades en el 70% del personal contratado por la firma. Sobre un universo de 181 empleados, 36 de ellos se encontraban sin ningún tipo de registro ni cobertura social alguna, en tanto el resto manifestó cobrar salarios superiores a los informados por los empleadores.

A través de la fiscalización, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP busca desarticular los incumplimientos detectados en un sector beneficiado por el proceso de reactivación económica. Dichos controles permiten verificar las deudas previsionales y aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.

Los controles impulsados por la AFIP se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales.

Desde la perspectiva del organismo el abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. Como parte de las acciones estratégicas impulsadas por la AFIP para combatir el trabajo informal, el organismo complementa las fiscalizaciones presenciales que se realizan sobre los sectores de elevada informalidad.

Entre ellos, el sector de los trabajadores gastronómicos demostró inducciones directas a empleadores y procesos automatizados de determinación de deuda.

La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional.

Los instrumentos de investigación y control se complementan, a su vez, con los avances registrados en la implementación del Libro de Sueldos Digital, que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite, favoreciendo el desuso de papel y los trámites online, simplificando el cumplimiento y reduciendo costos.

Operativo de AFIP y gastronómicos contra el trabajo no registrado.

La UTHGRA CENTRAL tomó la férrea decisión de organizar este operativo que empezó en el barrio porteño de Palermo y que se extenderá en el resto de la Ciudad. Tanto la AFIP como el gremio esperan en el corto plazo obtener resultados satisfactorios sobre la formalización del personal gastronómico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la UTHGRA CENTRAL aseguraron: “Esta organización gremial ha comprendido y colaborado con el sector empresario en el momento más difícil que nos tocó vivir durante la pandemia. Ahora celebramos que haya una recuperación exitosa del sector, pero controlaremos que el repunte no sea a costa de la precarización laboral que hunde al trabajador y a su familia”.

Y agregaron: “¡El trabajo para que sea realmente digno debe estar registrado!”.

Recordemos que el 16 febrero 2022 en un Operativo de la AFIP en Nordelta: donde detectaron irregularidades en el 70% de los restaurantes.