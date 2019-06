Alabanza al hombre, de Julian Ferreira

Compartí :-) .







Alabanza al hombre

¿Por qué desnudarme de ésta forma,

mostrar mis miserias,

mis partes más oscuras?

¿Por qué dejar caer esa armadura

que me salva,

que me permite vivir?

Mostrar mi cuerpo lívido,

hermoso en su deformidad de hombre.

Mi alma, tranquila, entre terrores y angustias,

un tiempo infinito en la entrañas de mi cuarto,

en la mañana silenciosa de mi barrio,

en la ciudad palpitante como un hormiguero,

en el campo y la llanura,

en las montañas al otro lado del río.

¿Por qué exponerme de esta forma obscena,

vender mis deseos,

entregarles mi autoestima.

esperar su respuesta

buscar una sonrisa?

¿Qué tan pobre puedo llegar a ser?

¿Hasta dónde sostener

este intento desesperado

de no vaciarme

de gritar en silencio?

El hombre,

inseguro e imperfecto,

digno de ser contemplado

como una obra de arte.

O una insignificante parte de Dios.

Julian Ferreira

06/01/1985

Argentina, C.A.B.A

Correo electrónico: julianferreira.f.c@gmail.com

Cv:

Julián Ferreira. Poeta y escritor argentino. Miembro del taller de Carlos Penelas. Estudió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Luego de algunos años, viajando por el exterior, se residenció en la capital argentina, donde estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estuvo un año en la carrera de Letras y tres años en la de Filosofía. Dejó la facultad por problemas laborales que no le permitían dedicar tiempo suficiente a los estudios. En 2014 empezó a asistir al taller de cuento y novela dictado por Pablo Gaiano. Colaboró en talleres de lectura y realizó estudios con Inés kreplak, en un taller grupal por el tiempo de un año. Finalmente, empezó a estudiar con el reconocido poeta Carlos Pénelas, con quien descubrió la poesía y se volcó completamente en ella. Actualmente sigue estudiando en el taller de este destacado escritor argentino. Ha publicado poemas en revistas y blogs en Argentina y en España. Este año el poema “Hijos de las Maquinas” será publicado en una antología por la editorial Dunken, de Argentina. En su blog https://julianferreirapoesias.blogspot.com/ se pueden ver sus poemas publicados recientemente.